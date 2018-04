Pozor, u kterého bankomatu v cizině vybíráte. Můžete tratit pár set korun

Majetkově provázané banky si totiž často vzájemně účtují nižší poplatky při výběrech z bankomatů než vzájemně "cizí" banky. V zahraničí na tom mohou vydělat hlavně klienti České spořitelny, UniCredit Bank a částečně také ČSOB a Poštovní spořitelny.

Kurzy mohou být "dražší" než poplatky

Česká spořitelna nabízí výhodnější výběry v rámci skupiny Erste Group v sedmi zemích, UniCredit Bank, která vznikla spojením HVB Bank a Živnobanky, dokonce v sedmadvaceti zemích.

ČSOB a Poštovní spořitelna účtují nižší poplatky u svých bankomatů na Slovensku. Naproti tomu Komerční banka zatím o zvýhodnění v rámci skupiny Société Générale neuvažuje.

"Takové služby by využila pouze malá část našich klientů, například na dovolené," říká tisková mluvčí Zuzana Čepelková.

Poměřovat výhodnost výběrů pouze přes výši poplatků u jednotlivých bank může být však zavádějící. Stejně důležitý je totiž kurz, kterým banky koruny z vašeho účtu na vybíraná eura přepočtou.

Všechny používají kurz, za který devizy prodávají. Ten se však u jednotlivých peněžních ústavů o desetinky liší, což se při větších vybíraných částkách může klientům ve výsledku prodražit o desítky až stovky korun.

Z výpočtů MF DNES, které provedla se včerejšími kurzy a platným sazebníkem bank, vyplývá, že například mBank, která u svého účtu mKonto nestrhává poplatek za výběr v zahraničí, trumfla ve výhodnosti Česká spořitelna.

Klient spořitelny by však musel vybírat peníze u některého z bankomatů skupiny Erste. Pokud by se vydal k cizímu přístroji, zaplatil by za sto eur o téměř 110 korun víc než klient mBanky.

Spočítat si na korunu přesně, kolik bude výběr v zahraničí z bankomatu stát, je téměř nemožné. Banky totiž mění kurzy i několikrát denně a navíc částku, kterou klient vybere nebo zaplatí v zahraničí platební kartou, přepočtou až v den zúčtování transakce.

Mezi zúčtováním výběru a jeho skutečným provedením tak může být třeba dvoudenní rozdíl. Zástupci Citibank také upozorňují, že používají různé kurzy pro různě významné zákazníky a rozlišují, zda je platba provedena debetní či kreditní kartou.