Pozor na nový typ podvodníků, kteří vás lstivě přemluví a oberou o vše

V poslední době se u nás opět rozšířily nabídky společností, které prostřednictvím telefonu nabízejí různé druhy akcií, které prý mohou v blízké budoucnosti dosahovat nadprůměrných zisků. Ve skutečnosti ale nejde o typické brokery, obchodníky s cennými papíry, kteří by nabízeli svým klientům dlouhodobé služby spojené s nákupem a spravováním cenných papírů.

V minulosti podobné praktiky využívali i některé domácí brokerské společnosti, které sice nemusely nabízet zrovna neexistující akcie, v konečném důsledku byl ale výsledek stejný. Množství obchodů, o nichž se klient dověděl příliš pozdě, mělo za následek rychlé vynulování účtu a požadavek od brokera o doplnění prostředků, pokud chce investor vydělat.

Některé společnosti, jako například APL nebo BAI, nabízejí lákavé zhodnocení, ale garantované zhodnocení je přinejmenším diskutabilní. Dost často se však najde skupina lidí, kteří společnost vehementně hájí a nedají na ni dopustit.

Silně však pochybuji, že svůj fanklub si najdou i lakýrny typu Sovereign Global Trading a First Equis Ltd., na které už mimochodem upozorňovala ČNB, případně další, jako jsou Dunleavy Investment Ltd., Bridgestone Trading a další. Jde o společnosti, které kontaktují své oběti po telefonu a nabízejí jim jedinečné možnosti ke zbohatnutí. I když se to na první pohled může zdát stejné, jako jsou nabídky v nevyžádaných e-mailech, pointa je poněkud jiná. Lakýrny totiž stavějí svůj "byznys" na určité formě osobního přístupu, který mají, ke smůle lidí neobeznámených se situací, velmi dobře zvládnutý.

Profesionálové na agresivní přemlouvání

Tyto společnosti zaměstnávají, pokud se to tak dá říct, skutečné profesionály v oboru mluvení s klienty prostřednictvím nevyžádaných telefonických hovorů, tzv. cold calling. Tento způsob vyhledávání potenciálních klientů sám o sobě není ničím nedovoleným a využívají ho i seriózní společnosti a poradci. Problém je ve formě, jakou využívají společnosti typu boiler-room.

Jde o skutečně agresivní formu přemlouvání, kdy volající využívají různé taktiky, které mají oběť přesvědčit. Používají předem připravené přesvědčivé texty obsahující jasné odpovědi na jakékoli námitky a prakticky žádná připomínka nezůstane nezodpovězena.

Další oblíbenou fintou je zmiňování jedinečné šance, která se vyskytuje jednou za život, vylepšené o "neveřejné a tajné" informace, které jsou zárukou budoucích tučných zisků. Velmi oblíbenou návnadou jsou průkopnické technologie, které po uvedení na trh udělají díru do světa, a investoři, kteří do nich investovali včas, budou boháči.

Rovněž situace, kdy broker nechce poskytnout jakékoli informace o společnosti, jejíž akcie prodává, nevypovídá o jeho poctivosti. Řeči o tom, že informace nejsou dostupné nebo že společnost je nová, nejsou nijak omluvitelné. V určitých případech pak klient může obdržet například falešnou tiskovou zprávu, v níž se mluví o úspěších společnosti nebo domluvené spolupráci s některou z významných a známých společností v oboru. Za pozornost rovněž stojí fakt, že tyto společnosti většinou působí v zemích bez dostatečných kontrolních mechanismů a nemají povolení k vykonávání činnosti.

