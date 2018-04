Pozor na odkoukané manýry

Nejoblíbenější způsob, jak se tedy řemeslu manažera naučit, je to takzvaně "odkoukat". Prostě a jednoduše pozorovat svého šéfa, jak to dělá on. To je ta nejčastější manažerská škola.

Háček je v tom, že touto školou prošli i naši šéfové a předtím i jejich šéfové. Co to znamená? V oblasti řízení lidí dnes převládá samouka a intuice. K čemu to vede? K různým konfliktům, povyšování se jeden nad druhého, chabé pracovní morálce a ohromné neefektivitě.

Protože je odkoukávání od šéfa a takzvaná dojmologie v oblasti managementu tak rozšířeným jevem, zdá se, že nás příliš netrápí a nezabýváme se tím. Mnoho firem neřeší učení/vzdělávání manažerů jako téma.

Většina českých šéfů je tak zaneprázdněná, že i když je chce zaměstnavatel poslat na školení, často se kvůli proklamovanému nedostatku času nezúčastní. Knížku nečetli, ani nepamatují. S bídou zvládnou prolistovat noviny. Koho baví pracovat s takovým šéfem, který neustále nestíhá, nemá nové nápady, myšlenky, chybí mu rozhled a prostě není co se od něho naučit, co si od něho vzít?

Naštěstí existují i tací, kteří na to jdou jinak. Využijí každé školení, které mají k dispozici, čtou, přednášejí, píšou, pozorují, tráví čas s inspirativními lidmi, přemýšlejí a rozmlouvají o životě. Mají své mentory. Co se naučí, si nenechávají pro sebe, ale s chutí to předávají ostatním v týmu. Vždy trávili většinu svého času s lidmi tak, aby jim předali své znalosti, dovednosti a inspirovali je svým pohledem na svět. Vědí, že to je jediná cesta, jak s lidmi dosáhnout na opravdu vynikající výsledky a vychovat mezi nimi i svého nástupce.