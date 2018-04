Pozor na záměnu penzijního připojištění s důchodovým pojištěním

Pokud si chcete jednou ve stáří zachovat slušnou životní úroveň, je nutné si na ně spořit. Pouze na penzi od státu se spoléhat nelze.

Spořit na důchod je možné prostřednictvím různých produktů. Nejznámějším z nich je penzijní připojištění. Další lidé si peníze s dlouhodobým časovým horizontem ukládají do jiných produktů. Patříme tak v Evropě mezi nejaktivnější střadatele finančních prostředků na stáří, např. penzijní fondy dnes v České republice vykazují více než čtyři miliony aktivních smluv.

Mezi základní produkty, které slouží k zajištění na stáří, řadíme penzijní připojištění a životní pojištění. V nabídce některých komerčních pojišťoven však narazíte i na důchodové pojištění, které je v podstatě specifickou formou životního pojištění.

S penzijním připojištěním můžete jen spořit, důchodové pojištění vás též chrání

Z různých průzkumů vyplývá domněnka mnoha lidí, že důchodové pojištění a penzijní připojištění jsou jeden a ten samý finanční produkt. Opak je však pravdou. Jedná se o dva různé produkty, byť mají společný cíl, pomoci lidem nastřádat finanční prostředky na stáří.

Mezi oběma produkty můžeme najít jak rozdílné, tak i společné rysy

Prvním rozdílem jsou poskytovatelé obou produktů. Penzijní připojištění poskytují pouze penzijní fondy, naopak důchodové pojištění pouze komerční pojišťovny.





penzijní připojištění upravuje zákon č. 42/1994 Sb. "Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění."

Další rozdíl nalezneme u právního základu produktů. Zatímco penzijní připojištění je ryze spořicím produktem sloužícím k nastřádání finanční rezervy na důchodový věk, důchodové pojištění je jednou z forem kapitálového životního pojištění a zahrnuje v sobě jak spořicí složku, tak i složku rizikovou. Umožňuje spoření s garantovaným zhodnocením a chrání pojištěného proti různým rizikům.



V neposlední řadě je rozdíl i u poskytování státní podpory. Pouze k penzijnímu připojištění stát poskytuje pravidelnou státní podporu.





Výše státního příspěvku u penzijního připojištění Výše příspěvku účastníka v korunách Výše státního příspěvku v korunách 100-199 50 + 40 % z částky nad 100 korun 200-299 90 + 30 % z částky nad 200 korun 300-399 120 + 20 % z částky nad 300 korun 400-499 140 + 10 % z částky nad 400 korun 500 a více 150 korun

Společné mají oba finanční produkty daňové zvýhodnění. U obou je možné snížit daňový základ až o 12 000 korun ročně, a to z příspěvků, které si klient platí sám. Daňově uznatelné nejsou úložky, které klientovi hradí např. zaměstnavatel.

U penzijního připojištění lze však uplatnit odpočet až u příspěvků, které přesáhnou 6 000 korun ročně, to znamená, že daňový odpočet můžete uplatnit až u částek příspěvků, které budou vyšší než 500 korun měsíčně. Maximálně lze daňový základ snížit o 12 000 korun za rok, v tom případě byste museli spořit 18 000 korun ročně.



U důchodového pojištění tato podmínka neplatí, daňový odpočet můžete uplatnit u jakékoliv výše příspěvků, opět maximálně 12 000 korun za rok.

Penzijní připojištění je bezpečnou, ale málo výnosnou investicí

Mezi základní výhody penzijního připojištění řadíme především státní podporu a daňové úlevy.



Z hlediska bezpečnosti investovaných prostředků mohou být účastníci penzijního připojištění v klidu, jejich investice prakticky ohroženy nejsou. Penzijní fondy nesmí v ročním vyjádření dosahovat záporného zhodnocení, musí tedy převážnou většinu prostředků investovat do nerizikových investičních nástrojů. Na to vše dohlíží Česká národní banka.





penzijní fondy v české republice AEGON Penzijní fond

Allianz penzijní fond

AXA penzijní fond

ČSOB PF Progres

ČSOB PF Stabilita

Generali penzijní fond

ING Penzijní fond

Penzijní fond České pojišťovny

Penzijní fond České spořitelny

Penzijní fond Komerční banky

důchodové pojištění v české republice Allianz pojišťovna - Allianz důchodové pojištění 50Plus

Česká podnikatelská pojišťovna - Životní pojištění s Filipem PLUS

Česká pojišťovna - Důchodové pojištění

ING Životní pojišťovna - Kapitálově důchodové pojištění

Komerční pojišťovna - Vital Renta

Kooperativa pojišťovna - Důchodové pojištění

Důchodové pojištění RENTA Garant

VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišťovna - RENTA pro, RENTA plus

EXCELSIOR

EVENTUS

CAF10 a CAF15

Peníze2

Wűstenrot životní pojišťovna - Důchodová pojistka SPONSOR/BANK

Důchodové pojištění kryje případná rizika



Klienti penzijních fondů se také podílejí pouze na ziscích fondů, ne na jejich ztrátách. V případě, že dojde k zápornému výnosu, musí ztráty vyrovnat akcionáři fondu, ne jeho klienti.Nespornou výhodou je pro klienty i možnost změny penzijního fondu v průběhu spoření. Klient tak nepřijde ani o státní podporu a výnosy z hospodaření fondu.Penzijní připojištění má však i své nevýhody. Především je třeba si uvědomit, že spoření v penzijních fondech je během na dlouhou trať. V případě, že se rozhodnete produkt zrušit, přijdete o připsanou státní podporu.Bezpečnost investic do penzijních fondů má však i svou nevýhodu, a to nízké zhodnocení vložených prostředků.Poslední možnou nevýhodou penzijního připojištění je to, že stát za vklady neručí.

V případě důchodového pojištění máte garantovánu výplatu sjednané pojistné částky i minimální zhodnocení finančních prostředků. Díky sjednání různých připojištění ke stávajícímu důchodovému pojištění můžete rozšířit rozsah pojistné ochrany.



Stejně jako u penzijního připojištění, tak i u důchodového pojištění můžete uplatnit daňové odpočty ze zaplaceného pojistného.



Mezi hlavní nevýhody patří především to, že klient nemůže libovolně měnit nastavení svého pojištění a aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění.