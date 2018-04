Pozor na vánoční úvěry, které se z vás snaží dostat co nejvíce peněz

Banky se předhánějí v akčních nabídkách

Podívejme se nejdříve na největší retailovou banku - Českou spořitelnu. Ta připravila pro své klienty na předvánoční období akční splátky. Pokud si požádáte o Půjčku ČS ve výši 30, 50, 70, 100, 150 a 200 tisíc korun, znamená to pro vás nižší splátky, zároveň však o celý jeden rok delší splatnost (84 měsíců oproti 72 měsícům, které jsou standardem). Úvěr poskytuje klientům s ročním úrokem od 7,5 %.

Například u úvěru ve výši 50 tisíc bude měsíční splátka 888 korun, půjčíte-li si 70 tisíc, dalších sedm let budete platit měsíčně 1 222 korun.

Banka Produkt Speciální nabídka Platnost ČS Půjčka ČS akční splátky bez omezení GE Expres půjčka odklad 1. splátky až o 3 měsíce, akční splátky do 31. 12. PS Poštovní úvěr Čtyřlístek vedení postžirového účtu do konce r. 2008 zdarma do 30. 11. RB Rychlá půjčka poukaz na slevu 15 % v Siko koupelny do 15. 12. Volksbank Půjčka Vánočka nulové vstupní poplatky a pečená vánočka do 16. 12.

Splátka samotná však neobsahuje všechny náklady, které klient bude v souvislosti s úvěrem platit. Počítat musíte i s poplatkem 49 korun měsíčně za vedení úvěrového účtu (při 84 měsících splácení tak zaplatíte navíc 4 116 korun) a také vstupním poplatkem. Ten činí 0,8 % z výše úvěru, minimálně 400 a maximálně 7 000 korun.

Pokud byste se rozhodli splatit úvěr dříve, vaše mimořádná splátka bude navýšena o další 4 %, minimálně však zaplatíte 500 korun a nejvýše 5 000 korun.

GE Money Bank vsadila na odklad splátek a snížené splátky

Expres půjčka od GE Money Bank u objemů 60, 70 a 100 tisíc korun garantuje snížené splátky, nižší úrok a nezapomíná ani na prodlouženou dobu splatnosti až na 84 měsíců (oproti standardnímu maximu 72 měsíců). Z pohledu banky samozřejmě proto, abyste si mohli dovolit co nejvyšší úvěr a zaplatit jí na úrocích více. Se splácením přitom můžete začít až po třech měsících, během nichž platíte pouze vedení úvěrového účtu (40 korun měsíčně), příp. pojištění. Úrok banka začíná počítat až od toho měsíce, kdy složíte první splátku, a pohybuje se od 9,9 % p. a. Finanční zatížení je tak v období Vánoc minimální.

Mezi méně příjemné parametry úvěru patří zpoplatnění mimořádné splátky, a to hned 5 procenty, minimálně částkou 1 000 korun. Stejně tak vás asi nepotěší podmínka, že pokud chcete tento úvěr získat, musíte si u GE zřídit účet. Pro někoho nutné zlo totiž navýší náklady přinejmenším o dalších 35 korun měsíčně (při nejdelší splatnosti, tj. 2 940 korun).

Pro Vánočku musíte do Kauflandu

Stejně jako v loňském roce přichází i letos Volksbank se speciální vánoční nabídkou. VolksbankShopy (prodejní místa banky v hypermarketech Kaufland) nabízejí opět k Půjčce Vánočka nestandardní dárek – čerstvě upečenou vánočku. Vyřízení úvěru vás nestojí nic a peníze jsou k dispozici do 2 až 3 dnů. Ovšem platíte již téměř tradiční poplatek za vedení úvěrového účtu - měsíčně 50 korun. Půjčit si můžete 25, 40 nebo 50 tisíc korun s jednotnou dobou splatnosti 72 měsíců a ročním úrokem 8,8 % (u půjčky 40 a 50 tis. Kč; 12,6 % p.a. u půjčky 25 tis. Kč). Jednou z podmínek pro získání úvěru Vánočka je minimální čistý příjem 9 tisíc korun.

Splátková společnost Úvěr Výše úvěru Splatnost Úrok od Poplatek za úvěr Měsíční vedení úvěru Essox Půjčka bez navýšení 2,5 - 200 tis. 5 - 45 měs. 0,00% zdarma zdarma Cetelem Osobní půjčka 3 - 200 tis. 5 - 48 měs. 8,50% zdarma zdarma GE Multiservis Multiservis úvěr 3 - 200 tis. 4 - 50 měs. 0,00%* zdarma 40 Kč

Pozn.: * RPSN od 19,75 %

Poštovní Čtyřlístek láká na účet zdarma, Raiffeisenbank na levnější koupelny

Pokud na úvěr pospícháte, můžete do konce listopadu sáhnout po Poštovním úvěru Čtyřlístek od Poštovní spořitelny. K tomuto úvěru tak sice získáte vedení postžirového účtu zdarma až do konce příštího roku, "odměnou“ za to vám však bude vyšší úroková sazba (12,4 % p. a. při splatnosti do 1 roku, nebo 13,4 % p. a. při splatnosti do 7 let) a delší doba vyřizování. Během jediného dne pochodíte pouze v tzv. finančních centrech (pouze 27 míst v republice), jinak si na úvěr počkáte i 10 dní.

Budete-li se chtít úvěru zbavit dříve, než jak zněla původní dohoda s bankou, jistě uvítáte možnost mimořádné splátky či úplného splacení bez jakékoliv sankce.

Raiffeisenbank se rozhodla v předvánočním čase nabídnout svým klientům něco trochu jiného. Každý, kdo nejpozději 15. prosince požádá o její Rychlou půjčku, získá poukaz na slevu 15 % v Siko koupelny. Klientům s dobrou platební morálkou je navíc odpouštěna poslední splátka. Úrokovou sazbou se řadí mezi levnější - začíná totiž na 8,8 % p.a.

Vyřízení úvěru však vyjde přinejmenším na 500 korun (poplatek je 1 % z výše úvěru, minimálně 500 a maximálně 3 500 korun) a měsíčně je třeba přidat dalších 80 korun za vedení úvěrového účtu. Pojištění proti neschopnosti splácet je poskytováno zdarma.

Každý dluh dobře zvažte

Pokud už si musíte na vánoční nákupy úvěr skutečně vzít, určitě nejprve zhodnoťte co nejvíce různých variant. V našem srovnání vychází mezi sledovanými bankami nejlépe Česká spořitelna, ale ta nemusí být ve vašem konkrétním případě tou nejlevnější. Za určitých podmínek se totiž může vyplatit poohlédnout se například po některé z nabídek splátkových společností, které dávají možnost splatit poskytnutý úvěr i bez navýšení.



Nenechte se také zlákat prodlouženými dobami splácení, které se vás snaží motivovat k tomu tomu, abyste si vzali vyšší úvěr než jste původně plánovali. Nejen, že se vám nákup prodraží (delší doba splácení s vyšším úrokem a dalšími poplatky), ale neuváženou volbou výše úvěru se můžete dostat do finančních nesnází. Stejně jako u jakéhokoliv typu úvěru, i zde platí, že byste si měli dobře spočítat své finanční možnosti, a to ještě dříve, než po půjčce sáhnete.