Pozor na příliš drahé peníze

Od počátku devadesátých let se zadlužení pomalu stává běžnou součástí života českých rodin. Stále více lidí si raději půjčí, než aby na vytouženou televizi či lednici spořili a čekali půl roku. Peníze lze totiž získat velice rychle a společnosti zabývající se půjčováním peněz ochotně založí skoro každého žadatele.

První kroky těch, kteří si chtějí peníze půjčit, vedou většinou do banky. Tam žádají o spotřebitelský úvěr a když neuspějí, začnou se poohlížet jinde. Buď u splátkových společností, protože tam je možné nakoupit požadované zboží i prostřednictvím prodejce v obchodě, nebo je tu možnost u společností specializujících se na půjčky občanům a mají poměrně nízké nároky na bonitu. Patří k nim malé bezejmenné společnosti nebo i velcí hráči jako Provident Financial. Kde na ně seženete kontakt? Na zastávkách hromadné dopravy, v regionálních inzertních novinách, na letácích ve své poštovní schránce a hlavně na internetu.

Všechny nabídky mají jedno společné – jsou velmi stručné. Ve většině případů je to jen pár vět a kontaktní telefon či e-mail. Jméno kontaktní osoby však někdy zůstává utajeno. Pokud na dané číslo zavoláte, dotyčný si s vámi domluví termín schůzky (běžně u vás doma), kde veškeré záležitosti kolem půjčky vyřídíte. Možnost zajít na pobočku společnosti a popovídat si nezávazně o podmínkách úvěru se vám naskytne jen málokdy.

Tento postup navozuje dojem, že společnost poskytující úvěr nehraje čistou hru. Proč je takový problém zveřejnit jméno a kontaktní adresy nebo podrobné informace o produktu? Důvodů může být více: dotyčný nemá k takovéto činnosti oprávnění, nechce zveřejnit kontakt z obavy z možných následků nespokojených dlužníků. nebo má velmi vysoké úroky, které by mohly klienty odradit.

Pokud společnost nemá pobočku a její zástupci kontaktují zájemce o úvěr doma, nemusí to ještě znamenat nečestné jednání. Ve výběru hrají roli také reference o společnosti, třeba od vašeho známého. Pobočky totiž nemá ani nejznámější ze společností na trhu půjček - Provident Financial.

První kontakt se zákazníky obstarává zelená linka, na níž vám podá operátor poměrně strohé informace o podmínkách získání úvěru a zaznamená též vaše údaje do počítače. Následně zkontaktuje obchodního zástupce, který si s vámi domluví schůzku. Obchodní zástupce se dostaví do 2 pracovních dnů. K získání půjčky musíte ve většině případů splňovat :

Věk od 18 do 70 let

Trvalý pobyt na území ČR

Pravidelný příjem

Důkaz trvalého pobytu (např. placení nájemného)

Pokud je pro vás při získání úvěru rozhodující výše úrokové sazby, vezměte si raději úvěr od banky. Rozhodně vás vyjde mnohem levněji. Na trhu půjček se hodnota úrokové sazby pohybuje velmi vysoko a nezřídka překračuje dvě stě, nebo dokonce čtyři sta procent za rok. Nehoráznou roční sazbu společnosti maskují například tím, že místo její roční výše uvádějí výši týdenní. Vzbudí tak dojem levného úvěru, kterým se bohužel mnoho lidí nechá napálit.

Pokud chcete půjčku bez ručitele a bez zástavy, pak nebudete mít problém. Peníze získáte ve velmi krátké době, ale rozhodně to nebudou statisíce. V případě, že byste statisíce potřebovali, požadované zajištění by několikanásobně přesahovalo hodnotu úvěru, což se stalo nepsaným pravidlem zvláště u zastaváren. Rozhodně se vám pak nevyplatí půjčku nesplácet a o zajištění přijít. Je dobré si výši splátek dobře promyslet, aby vám později exekutoři neodvezli třeba televizi nebo pračku.

