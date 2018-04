Pozor na podprůměrný internetbanking

Již čtyři měsíce můžete nalézt v nabídce Volksbank internetbanking, což je služba, která se stává stále více oblíbenou. Proč? Především díky své přehlednosti, bezpečnosti a současně jednoduchosti. Zatímco u desítky největších bank jsme si na tuto službu již zvykli a nyní jen sledujeme, jak se jednotlivým bankám daří ji vylepšit (zvyšování bezpečnostních prvků, rozšiřování palety služeb v rámci internetbankingu, zkvalitňování nápovědy apod.), v případě ostatních – menších bank se setkáváme pouze s prvními vlaštovkami.

Jaké služby nabízí Volksbank v rámci internetového bankovnictví? Pokud si je zřídíte, musíte se smířit s tím, že vám umožní provádět jen ty nejzákladnější operace. Tradičně jde o tuzemské a zahraniční platební příkazy, příkazy k inkasu, kompletní obsluhu termínovaných vkladů a sledování historie účtu včetně sledování zůstatků.

Co není možné přes internet provádět, to jsou trvalé příkazy a SIPO. Není možné sledovat ani úvěrové účty. Ani zjednodušení v podobě šablon pro platební příkazy nebo například pojmenování jednotlivých účtů pro věští přehlednost bohužel není možné. V blízké budoucnosti lze očekávat maximálně výpisy k termínovaným a úvěrovým účtům.

Zabezpečení funguje na tradičním principu certifikátu. Znamená to, že je potřeba si stáhnout a nainstalovat speciální program (plug-in). Poté získáme z www stránky tzv. inicializační dopis, který je třeba vyplnit a donést na pobočku Volksbank. Na základě něj s námi banka uzavře smlouvu o elektronické komunikaci. Aktivace služby je pak provedena do tří pracovních dnů. Certifikát (nebo chcete-li klíč), který jsme si nainstalovali, nám pak slouží jednak ve chvíli přihlašování se do internetbankingu (zadáváme spolu s heslem) a jednak při podpisu každé transakce (opět s heslem).

Opravdu internetbanking?

Když už jsme narazili na postup zřízení služby, musíme upozornit na to, že nejde o skutečný internetbanking, ačkoli Volksbank tak Volksbank tuto službu oficiálně pojmenovala. Jedním z rysů této internetbankingu je totiž možnost využít k ovládání bankovního účtu jakýkoli počítač (pochopitelně dostatečně softwarově a hardwarově způsobilý), který je připojen k běžnému internetovému rozhraní. Pokud se najednou rozhodnete, že chcete provádět operace na svém účtu pomocí jiného počítače, než do kterého jste si právě nainstalovali potřebný program a na základě něj uzavřeli s bankou smlouvu, budete muset celou proceduru provést i na tom dalším počítači.

Ani fakt, že nebudete platit vícenásobný poplatek za vedení služby nic nemění na tom, že se jedná spíše o homebanking. Přes to však může být „Internetbanking Volksbank CZ“ pro její klienty zajímavý.

Je alespoň levnější než konkurence?

K tomu, abychom si co možná nejlépe představili, na kolik nás přijde Internetbanking Volksbank v porovnání s konkurencí, jsme pro vás připravili následující příklad, který vyplývá jednak z možností zmíněné služby a jednak z potřeb průměrně aktivního klienta.

Budeme proto uvažovat, že v jednom roce zaplatíme:

12 x do roka za vedení běžného účtu

12 x do roka za vedení internetového bankovnictví

12 x za výpis zaslaný každý měsíc poštou

za 36 platebních příkazů v rámci banky (přes internet)

za 120 platebních příkazů do jiné banky (opět přes internet)

Následující tabulka vám nastíní cenové rozdíly mezi vybranými bankami. Určitě vám neunikne, že mohou být opravdu značné. Navíc, ani kdybychom do výčtu přidali další banky (do výpočtů jsme zahrnuli pouze vzorek bank, které internetbanking nabízí), Volksbank rozhodně nebude patřit mezi ty nejlevnější.

Roční náklady na účet Volksbank Živnostenská banka Česká spořitelna KB Běžný účet Běžný účet Sporožirový účet Ideal Konto 1 208,40 Kč 480 Kč 852 Kč 1 920 Kč

Zdroj: výpočty Fincentra

Pokud se chcete sami přesvědčit, kolik za co u jednotlivých bank zaplatíte, další tabulka vám otevře oči.

Poplatky spojené s internetovým bankovnictvím s vazbou na konkrétní typy účtů Služba Volksbank Živnostenská banka KB Česká spořitelna Běžný účet Běžný účet Ideal Konto Sporožirový účet* Vedení běž. účtu 16,70 Kč 0 Kč 15 Kč 0 Kč Vedení int. bank. 30 Kč 0 Kč 49 Kč 15 Kč Převod v rámci banky 3 Kč 0 Kč 1,90 Kč 2 Kč Převod do jiné banky 3 Kč 3 Kč 3,90 Kč 4 Kč Výpis měs. poštou 15 Kč 10 Kč 0 Kč 10 Kč

*k účtu vedena služba Servis24

Zdroj: banky

Podprůměrná služba

Co z toho plyne? Podle všeho to vypadá, že „Internetbanking Volksbank CZ“ rozhodně nepatří ke špičce ve svém oboru. Nejen, že nabízí minimum služeb a funkcí, ale navíc ani nepatří k nejlevnějším. Zásadní problém také vyplývá z nemožnosti volně obsluhovat účet z libovolného počítače, což konkurence běžně nabízí. Internetbanking nebo spíše homebanking Volksbank může prakticky nadchnout jedině věrné klienty této banky.