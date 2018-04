Pozor na stavební spoření pro dítě!

Nový zákon o stavebním spoření

Nový zákon o stavebním spoření má přinést i jiné změny, ale veřejnost zajímají především ty, které se týkají státní podpory. Má se snížit její výše a zpřísnit a omezit podmínky pro její výplatu.

Často se hovoří o zrušení státní podpory pro děti do 15 let. Velkou zásluhu na tom mají samotné stavební spořitelny, které ve snaze uzavřít co nejvíce nových smluv připravily zvýhodněné programy právě pro děti. Jde o různé slevy, například na úhradě za uzavření smlouvy, soutěže nebo finanční prémie v podobě vkladu připsaného na účet stavebního spoření.

Nyní po projednání zákona Poslaneckou sněmovnou to vypadá tak, že tato změna nakonec uskutečněna nebude a státní podporu budou moci čerpat i děti. Ať to již dopadne jakkoli (k zákonu se ještě vyjádří Senát a prezident), u dětských smluv je třeba se připravit na některá omezení a vzít je v úvahu ještě předtím, než bude smlouva uzavřena. Především v situaci, kdy se v rodině uzavírá více smluv s cílem čerpat úvěry ze stavebního spoření.

Úvěry z dětských smluv

Při rozhodování komu v rodině uzavřít smlouvu a v jaké výši je důležité si zjistit, zda úvěr dítěti vůbec může být poskytnut, jelikož v konečné fázi záleží na rozhodnutí opatrovnického soudu, ne pouze na úvěrových podmínkách spořitelny. Opatrovnický soud totiž může žádost o úvěr čerpaný na dítě zamítnout. Důležité je vědět, že

nejsou stanovena žádná definitivní pravidla a zatímco někde místně příslušný soud konkrétní smlouvu schválí, soud působící jinde by stejnou žádost zamítl.tedy doporučují zjistit si tuto informaci předem. Při uzavírání smlouvy o stavebním spoření, kdy má být úvěr čerpán až za několik let, je to určitě problematické. Ale například při rozhodování, na kterého člena rodiny čerpat v nejbližší době připravovaný úvěr, se to již rozhodně vyplatí.

Kromě opatrovnického soudu záleží i na konkrétní spořitelně, každá může mít stanovena jiná pravidla. Někde bude v jednodušším případě pro nižší úvěry stačit rozhodnutí soudu bez stanovení opatrovníka, čímž se celý administrativní proces zjednoduší a urychlí. Opatrovník může být vyžadován třeba až pro úvěry o vyšším objemu zajištěné nemovitostí. Někde pro velmi nízké úvěry například do 10 000 korun nebudou vyžadovat ani souhlas opatrovnického soudu. Takže záleží jak na výběru spořitelny, tak na stanovení výše cílové částky. Když s tím bude rodina počítat předem, může si rozvržení všech cílových částek podle toho upravit. Použít dětskou smlouvu třeba jen na spoření, nebo ji sjednat s nižší cílovou částkou. Dokonce záleží i na věku dítěte. Opatrovnické soudy mají největší problém s úvěry, které mají být čerpané na starší děti, které brzy dosáhnou zletilosti, tedy kolem 13 let a více. Pokud by totiž jejich rodiče v budoucnu odmítli úvěr splácet, zůstal by takovému dítěti po 18. roce věku vysoký nesplacený dluh. Především v těchto případech je vyžadován opatrovník, který má hájit zájmy dítěte. Proto je výhodnější žádat o úvěr u mladších dětí v rodině.

Opatrovník také vždy nastupuje v případě, kdy se rodiče spolu nejsou schopni dohodnout. Podepisuje za dítě úvěrovou smlouvu a

další dokumenty. Opatrovníkem mohou být například prarodiče, pracovník odboru Městského úřadu a podobně. Nemohou jím být zákonní zástupci, tedy rodiče.

Ani výplata naspořené částky při ukončení smlouvy o stavebním spoření není

jednoduchá záležitost v případě, kdy se rodiče nemohou dohodnout. Na žádosti totiž vždy musí být podpisy obou zákonných zástupců, a to i v případě, kdy jsou rozvedeni. Na druhou stranu v praxi není nic definitivní a mohou se objevit i jiné varianty. Například pokud by byl jeden z rodičů dlouhodobě například v zahraničí a nemohl připojit svůj podpis, mohlo by některé spořitelně stačit předložení důvěryhodného dokladu, potvrzujícího tuto skutečnost. Konečné slovo má ale v případě jakýchkoli pochybností vždy soud.

Když to shrneme, pokud si chcete uzavřít smlouvu o stavebním spoření pro své dítě, měli byste vzít v úvahu následující problémy, které by se mohly vyskytnout:

• Spory mezi rodiči, ať již jde o sjednávání úvěrové smlouvy, nebo o výplatu naspořené částky

• Výše cílové částky a tedy úvěru, který má být čerpán ze smlouvy uzavřené na dítě, u vyšších částek bývá situace složitější (zjistit si konkrétní podmínky spořitelny)

• Věk dítěte v případě čerpání úvěru, problém může nastat u dítěte ve věku před dosažením zletilosti

• Přístup místně příslušného opatrovnického soudu

Žádali jste o úvěr na své nezletilé dítě? Jaké s tím máte zkušenosti? Jak dlouho celý proces trval? Jak jste byli spokojeni s přístupem stavební spořitelny?







