Pozor na falešné bankovky, můžete mít problémy se zákonem

Poznat padělek není vždy snadné

ČNB rozlišuje pět základních stupňů nebezpečnosti jednotlivých zadržených padělků bankovek a mincí. Je to jakási obdoba známkování ve škole. Nejnebezpečnější falzifikáty jsou označeny jedničkou, naopak nejméně zdařilé pětkou (např. ručně kreslené, okopírované na barevné kopírce či tištěné např. na inkoustových tiskárnách).

Poznat padělek by měl každý, pokud jeho kvalita dosáhne nejvýše stupně tři. Nebezpečné padělky (hodnocené stupněm 1 a 2) již obsahují dokonalejší napodobeniny ochranných prvků a ty už bývají, často nejen pro laika, velmi obtížně rozpoznatelné od originálu.





K rozpoznání falešné bankovky, tedy alespoň těch snadněji rozpoznatelných, by vám měla stačit především znalost alespoň některých ochranných prvků českých peněz. První, co je třeba u bankovek hodnotit, je kvalita papíru (to může být pro někoho obtížné). Následovat by proto určitě měla kontrola přinejmenším jednoho ochranného prvku, např. vodotisku či poměrně spolehlivé opticky proměnlivé barvy. Tu však obsahují pouze bankovky vyšších nominálů, tj. od 1000 korun výše.

Padělané peníze = jakékoliv reprodukce (kopie) peněz vyrobené za účelem jejich udání do oběhu namísto pravých peněz Pozměněné peníze = jakkoliv upravené peníze za účelem jejich udání do oběhu jako peněz vyšší hodnoty (nejčastěji grafická úprava označení hodnoty u bankovek nebo mechanická úprava technických parametrů mincí) Napodobeniny peněz = jakékoliv reprodukce (kopie) peněz vyrobené za jiným účelem než udání do oběhu namísto pravých peněz (divadelní a filmové rekvizity, reklamní a upomínkové předměty, učební pomůcky, poukázky na slevy zboží a služeb, …) – viz. Vyhláška ČNB č. 553/2006 Sb. Zdroj: ČNB

Pokud nemáte problémy s viděním, lze také doporučit další ochranný prvek – mikrotext. Jeho umístění je u jednotlivých bankovek individuální. Na lícní straně bývá ve velkém hodnotovém čísle, v podtisku textů na levé straně, kolem portrétu apod.

Některé vybrané ukázky zadržených padělků si můžete dokonce prohlédnout v trvalé expozici ČNB v Praze. K vidění jsou zde jak padělky současných peněz (české měny, ale i zahraniční), tak padělky starší. Mezi nimi i nejstarší vystavený padělek bankovky v hodnotě 500 korun z roku 1919.

Co dělat, když už mám padělek v ruce

„Těžko zabráníte někomu, aby padělek udělal, ale vždy se najde někdo, kdo jej za pravý přijme“, uvedl pro iDNES.cz Leopold Surga, náměstek ředitele sekce peněžní a platebního styku ČNB. Radí proto být při přijímání hotovosti obezřetný a kontrolovat alespoň některý z tzv. ochranných prvků. Nezapomeňte ani na to, že přijetí podezřelé bankovky můžete vždy odmítnout. Co však s padělkem, který odhalíte později?

Pár českých historických NEJ



Jedním z historicky nejznámějších padělatelů byl bezpochyby Václav Hanka, pracovník Národního muzea, kterého k jeho činu vedla pouze snaha o povznesení národní hrdosti. Pokusil se totiž vyrobit falza mincí, které měly platit na Velké Moravě. Nejznámější padělatelská dílna u nás byla objevena v r. 1950 ve vápencovém lomu na Zlatém koni u Koněprus na Berounsku. Jedná se zřejmě o nejstarší padělatelskou dílnu na výrobu mincí, která fungovala již v 15. století.



Zdroj: p-numis.ic.cz

Správný postup je odevzdat podezřelé bankovky či mince v některé z tuzemských bank, ČNB či na policii. Ty o celé záležitosti pořídí záznam a pošlou domnělé padělky na přezkoumání ČNB. Prokáže-li se jejich pravost, dostane osoba, která je odevzdala, adekvátní náhradu. Pokud se však bude skutečně jednat o padělek, počítejte i s následujícím vyšetřováním. Nepravou bankovku vám samozřejmě nikdo nenahradí, o své peníze tedy přijdete. Zbývá jen jediná možnost, jak dostat své peníze zpět. Musíte se soudit o náhradu škody s tím, od koho jste padělek přijali.

Jestliže se tomuto postupu budete chtít vyhnout a pokusíte se padělky někde „udat“, vězte, že se dopouštíte trestného činu, za což vám hrozí až několikaletý trest odnětí svobody. Samotné padělání je trestáno 5 – 10 lety odnětí svobody.

S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem lze nicméně uvažovat o tom, že ten, kdo padělek později ve své peněžence sám odhalí, jej raději zničí. O hodnotu padělku totiž stejně přijde a navíc se vyhne dalšímu vyšetřování. Kdo by se navíc soudil kvůli 500 korunám a riskoval vleklý a nákladný soudní spor s nejistým výsledkem.



Trocha statistiky závěrem

V posledních pěti letech bylo Policií ČR zjištěno na 13 797 případů padělání a pozměňování peněz. Objasněno z toho bylo 1 569 případů. V této souvislosti bylo stíháno celkem 966 osob, z čehož věk 221 stíhaných nepřesáhl 18 let (64 osob mladších 15 let, 157 ve věku 15-18 let).

ROK

Zjištěno Celkem objas-

něno Stíháno osob celkem Občané ČR Cizinci Škoda celkem

v tis. Kč 2007 2 302 220 206 190 16 50 625 2006 2 718 570 199 173 26 92 761 2005 3 968 458 257 231 26 37 361 2004 2 894 194 190 166 24 31 821 2003 1 915 127 114 97 17 22 250

ROK Stíhané osoby pro padělání a pozměňování bankovek a mincí dle věku 0-15 15-18 18-30 30 a více 2007 18 35 81 72 2006 6 30 87 76 2005 13 54 101 89 2004 20 25 86 59 2003 7 13 55 39 Zdroj: Prezidium Policie ČR

Celková hodnota zabavených padělků za stejné období dosáhla téměř k 235 miliardám českých korun. Jen v roce 2007 se jednalo o celkovou hodnotu 50,625 mil. korun. V Praze loni policisté odhalili padělky v jednom případě v hodnotě 6,017 mil. korun, v druhém pak 4,9 mil. korun.