Pozor na teambuilding: nesmí nudit ani uštvat

Vytvořit takové prostředí pomáhá teambuilding. Aktivit zaměřených na posílení týmového ducha v Česku v posledních letech přibývá, přesto v řadě případů víkend strávený ve společnosti dalších kolegů skončil katastrofou.

Zaměstnanci totiž často nejsou řádně seznámeni s programem, nudí se, nebo jsou otráveni příliš nabitou odbornou částí, a naopak nesportovci zase nezvládají fyzicky náročnější aktivity.

Stanovte si cíle

Před přípravou společného víkendu si vedení firmy musí společně sednout a říci si, čeho teambuildingem chtějí docílit a jaké problémy jsou uvnitř společnosti. Například jsou-li mezi obchodním a fakturačním oddělením napnuté vztahy, jistě bude prima připravit hry a soutěže, kterých se zúčastní obě skupiny vzájemně promíchané.

Přijali jste najednou více lidí? Skvělé, právě při teambuildingu se mohou seznámit s dalšími spolupracovníky a pomůže jim to zapadnout do jejich nových oddělení. Naopak teambuilding není vhodný, pokud jsou velmi špatné vztahy mezi majiteli a manažery, společnou akcí se tyto averze mohou přenést i na další spolupracovníky.

. Co se dá řešit teambuildingem lidé nechtějí pracovat na projektech napříč firmou

pracovníci nekomunikují mezi sebou

zaměstnanci nemají dostatek zájmu o práci, vyhýbají se odpovědnosti, a jsou pasivní

Jak na teambuilding

Pokud jste menší firma, pravděpodobně nemáto dost peněz na to, abyste najali externí firmu. Nevadí – efektivní akce se dá zvládnout i interně.

Nejprve musíte zvolit místo, kde teambuilding bude probíhat. Pokud máte více poboček, naplánujte ho někde na půl cesty. Osvědčily se resorty, které nenabízejí jen ubytování, ale i další vyžití jako je farma s koňmi či areály v horách.

Dobré je připravit setkání v přírodě, daleko od ruchu města, kde se lidé dokáží více uvolnit a odpoutat od práce. Při sestavování programu si nejprve projděte skladbu účastníků – převládají spíše mladší, nebo starší ročníky? Mnoho firem upřednostňuje velmi náročné akvitivity typu lezení po skalách. To ale nemusí zvládnout všichni.

Týmovost se přitom dá navázat a posuzovat i při méně náročných trénincích jako je například selská olympiáda, kde týmy soutěží v nenáročných disciplínách jako je házení podkovou nebo skákání do sena. I v těchto případech se zaměstnanci zábavnou formou poznají, je vidět, kdo v týmech kooperuje, a naopak kdo je "travič studní" a nic ho nebaví.

Zaměstnanci také musí přesně vědět, jaký je smysl celé akce - není to zábava za firemní peníze, kde by všichni hodovali a popíjeli, ale má posílit firmu a je zde prostor pro vyřešení problémů, které jednotlivá oddělení trápí.

Akce musí být vyvážená

Pokud máte vybrané místo a náplň, je potřeba program časově rozvrhnout. Teambuilding se doporučuje na tři nebo čtyři dny, kdy by kromě společných radovánek neměla chybět ani pracovní část, jako je seznámení s cíli firmy, změnou strategie společnosti, ocenění nejlepších pracovníků nebo třeba snídaně s majitelem.

Příhodné je také zařadit přednášku externího trenéra. Týká se to společností, které chtějí například pracovníky seznámit s novými možnostmi prezentace, obchodními dovednostmi nebo softwarem. Program by měl být opravdu našlápnutý a všech bloků by se měli zúčastnit všichni zaměstnanci.

Akci je dobré dokumentovat na videokameru, zážitky si pak pracovníci mohou připomenout třeba na vánočním večírku.