V případě, že jste zvážili všechna pro a proti a pevně jste se rozhodli zavolat na některé z telefonních čísel, ať už z inzerátu nebo internetových stránek, zkuste dodržet základní zásady. V případě náhodného výběru totiž můžete natrefit na podvodníka nebo na lichváře, který bude požadovat ve výši několika set procent.

Nabídky bez podrobného uvedení jména a kontaktní adresy jsou podezřelé.

Důvěru budí spíše společnost, do které můžete zajít a o jejíž nabídce si můžete pohovořit jinde než u vás doma, ačkoli doma se vám to může zdát pohodlnější.

Získejte reference o společnosti od někoho, komu již půjčila – vaši známí, nebo rodina.

Propočítejte si výši úroku. Když budete mít k dispozici pouze údaje o úvěru a výši splátek, většinou zjistíte, že společnost úvěr poskytuje za přemrštěnou úrokovou sazbu, která může činit půjčku nehorázně drahou.

Získat několik tisíc do druhého dne je jednoduché. Společnosti jako Provident Financial nebo Profireal nabízejí dle vlastních slov „dost peněz na všechno“. Bez ručitele a bez zdlouhavé administrativy doručí hotovost až do bytu zájemce. Stačí jen poskytnout kopii dokladů, které společnost požaduje.

Půjčky jsou krátkodobé a splácí se v pevných týdenních nebo měsíčních splátkách, přičemž splácet klient začíná již první týden po poskytnutí půjčky. Pro splátky si zástupce společnosti chodí často až do bytu (příklad Provident Financial). Např. Profirealu splátky hradíte bezhotovostním převodem.

Půjčujete-li si poprvé, můžete u Provident Financial zpravidla získat sumu pouze do 10 tisíc korun. Velká většina klientů se však stane na půjčování peněz závislá a používají tzv. opakovanou půjčku. Firmy tento postup podporují. Úspěšným lákadlem je možnost získat po splacení první půjčky podruhé půjčku vyšší.

Ještě „zajímavější“ je produkt souběžná půjčka. Poté, co klient uhradí polovinu první půjčky, může požádat o půjčku další. Splácí je pak obě současně. Důvodem žádosti o druhou půjčku, často bývá potřeba peněz na splátky půjčky první. Může dojít i k tomu, že po doplacení první půjčky, zažádá klient o další souběžnou, tentokrát již třetí půjčku, aby uhradil tu předchozí. Někteří klienti se tak dostávají do spirály, která nemá konce a vytloukají tak klín klínem, tedy půjčku půjčkou.

Jak je taková půjčka drahá zjistíte oficiálně jen málokdy. Respektive v momentě, kdy se rozhodnete pro schůzku se zástupcem firmy. Pokud si pro srovnání vezmeme nejnižší nabízenou půjčku 3000 Kč na 20 týdnů - zaplatíte celkově 4200 Kč. Tato částka zahrnuje úplně všechny poplatky spojené s půjčkou. To představuje navýšení o 40 % (když tuto částku zadáte do vzorce pro výpočet, vyjde Vám 481,4 %), což je naprosto horentní suma. I splátkové společnosti nabízí úvěry levněji a sazbu RPSN od 20 %. V případě banky pak tato sazba začíná na 10 %.

Společnosti, které nabízejí „rychlé peníze“, cenu svých úvěrů omlouvají kvalitou poskytovaných služeb (rychlost, nízké nároky na bonitu, atd.) Logicky uvažujícímu člověku je ovšem jasné, že 50 procentní navýšení nízké půjčky během půl roku (což znamená RPSN ve výši okolo 500 %), je oproti bance více než desetinásobné a je neakceptovatelné.

Řada lidí, která v zoufalé situaci nemá možnost sáhnout pro peníze jinam, je terčem pro tyto společnosti. Nicméně by měli zvážit všechny své možnosti a raději si vypůjčit od rodiny nebo známých než tolerovat úroky, které jim mohou v konečném důsledku více uškodit než pomoci.

Půjčili jste si někdy „rychlé peníze“? Co si myslíte o společnostech, které takto půjčují finance? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.