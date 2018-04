Pozor na změnu bydliště: kde ji musíte hlásit a jak na ní ušetřit

Změna trvalého bydliště je bohužel nutně spojena s obíháním řady institucí. Někde dokonce kvůli pevně stanoveným lhůtám hrozí pokuty až několik tisíc korun za jejich nedodržení. Spoléhat na předávání informací mezi jednotlivými státními úřady by se vám tak nemuselo vyplatit.

Hlášením trvalého pobytu se „kolotoč“ teprve roztáčí

Občan České republiky může mít na našem území jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je pro bydlení skutečně určen. Pokud se místo trvalého pobytu rozhodnete změnit (např. se stěhujete od rodičů, končí vám nájemní smlouva na dobu určitou apod.), musíte se na obecním úřadě v místě nového bydliště ohlásit. Za to zaplatíte správní poplatek 50 korun.

S potvrzením o změně místa trvalého pobytu by vaše kroky měly nejprve směřovat na úřad, kde přijímají žádosti o vydání občanského průkazu. Změna trvalého pobytu totiž vyžaduje změnu údajů v něm povinně uváděných. V tomto případě vám bude nový průkaz totožnosti vydán do 30 dnů od podání žádosti o jeho vydání, a to bezplatně.

Adresu nového trvalého bydliště sdělte: - svému zaměstnavateli/škole

- lékařům

- poště (SIPO, TV, rozhlas)

- plynárně

- dodavateli elektrické energie

- majiteli či správci starého i nového domova, resp.

katastrálnímu úřadu

- úřadu práce (jste-li nezaměstnaný)

- správě sociálního zabezpečení (zasílání důchodu)

- finančnímu a živnostenskému úřadu (jste-li

podnikatel)

- dalším příslušným úřadům (vydání nového dokladu

nebo provedení změny údajů − např. občanský

průkaz, řidičský průkaz)

- zdravotní pojišťovně

- bance

- komerčním pojišťovnám, u nichž máte některou

z pojistek Zdroj: www.portal.gov.cz

Jste-li navíc majitelem řidičského oprávnění, nezapomeňte na řidičský průkaz. Jakmile změníte trvalé bydliště a dostanete do ruky nový občanský průkaz, běží vám lhůta 5 dnů na ohlášení změny trvalého bydliště úřadu, který má na starosti evidenci a výdej řidičských průkazů (tj. dle zákona o silničním provozu). I zde se připravte na poplatek ve výši 50 korun. Pokud změnu neohlásíte, hrozí vám pokuta až do výše 2 000 korun.

Podnikatelé ještě budou muset poté, co obdrží nový občanský průkaz, zamířit na živnostenský a finanční úřad v místě nového bydliště. Do 15 dnů od nahlášení změny pak obdrží nový živnostenský list, za který zaplatí poplatek 100 korun. Ohlášení nové adresy finančnímu úřadu je zdarma.

O změně adresy by měla být informována i vaše zdravotní pojišťovna. Jste-li nezaměstnaní, pak i příslušný úřad práce.

Příjemce důchodu by měl změnu trvalého bydliště oznámit také správě sociálního zabezpečení, postačí přitom písemně (není třeba zvláštního formuláře). Vždy by však měla být přiložena fotokopie nového občanského průkazu. To ale platí jen pro ty, kterým chodí důchod na bankovní účet. Pokud dostáváte důchod v hotovosti, změnu hlásíte na poště − platí okamžitě (resp. od následujícího měsíce).

Změnu adresy oznamte i ve své bance

Pokud jste majitelem bankovního účtu, určitě zajděte i do nejbližší pobočky vaší banky. U většiny bank postačí už v době, kdy čekáte na vydání nového občanského průkazu, změnit adresu pro zasílání výpisů. Změna je bankou zaregistrována okamžitě a stejně tak nabývá platnosti.

Nové číslo občanského průkazu jí pak můžete oznámit později, nejlépe osobně – to kvůli vaší identifikaci. Změny v osobních údajích nejsou bankami zpoplatňovány.

S poplatkem ale počítejte v případě, kdy upravujete trvalé příkazy či trvalá inkasa, včetně SIPO přímo na pobočce. Cenově výhodnější je tyto změny provádět buď telefonicky, či prostřednictvím internetového bankovnictví. Pokud využijete služeb přímého bankovnictví, vše vyřídíte obvykle bezplatně. Banky každou ruční úpravu či rušení trvalých plateb na pobočce většinou zpoplatňují. Za jediný takto měněný příkaz zaplatíte kolem 30 korun.

TIP: Ušetřete na poplatcích za změnu trvalých plateb využitím služeb přímého bankovnictví.

Plateb SIPO se nicméně změny nutně týkat nemusí. Česká pošta totiž umožňuje přenášet tzv. spojovací číslo (jakési vaše identifikační číslo). Tudíž pokud si zajistíte, aby instituce původní platby evidované v SIPO zrušily a nové je pod původní spojovací číslo zařadily, upravovat nic nemusíte.

Vždy se však ujistěte, že změnu v údajích banka zaevidovala u všech produktů a služeb, které využíváte. Zvláště se vyplatí ohlídat si adresy u debetních a kreditních platebních karet, končí-li jejich platnost.

Pryč je také doba, kdy bylo třeba při změně adresy zrušit bankovní účet v místě původního bydliště a nový účet si zařídit v místě bydliště nového. Dnes banky tzv. spis účtu mezi pobočkami převádějí zcela běžně.

Nezapomeňte na energie a platby za další služby

S bydlením a tedy i se změnou trvalého bydliště nutně souvisí i placení za dodávky tepla, plynu či elektrické energie. V zásadě máte dvě možnosti řešení. Buď ukončíte odběr výpovědí (osobně, poštou), nebo převodem na jinou osobu. Končíte-li například odběr elektrické energie, bude následně proveden finální odečet a dojde k sejmutí elektroměru.

Dohodnete-li se na převodu, původní i nový odběratel si vzájemně odsouhlasí výrobní číslo a aktuální stav měřidla ke dni změny. K přepisu odběratele plynu RWE vyžaduje, aby výpověď jednoho zákazníka a smlouva nového byly dokonce předány současně v písemné podobě, a to buď osobně, či poštou.

Převod je společností ČEZ i RWE prováděn zpravidla do týdne od podání žádosti, a to bezplatně.

Změnu adresy je však také třeba sdělit, v souvislosti s placením poplatků za televizní a rozhlasové vysílání, i České televizi a rozhlasu. Přitom můžete komunikovat buď přímo s těmito institucemi, případně lze nahlásit novou adresu České poště (tyto poplatky jsou součástí SIPO).