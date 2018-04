Pozor na vánoční večírek, může vám srazit vaz

Vánoční večírky jsou tradiční součástí většiny tuzemských společností. Slouží nejen k vyhlášení skvělých výsledků oddělení nebo dokonce celé firmy a k poděkování ze strany manažera popřípadě majitele firmy, ale především k tomu, aby se kolegové z firmy potkali mimo pracoviště. Mají tak šanci se poznat na osobnější rovině a tím, že k sobě budou mít blíže spolu také lépe vycházet při plnění společných pracovních úkolů.

Vánoční večírky fungují v řadě firem jako jakási tradice, stejně tak jako třeba narozeninové oslavy kolegů, narozeninové party firmy, sportovní výjezdy týmu apod. Ovšem stejně jako na ostatních akcích, ani zde byste neměli překročit určité hranice, které mohou nabourat vaši pověst ve firmě a které mohou ovlivnit vaši následující kariéru.

Víte, v čem vyrazit?

První, na co byste měli myslet, pokud se chystáte na vánoční večírek své firmy, je vhodný oděv. Zatímco některé firmy na formu oblečení nehledí a je pouze na zaměstnancích, v čem na akci vyrazí, některé firmy dodržují určitý kodex oblečení. Také jej často uvádějí na pozvánkách, ve zvacích mailech atd.

Požadavky na oblečení, které ani nemusí být na „papíře“ byste měli dodržovat. Pokud na večírek, kde jsou vaši kolegové v obleku a kolegyně v koktejlkách, dorazíte v džínech, vy sami se nebudete cítit dobře. Navíc tím dáte najevo určité odloučení od kolektivu, což určitě není žádoucí. Na výrazu svého šéfa, nebo kolegů možná rozpoznáte určité rozladění z vašeho oblečení, které jaksi nezapadá.

Samozřejmě, daleko příjemnější je ovšem takový vánoční večírek, který dovoluje se docela odprostit od pracovního vypjetí, které vám může navodit i pracovní oblečení – tedy například oblek. Budete-li vánoční večírek svým zaměstnancům připravovat, myslete na to.

Přemíra alkoholu – nepříjemný následující den

Pokud jde o pohoštění na vánočních večírcích, bývají bohaté nejen na dobrá jídla, ale především na zásoby dobrého pití – především alkoholu. A právě alkohol vám může na takovéto akci snadno přespříliš rozvázat jazyk, případně vám přivodit až takzvané okno. Není nic horšího, než druhý den v práci poslouchat narážky kolegů a šéfů, jak jste se na večírku zřídili, co jste komu vyprávěli, případně koho jste urazili.

Následující omluva dotčenému člověku už moc nepomůže. Řada lidí si o vás již udělala obrázek o tom, co jste ve svém soukromí asi zač. Takže s alkoholem raději opatrně a mát-li potřebu se řádně odvázat, raději až v kolektivu přátel, popřípadě opravdu těch vám osobně nejbližších kolegů, před kterými víte, že se nemusíte nijak hlídat a ani oni před vámi.

S tykáním opatrně, ne vždy se hodí

Pokud jsme již výše narazili na to, že je vánoční večírek firmy vhodný k bližšímu seznámení zaměstnanců mezi sebou, nemůžeme se nepozastavit nad jednou z kapitol seznamování. A tou je tykání. O tom, kdy a jak je vhodné tykání nabídnout a že je také možné jej taktně odmítnou jsme si řekli již v tomto článku – ZDE. Nabídnuté tykání na večírcích nadřízenými podřízeným je ovšem ošidné, zvláště pak, pokud je ovlivněno dávkou alkoholu.

Možná jste to již zažili na vlastní kůži. Několik let jste si se svým podřízeným, popřípadě mladším a méně zkušeným kolegou vykali, když tu najednou po několika sklenkách vína na večírku jste podřízenému (kolegovi) ve víru zábavy nabídli tykání a on ho samozřejmě přijal. Druhý den přicházíte do práce a tu najednou vás onen podřízený neoslovuje, jak jste byli zvyklí, ale tyká vám. Cítíte, že je vám to nepříjemné jak před ostatními členy týmu, se kterými si přirozeně vykáte, tak při soukromém kontaktu s daným podřízeným. Ovšem vzít to zpátky už není jednoduché.

Mějte proto vždy na paměti, že tykání není vhodné nabídnout bez úvahy. Mělo by signalizovat bližší vztah k druhému člověku, mělo by reflektovat určitou otevřenost, úctu.

Dbejte zásad

Vánoční večírek by neměl sloužit k nějakému výraznému průlomu ve vnímání vaší osoby kolektivem, proto byste se měli vždy krotit, nevnímat večírek jako místo, kde je dovoleno vše. Nezapomeňte, že si můžete uříznout ostudu před lidmi, kteří mohou jak ovlivnit vaši další kariéru v současné firmě, tak před lidmi, od nichž potřebujete v týmu podporu. Vyplatí se proto dbát firemních nepsaných zásad, slušného chování a střídmého pití drinků.