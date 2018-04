Pozor na zbytečné rušení výhodných smluv stavebního spoření

Blíží se doba, kdy se očekává největší útok zástupců stavebních spořitelen. Příští rok totiž končí vázací doba největšímu množství smluv, uzavřených v roce 2003, tedy před novelou zákona o stavebním spoření. Pokud zatím peníze nepotřebujete k řešení vaší bytové situace, smlouvu rozhodně nerušte. Smlouvy uzavřené před rokem 2003 totiž představují jednu z nejvýnosnějších forem spoření na trhu. Pro spořitelny je stavební spoření drahé, proto se vám budou snažit místo spoření vnutit pro vás méně výhodné produkty.

Ukážeme si celý princip na příkladu konkrétní rodiny, která řeší problém, jak se stavebním spořením naložit. Manželé Studenkovi jsou z Nového Města nad Metují a jsou státní zaměstnanci. Jejich staršímu synovi je 21 let a studuje na vysoké škole v Hradci Králové. Šestnáctiletý syn studuje na gymnáziu. V prosinci roku 2003 uzavřeli všichni rodinní příslušníci, kromě paní Studenkové, smlouvy stavebního spoření.



Paní Studenková má smlouvu už od října 2002. K rozhodnutí zařídit smlouvy stavebního spoření pro zbylé členy rodiny dospěli až kvůli očekávané změně zákona stavebního spoření. Vzhledem k tomu, že letos uplyne u stavebního spoření paní Studenkové pětiletá vázací doba a totéž se týká ostatních členů v příštím roce, začínají v rodině řešit, jak budou u smluv pokračovat. O stavbě ani rekonstrukci bydlení neuvažují.

Studenkovi by měli se spořením vytrvat

V rodině Studenkových mají všichni smlouvy stavebního spoření. Paní Studenková má smlouvu od roku 2002 s cílovou částkou 200 000 Kč. Pan Studenka a synové mají smlouvy od roku 2003 s cílovými částkami 300 000 Kč. Vzhledem k tomu, že už bude u smlouvy paní Studenkové končit pětiletá vázací doba a u ostatních členů rodiny v příštím roce, podíváme se na to, jaká se nabízejí řešení.



V první řadě je nutné si uvědomit, že stavební spoření jako kterákoliv smlouva platí za podmínek uvedených ve smlouvě při podpisu. Tyto podmínky platí až do doby ukončení smlouvy, případně do změny této smlouvy, na kterou přistoupí obě smluvní strany. V případě rodiny Studenkových platí podmínky stavebního spoření podle zákona o stavebním spoření před schválenou novelou.



Tato novela, platná od 1.1.2004, platí pouze na smlouvy nově podepsané. Navíc - pětiletá, respektive šestiletá vázací doba platí u stavebního spoření pouze jako minimální. V zákoně není uvedena maximální doba spoření. Tudíž všichni v této rodině mohou spořit až do výše cílové částky i přesto, že tato doba překročí minimální vázací dobu. Za každý rok nad rámec této vázací doby, kdy na tento produkt vloží peníze, naopak dostanou adekvátní státní podporu.



Paní Studenkové doporučíme, aby vytrvala se svojí smlouvou minimálně do roku 2008 a nepřistoupila na zrušení smlouvy. V příštím roce vloží na smlouvu dalších 18 000 Kč, a tím získá nárok na další státní podporu. Ostatních členů rodiny se bude tato situace týkat o rok později, pokud nebudou chtít spořit až do výše cílové částky.



Nejdůležitější změny k 1.1.2004 Snížení státní podpory z 25 % na 15 % roční úložky, tj. z původně vložených 18 000 Kč a získaných 4500 Kč se maximální státní podpora počítá z 20 000 Kč. Lze tedy maximálně získat 3000 Kč



Minimální vázací doba spoření se protáhla z původních pěti let na šest let



U většiny stavebních spořitelen jsou vklady zhodnocovány úrokovou sazbou 2 %

Pozor na cílovou částku

Základem stavebního spoření je cílová částka, která nesmí být podle zákona o stavebním spoření přespořena. Jedná se o maximální hranici, které může účastník dosáhnout součtem vlastních prostředků, státní podpory, zhodnocení a výše úvěru. Cílovou částku je možné navýšit při vlastním řešení úvěru, stejně tak pokud je cílová částka dospořena a účastník chce ve spoření pokračovat. K navýšení cílové částky dochází změnou smlouvy. Proto je nutné si toto navýšení náležitě rozmyslet. U starších smluv dochází také ke změně tarifů. U některých stavebních spořitelen se za tuto změnu tarifu účtuje poplatek.



Poté může také dojít (a většinou dojde) i ke snížení původní úrokové sazby. Některé stavební spořitelny počítají toto úrokové snížení zpětně, jiné zas až od data sepsání návrhu změny. Zbytečným a neúčelným zvýšením cílové částky se platí další poplatek, a to za zvýšení cílové částky, který je stejně jako při založení většinou ve výši 1 % - v tomto případě z rozdílu cílových částek.



Nenechte se zmást agentem

Dá se očekávat, že paní Studenkovou navštíví zástupce stavební spořitelny, aby jí již tradičně ukončil smlouvu a založil smlouvu novou. Málokdy se však zmíní, že se jedná o smlouvu za podmínek po změně zákona o stavebním spoření, tedy na 6 let a se státní podporou 15 %. Vždy je potřeba zvážit nutnost ukončení výhodného stavebního spoření uzavřeného do 31.12.2003, pokud nebyla dosažena cílová částka.

Navíc zůstává stavební spoření jediným produktem se státním příspěvkem, který je osvobozen od úrokového zdanění.