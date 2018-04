Pozor na vykutálené půjčky, jsou pekelně drahé

Obecná představa je, že peníze od nich jsou drahé a že služby těchto společností téměř nikdo nevyužívá. Na druhou stranu, kdyby jich nikdo nevyužíval, z čeho by žily a platily například nonstop provoz zelených linek? Své zákazníky tedy nejspíš mají.



Ivo Polišenský, tiskový mluvčí Živnobanky, říká: „Tyto společnosti často půjčují peníze lidem, kteří by v bance nedosáhli na úvěr kvůli nízkým příjmům nebo kvůli už tak vysokému zadlužení.“ Problém mohou mít i lidé, kteří si již někdy peníze půjčili a nespláceli svůj dluh v pořádku. Navíc stále existuje velká skupina lidí, kteří si neuvědomují výšku úroku u společností půjčujících peníze, jak dodává Pavel Hejzlar z ČSOB.

Půjčkami u těchto společností řeší lidé často nějakou nenadálou krizovou situaci. „Zaměstnavatel mi nezaplatil mzdu v řádném termínu. Měsíc jsem doma říkal, že peníze přinesu zítra, ale pak už to nešlo, spotřebovali jsme i rezervu. Když už jsem se přijít domů bez peněz neodvážil, půjčil jsem si hotovost,“ svěřuje se čtyřicetiletý Petr z Prahy. „Naštěstí pracovní problémy zmizely a bylo to jak v pohádce o kohoutkovi a slepičce. Dlužník zaplatil zaměstnavateli, zaměstnavatel mně a já půjčkové společnosti. Zaměstnavatel přidal i odměnu za loajalitu, a tak jsem s její pomocí splatil úroky.“ Tentokrát to vyšlo - horší je, když se člověk dostane do koloběhu půjček, ze kterého se jen těžko dělá krok ven.



P ůjčka téměř pro všechny





Půjčí i lidem, kterým banka peníze nedá. Deklarují mírnější zásady než banky, co se týče bonity a potvrzování příjmů, a skutečnost tomu odpovídá. Půjčku navíc pravděpodobně dostanou i ti, kdo prodejce půjčky přesvědčí, že příjem mají, i když ho nemohou ukázat v plné výši na výplatní pásce.



Kdo je nejčastějším zákazníkem těchto společností? Ačkoli Jiří Dvořák z agentury AGE Communication, která zastupuje Provident Financial, říká, že lidé si půjčují i opakovaně a často na spotřební zboží typu televize či hi-fi sestava, je to kupodivu, protože na většinu obdobných věcí si lze půjčit účelově levněji. Dá se tedy předpokládat, že hotovostní půjčkou leckdo řeší spíše prvotní zadlužení na různých úvěrových kartách a jiných typech půjček. Jednoduše tak trochu vytlouká klín klínem, čímž si připravuje situaci, která vůbec jednoduchá není.



Společnosti půjčující hotové peníze stavějí na odiv tu líbivější část svého podnikání: „Pomůžeme v nesnázích, jsme vstřícní a jsme tu pro vás.“ To platí, dokud zákazník platí. Když má prázdnou peněženku, změní společnost postoj a možná ho dožene až do náruče konkurence, u které si půjčí, aby mohl dál splácet.

Ú skalí a přednosti hotovostních půjček



Jsou pekelně drahé

To není mýtus, to je skutečnost. Tam, kde běžný úběr dosahuje 20 procent ročně, napočítá půjčovací společnost klidně procent sto. Zákazníkovi však raději ukazují jiné věci než úrok, který je třeba splatit - „půjčíme vám tři tisíce a vy zaplatíte týdně 210 korun, za pět měsíců měsíců máte splaceno“. Zní to určitě lépe než to, že za půjčené tři tisíce zaplatíte během pěti měsíců 4200 korun, což odpovídá ročnímu úroku 104 procenta.

Vysoké úroky nejsou lichvou

Jako lichvářskou půjčku lze označit tu, při které je vysoký úrok závislý na době, ve které je půjčka splacena. Půjčovací společnosti, které jasně stanoví, kolik jim máte zaplatit, a když budete mít problém, splátky vám rozloží jinak, ale nic nepřipočtou, asi lichvářské nejsou. I když úrok je vysoký. Například půjčíte si 10 tisíc od lichváře a máte splatit za půl roku 15 tisíc. Když tak neučiníte, dluh poroste a po roce už bude váš závazek 30 tisíc... Půjčovací společnost vám dlužnou částku nezvýší - když se s vámi však nedohodne na způsobu splátek po dobrém, bude se s vámi soudit a dlužná částka se zvýší o soudní náklady.

Peníze jsou i na počkání

Skutečně existují společnosti, které půjčí ihned - zkontrolují, zda splňujete jejich požadavky, a v okamžiku, kdy ano, vyplatí peníze v hotovosti. Ale není jich moc. V Praze takto funguje Tommy Stachi, na jejichž telefonu klientům vysvětlí postup, potřebné doklady, domluví termín návštěvy v jejich kanceláři s tím, že při odchodu si odnesete hotovost. Tak to však nechodí všude. Provident Financial například zprostředkuje číslo zájemce obchodnímu zástupci, ten se za jeden či dva dny ozve, domluví si schůzku a po splnění podmínek doručí peníze do 48 hodin. Při každé další půjče se pak samozřejmě administrativa jednodušší...

Půjčí kolik zájemce chce, ale jen někdy

„Půjčujeme lidem, kteří peníze potřebují. Nemají jich moc, a proto maximální měsíční splátku předpokládáme dva a půl tisíce - tomu odpovídá i výše půjčky,“ sdělují na centrále Tommy Stachi. Omezení výše půjčky je věc, se kterou žadatel až tak moc nepočítá - ale napoprvé nepůjčí například u Providentu víc než 10 tisíc korun.

Není třeba mít žádné zajištění

To platí do určité výše půjčky. Společnosti obvykle klientům nabízejí peníze bez zajištění právě proto, že částky nebývají vysoké. Kdo půjčuje víc než padesát tisíc, ten už většinou vyžaduje ručitele nebo zástavu. Společnosti se jistí i jinak. U Credit House například poskytnou peníze do 50 tisíc bez ručitele, pro případ neplacení se u notáře sepisuje spolu se smlouvou i přímo vykonatelný exekutorský zápis.

Nemusím dokladovat výši příjmů