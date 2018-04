Pozor na stavební spoření bez státní podpory

V lednu letošního roku vstoupila v platnost novela zákona o stavebním spoření, která přinesla některé změny pravidel a podmínek fungování systému stavebního spoření. Pro klienty jsou nejdůležitější ty, které se týkají státní podpory (jejich přehled včetně určování výše státní podpory naleznete v tabulce na konci článku).

Jak se převádějí částky nad 20 000 korun do dalších let

Pro smlouvy uzavřené podle nového zákona v roce 2004 a později platí, že ročně uspořená částka vyšší než 20 000 korun může být převedena do následujícího roku jako základna pro další státní podporu. Zákon ale stanovuje podmínku, že smlouva bude uzavřena se státní podporou a po celou dobu jejího trvání nebude změněna na smlouvu bez státní podpory.

Uvažujme tedy smlouvu se státní podporou: Pokud účastník stavebního spoření uloží v jednom kalendářním roce na svůj účet více než 20 000 korun, z „přespořené“ částky může získat státní podporu v dalším roce. Uspoří-li letos například 30 000 korun, z 20 000 korun získá státní podporu 3 000 korun a 10 000 korun se mu převede do následujícího roku. Z nich pak v roce 2005 obdrží 1 500 korun státní podpory. Zbytek do 3 000 korun může získat z uspořené částky, která mu v roce 2005 přibude na účtu, případně z nějaké své jiné smlouvy, pokud si ji sjedná.

Jak bylo řečeno, aby byly tyto převody možné, nesmí být smlouva uzavřena ani nikdy vedena bez státní podpory. Pokud bude někdy v průběhu spoření smlouva změněna a požadavek na státní podporu se zruší třeba jen dočasně, z žádných následujících vkladů již další převody ročně přespořených částek nebudou možné. To také ukazuje následující příklad.

Rok Státní podpora je požadována Roční vklad (Kč) Připsaná státní podpora (Kč) Převod do dalšího roku (Kč) * 2004 ano 50 000 3 000 30 000 2005 ano 0 3 000 10 000 2006 ne 60 000 0 0 2007 ano 70 000 3 000 0 2008 ano 0 0 0 2009 ano 30 000 3 000 0

* Převod do dalšího roku = výše částky "přespořené" nad 20 000 korun

(mohli bychom také říci "předspořené" dopředu pro další roky),

která se převede do následujícího roku jako základna pro výpočet další státní podpory

§10 odst. 4 zákona o stavebním spoření: Částka úspor přesahující 20 000 Kč v jednom roce se z hlediska posuzování nároků účastníka na státní podporu převádí do následujícího roku spoření v případě, že účastníkem uzavřená smlouva bude obsahovat prohlášení účastníka, že v rámci této smlouvy žádá o přiznání státní podpory. Toto prohlášení nesmí účastník po dobu trvání smlouvy změnit.

Smlouva byla uzavřena v roce 2004 se státní podporou. Celkově bylo v prvním roce naspořeno 50 000 korun (neuvažujeme poplatky a připsané úroky). Státní podpora za rok 2004 bude připsána v maximální výši, tedy 3 000 korun. Částka nad 20 000 korun se převede do následujícího roku jako základna pro další státní podporu. Přestože v roce 2005 nebude na účet nic vloženo, z přespořených 30 000 korun bude opět připsána státní podpora 3 000 korun. Do dalšího roku se převede 10 000 korun. V roce 2006 klient provede změnu a za tento rok nebude žádat o státní podporu. Její výše tedy bude nulová, přestože bude na účet uloženo dalších 60 000 korun. Touto změnou však také do všech dalších let zanikne možnost převádět ročně uspořené částky nad 20 000. Jak ukazuje příklad, v roce 2007 bude na účet uloženo 70 000 korun. Z nich klient získá 3 000 korun, ale v dalších letech již vůbec nic.

To samé platí pro smlouvy, které byly již od počátku uzavřené bez státní podpory. Na nich zde popsané převody ročně přespořených částek nebudou možné. Pokud si takovouto smlouvu časem změníte a bude na ni požadovat státní podporu, musíte počítat s následujícím rizikem. Uložíte-li si v některém roce na účet vyšší částku, získáte z ní jen a pouze jednou 3 000 korun. Není tedy možné předspořit si do budoucna a čekat, že každý rok bude z tohoto vkladu připsána další nová státní podpora. Což je vidět také z výše uvedené tabulky.

Pro lepší představu je přehled nejdůležitějších změn, které přinesla novela zákona, uveden v této tabulce:



Podmínky stavebního spoření - před a po novele zákona o stavebním spoření smlouvy do 31.12.2003 smlouvy od 1.1.2004 výše ročně uspořené částky pro maximální SP 18 000 Kč 20 000 Kč výše státní podpory - % z ročně uspořené částky 25% 15% maximální výše SP v kalendářním roce 4 500 Kč 3 000 Kč minimální doba spoření - podmínka pro výplatu SP 5 let 6 let možnost žádat o SP na více smlouvách ne ano změna požadavku o SP ano ano, ale pouze jednou ročně převod "přespořených" vkladů do dalšího roku ano ano, pouze pokud je na smlouvě žádána SP po celou dobu zdanění úroků - fyzické osoby (u práv. osob vždy) ne ano, ale až po novele zákona o daních z příjmů

SP = státní podpora ze stavebního spoření

