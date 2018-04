Pozor na podezřele výhodné nabídky bytů aneb Jak poznat podfuk

Lidé bývají při nákupu ojetého auta za pár desítek tisíc korun ostražitější, než když si pořizují nemovitost za několik milionů.

Hlavním úkolem reklamy je prodat stůj co stůj. Čím horší a dražší zboží prodává, tím musí být vlezlejší a agresivnější. Skoro vždy však přehání. Asi žádný racionálně uvažující člověk nečeká, že běžný prací prášek vypere opravdu jakoukoliv špínu tak, že výsledkem vždy bude "čistoskvoucí" sněhově bílé prádlo nebo naopak uhlově černá košile i po padesátém vyprání. Nebo že vteřinové lepidlo udrží muže přilepeného za podrážky ke stropu. Nebo že jeden z nejlépe placených fotbalistů světa získal bydlení jen díky jisté české stavební spořitelně.

Podobné je to s reklamou, kterou při prodeji bytů, rodinných domů a pozemků používají developeři a realitní kanceláře. Vše začíná už u názvu projektu. Ať se staví v sebezapadlejší nebo jinak nezajímavé lokalitě, název musí vždy působit lákavě a vyvolávat příjemné asociace. V katalogu nebo reklamním inzerátu také nikdo nebude uvádět, že jím nabízené bydlení je z nějakého důvodu méně atraktivní. Když není zbytí, zdůrazní se výhodná cena, klidné prostředí, dobrá možnost parkování nebo cokoliv jiného.

S velkou rezervou je třeba brát i fotky projektů. Podle nich jde skoro vždy o skvěle vypadající dům situovaný v zeleni zalité sluncem, samozřejmě s upraveným okolím a vybudovanou infrastrukturou. Všechny byty vypadají prostorně a patří k nim lodžie, terasa nebo předzahrádka. Skutečnost však může být poněkud jiná. Novostavby mohou být namačkány na sobě někde na okraji panelákového sídliště. Některé byty nejspíš budou opravdu hezké, ale jiné, zpravidla ty levnější, už tolik ne atd.

Jak rozumět realitní inzerci? V inzerátu je uvedeno Ve skutečnosti to znamená Klidné místo. Všude to budete mít daleko a bez auta se neobejdete. Přírodě na dosah. Budou na vás útočit komáři, vosy, mravenci a jiná havěť. Krásné místo u řeky. Prodávajícího už nebaví pořád uklízet po povodních. V mírném svahu s krásným výhledem. Nezátopová oblast. Dům je ve stráni, na kterou se stěží vyškrábete. Prosluněný byt. V létě se v bytě nedá kvůli horku vydržet. Útulný byt. V bytě jsou miniaturní místnosti. 20 minut od Prahy. Cesta do a z práce vám zabere minimálně dvě hodiny. Pozemek v perspektivní lokalitě. Prozatím je to pole, ale časem se tu postaví satelitní městečko nebo možná něco jiného. IS budou vybudovány do roka. S veřejným vodovodem a kanalizací radši zatím nepočítejte. Přístup po zpevněné komunikaci. K pozemku vede polní cesta, kterou nikdo neudržuje. Určeno k rekonstrukci. Dům na spadnutí. Nová fasáda. Snad ty praskliny a podmáčená omítka chvíli nebudou vidět. Vnitřek po rekonstrukci. Je čerstvě vymalováno. Možnost půdní vestavby. Dům má půdu. Nedokončená novostavba. Kolaudace bude velmi problematická. Neobvyklé dispoziční řešení. Originálně řešený byt. Architekt se při projektování vyřádil. Zahrada v anglickém stylu. Na pozemku je džungle. Výhodná nabídka. Super cena. Sleva při rychlém jednání. Musíme to rychle prodat dřív, než se to stane neprodejné. Výjimečná příležitost. Pro náročné. Exkluzivní lokalita. Je to sice předražené, ale snad se někdo chytí.

Výhodné nabídky jsou podezřelé

V každé populaci se najdou podivíni, kteří nelpí na majetku a touží udělat radost druhým lidem. Jsou v ní i jedinci rozumově slabí, kteří nemají představu o hodnotě peněz, a přitom nebyli zbaveni svéprávnosti. Těchto lidí ale nebývá příliš mnoho a jen málokdy prodávají nemovitosti. Daleko častější jsou situace, kdy člověk disponující nemovitým majetkem z nějakého důvodu velmi rychle potřebuje hotovost, a proto mu nezáleží na tom, že na prodeji svého majetku prodělá.

Ve všech těchto případech je ale krajně nepravděpodobné, že by možnost koupit nemovitost za velmi výhodných cenových podmínek získal cizí člověk, který zrovna o koupi podobné nemovitosti uvažuje. Vyloučeno to samozřejmě není – stejně jako existuje třeba možnost vyhrát hlavní výhru v loterii. Daleko pravděpodobnější ale je, že za výhodnou cenou se skrývá nějaký problém a předkládané vysvětlení rodinnými důvody, těžkou nemocí nebo náhlou potřebou hotovosti je pouhou zástěrkou.

I kdyby se nakrásně stalo, že někdo bude chtít prodat zajímavou nemovitost pod cenou, velmi pravděpodobně se mu to podaří v okolí jeho známých. Pokud ne, nejspíš zamíří do realitní kanceláře. Tam od něj nemovitost nabízenou za takovýchto podmínek buď sami přímo odkoupí, nebo zprostředkují její prodej někomu známému. Zcela jistě se nedostane s původní nízkou cenou do standardní nabídky realitní kanceláře, kde by ji mohl objevit a posléze výhodně koupit běžný zájemce. Ovšem i zázraky se někdy dějí.

