Půjčka do výplaty může způsobit pořádnou dluhovou kocovinu

Nízké půjčky na pár dnů, maximálně týdnů (takzvané půjčky do výplaty) jsou z pohledu finančně gramotného člověka neodůvodnitelné. Ale už podle toho, jak často na ně běží reklama v televizi, lze soudit, že jejich poskytovatelé mají klientů dost na to, aby slušně vydělávali.

Jejich zákazníci nemohou krátkodobý výpadek peněz pokrýt z rezervy, protože žádnou dostupnou nemají. Ani nemohou zajít do banky či za kamarády, protože jim už nejspíš nějaké finance dluží.

1 Půjčí skoro každému, ale neplatí na ně zákon

Věřitel nemusí u nízkých úvěrů posuzovat klientovu schopnost splácet. Ve výsledku tak půjčku mohou získat i lidé bez příjmů či s výdělky velmi nízkými. To je pro ně zprvu jistě výhodné, ale přednost se může velmi snadno stát problémem, pokud nebudou mít z čeho splácet. Pak mohou přijít velice vysoké sankce, protože omezení podle zákona o spotřebitelském úvěru se vztahují až na půjčky od pěti tisíc korun.

2 Peníze máte hned, ale za jakou sazbu

Kdo využívá půjčky do výplaty člověk s více půjčkami

s nižším vzděláním

s nízkým čistým příjmem

z Moravskoslezského či Ústeckého kraje, z Prahy



věk 25 až 35 let Zdroj: Poradna při finanční tísni

Úvěrové společnosti mají konta ve více finančních ústavech, a tak vám „v rámci banky“ převedou peníze téměř okamžitě či do hodiny. Tato rychlost je téměř nepřekonatelná. Potřeba okamžité finanční pomoci však může klientům poněkud zastřít, že půjčka je velmi drahá.

Není výjimkou, že si půjčíte tisícovku a za měsíc musíte vrátit o třetinu víc. Celých 330 korun v takovém případě zaplatíte například u společností Ferratum, Crediton, Creditsor či Kredia. Nejméně navíc, 33 korun, dáte u Click Creditu.

3 První půjčka zdarma, ale zvyknete si

Mnohé společnosti nabízejí první půjčku bez úroku. Můžete ji získat třeba u Zapla, Omega půjčky či Via SMS (tam záleží na výši půjčky a době splatnosti). To je výtečný marketingový tah: zaregistrováni jste, příště přijdete nejspíš opět k nim. A to už zdarma nebude. Marketingových chytáků však můžete očekávat více. Třeba Kouzelná půjčka cílí na soutěživé typy, když každému pětistému klientovi pošlou tisícovku a každému tisícímu dokonce pět tisíc korun.

4 Snadné sjednání, ale nepřehledná dokumentace

Sjednání je opravdu jednoduché: vyplníte internetový dotazník, ve kterém kromě svých osobních údajů uvedete, odkud máte příjmy a jak jsou vysoké (nemusíte to však nijak dokládat), někdy nahrajete scan svého občanského průkazu, jindy pošlete korunu, což ověří, že účet patří opravdu vám (ne manželovi či družce). A čekáte na peníze.

Internetové formuláře jsou velmi návodné. Začínají bez výjimky graficky vyvedenými kalkulačkami, kde si potahováním na ose nastavíte výši půjčky a dobu splácení. Když však začnete zvídavě hledat obchodní podmínky, nemusí to být snadné.

Někde se k nim neproklikáte vůbec. Musíte se nejprve registrovat (budou mít váš e-mail a budou vám posílat nabídky). Případný odkaz na „časté otázky“ obvykle nahrává prodejní taktice. Otázky jsou formulované tak, abyste se dozvídali hlavně příjemné věci.

5 Prodloužení možné, ale osolí vám poplatek

V obchodních podmínkách se dočtete, jak to bude, když nesplatíte včas. Někde můžete požádat o prodloužení, ale samozřejmě za to zaplatíte. Jinde vám budou posílat upomínky, jedna vás přijde třeba na dvě stovky. Nebo hned začnou účtovat penále. Například u Net Creditu nevypadá pokuta dvě procenta nijak hororově, dokud si nevšimnete zkratky p. d., která znamená, že úrok je účtován denně. No a v nejhorším případě předají den po uplynutí splatnosti váš případ rovnou inkasní agentuře.

6 Žádné registry, ale pád do dluhové pasti

Jako nemusí prověřovat vaše příjmy, nemusí úvěrové společnosti poskytující nízké půjčky zkoumat ani to, jestli nejste příliš zadlužení či zda na vás dokonce není vedena exekuce. Partnerem registrů je pouze Click Credit. Někteří další, například Zaplo, se nejspíše na podobný krok chystají, protože klienti ve smlouvě potvrzují souhlas s prověřením v registrech. Neprověřování má jediný důsledek: půjčují si i ti, kdo už mají dluhů příliš, a dostávají se do ještě hlubších problémů.

Jak se vyhnout problémům?

Když si všechny přednosti a nevýhody rychlé půjčky člověk porovná, asi si pro takový produkt dobrovolně nepůjde. Jenže co když nastane situace, kdy peníze dojdou a jsou zoufale třeba? A co když se člověk dostane do finanční tísně ne vlastní vinou? Základem je problémům předcházet. Pravidla jsou známá, jen se jich držet: