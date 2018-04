Pozor na poplatky v bankách

Finanční ústavy nabízejí celou škálu služeb a také balíčků. Kdo mezi nimi chce vybírat, musí si nejprve ujasnit, jaké bankovní operace a v jaké míře bude využívat. A pak porovnat nabídku a ceny u běžných účtů i bankovních balíčků. Nejlevnější konta, která banky prodávají, jsou totiž většinou svými možnostmi velmi omezená. Například u Živnobanky je nejlevnější T-účet sice zdarma, ale obsluhovat je ho možné jen na domácí pobočce a za každou operaci s ním je třeba zaplatit.

Za výběr na přepážce 20 korun, za příchozí peníze šest korun, dvacet korun za příkaz k úhradě. Naproti tomu Osobní Menu Standard u stejné banky zahrnuje za 99 korun měsíčně vydání a vedení platební karty, neomezený počet výběrů z domácí banky, příjmů peněz i příkazů zadaných pomocí kanálů přímého bankovnictví.

Kolik stojí internetové bankovnictví Komerční banka 44 korun* GE Capital Bank 39 korun* Raiffeisenbank 35 korun* Živnobanka 30 korun* Volksbank 30 korun Česká spořitelna 25 korun** HVB 25 korun* ČSOB 20 korun* Citibank 0 korun eBanka 0 korun Poštovní spořitelna 0 korun

Poznámka: * v rámci balíčků služeb je internetbanking poskytován zdarma, ** na vedení běžného účtu poskytuje banka slevu

Kolik stojí ved ení nejlevnějšího účtu v bance Citibank 200 korun při zůstatku nad 200 tisíc účet zdarma HVB 60 korun ČSOB 50 korun měsíční výpis poštou, platební karta, internetové a telefonické bankovnictví GE Capital Bank 35 korun včetně zasílání výpisu, při průměrném zůstatku 40 000 účet zdarma Volksbank 25 korun výpis na pobočce, založení trvalého příkazu, SIPO a povoleného inkasa Poštovní spořitelna 21 korun Česká spořitelna 20 korun bez služeb přímého bankovnictví Komerční banka 19 korun výpis účtu, platební karta eBanka 19 korun za předpokladu, že na účet přijde min. 15 000 korun účet zdarma Raiffeisenbank 15 korun Živnobanka 0 korun T-účet, umožňuje jen jednorázové příkazy k úhradě, vklady a výběry na pobočce

Do cizího bankomatu raději ne

Vybrat peníze v hotovosti a jít za ně nakupovat do obchodu, kde je možné platit kartou, vyjde draho. Výběr ve vlastním bankomatu se mimo balíčky pohybuje od 2,50 koruny do devíti korun, které účtuje GE Money Bank (dříve GE Capital Bank). Je však potřeba dodat, že první dva výběry v měsíci jsou u ní zdarma.

Kolik stojí výběr z vlastního ATM z cizího ATM HVB 30 korun* 30 korun***** Citibank 15 korun 15 korun Česká spořitelna 6 korun 25 korun + 0,5% Komerční banka 6 korun 35 korun Raiffeisenbank 5/9 korun** 25 korun******** ČSOB 5 korun 25 korun Poštovní spořitelna 5 korun 25 korun eBanka 4,9 koruny 29,9 koruny****** Volksbank 2,5 koruny 25 korun******* GE Capital Bank 0/9 korun*** 25 korun Živnobanka 0 korun**** 40 korun

Poznámka: *) z jakéhokoli bankomatu v ČR, v rámci balíčku Rodina a Pohoda 9 korun, **) první dva výběr 5 korun,***) první dva výběry zdarma, ****) od 1. dubna třetí a další výběr na Kontě Economy za 5 korun a běžný účet 5 korun; *****) z jakéhokoli bankomatu v ČR, v rámci balíčku Rodina a Pohoda 9 korun, ******) u bankomatů ČS, ŽB a HVB, u ostatních bank 24,9 koruny,*******) v bankomatech ČSOB 5 korun, ********) první dva výběry 19 korun

Vybírat za tímto účelem peníze z bankomatu jiné než domácí banky se pak jeví jako úplný hazard s penězi. Jejich ceny se totiž pohybují od 19 do 40 korun. Platební karta se vyplatí i z důvodu bezpečnosti, samozřejmě v případě, že si na její zadní stranu nepoznamenáte PIN. To je moudro stále opakované, leč mnoha klienty dosud nedoceněné. Obvykle se tohoto zvyku vzdají až v okamžiku, kdy jim za karty poberta vykrade celý denní limit.

0 korun****

40 korun

Na pobočku choďte co nejméně

Služby bankéřů v pobočkách jsou drahé. Například výběr peněz v hotovosti stojí sice jen šest korun u Volksbanky, ale až padesát u Komerční banky. Při výběru banky však berte zřetel i na to, zda vás obslouží i na jiných pobočkách než na té domácí. Člověk nikdy neví, kdy se mu stane, že bude potřebovat něco zařídit z druhého konce republiky a nebude mít jinou možnost než přepážku.

Klienty mimo domácí pobočku obslouží většina bank. Neumožňuje to jen GE Money Bank a Komerční banka vyžaduje vlastnictví takzvané Karty optického klíče. Ta je součástí A konta, které je však nejdražším balíčkovým produktem banky - jeho vedení stojí 210 korun měsíčně. Živnobanka své klienty obslouží i na jiných pobočkách, nesmějí to však být vlastníci jejího nejlevnějšího účtu - ti mohou své konto spravovat jen tam, kde si ho založili.

Srovnání cen za jednorázový platební příkaz realizovaný různými kanály naleznete ZDE .

Obsluhujte účet přímo

Co jde, to raději řešte prostřednictvím přímého bankovnictví. Užívat tyto služby není tak složité, jak by se mohlo zdát. Kdo si nerozumí s internetem, možná snáze zvládne telefonní přístroj. Například v České spořitelně vyjde příkaz zadaný prostřednictvím počítače jen na dvě koruny, ale když ho klient zadá u přepážky, zaplatí 45 korun. V případě jediného příkazu se to vyplatí, i když člověk vezme v úvahu pětadvacetikorunový poplatek za provoz služby Servis 24, která u České spořitelny zahrnuje internetové i telefonické bankovnictví. V rámci různých balíčků nabízejí banky internetový přístup ke kontu zdarma, u základních služeb je možné jej přikoupit za částku od 25 do 44 korun.

Sledujte sazebník

Jestliže na výpisu z účtu objevíte nenápadnou větičku, že sazby, které banka účtuje, byly změněny, neváhejte a koukněte se na internet, abyste je důkladně prozkoumali. Zřízení trvalého příkazu například ve většině bank nestojí ani korunu, když jej nastavíte sami, pomocí přímého bankovnictví. Jen Poštovní spořitelna a Živnobanka si i v tomto případě účtují poplatek. U Poštovní jsou to dvě koruny, u Živnobanky deset korun. Stejně tak se liší cena zadání jednorázového příkazu. Na pobočce zaplatíte od 5 korun v Poštovní spořitelně do 45 korun v České spořitelně, prostřednictvím internetu je rozdíl menší - služba vyjde na 2 až 6,1 koruny.