Pozor: už i dluhopisovým fondům dochází dech!

I když čisté prodeje fondů členů Unie investičních společností činily za minulý týden 480 mil. Kč, většina peněz šla do fondů pro institucionální klienty (viz 553 mil. Kč ČSOB Výnosového). U ostatních fondů nelze o obchodování snad ani mluvit. Sporoinvest a Sporobond od ISČS si sice připsaly více jak 30 mil. Kč (32,6 resp. 31,7 mil. Kč), ale jinak byly čisté prodeje minimální. Čisté prodeje u retailových fondů jen taktak přelezly stomilionovou hranici (102 mil. Kč.) Kromě ČSOB Výnosového tak největší pohyb zaznamenal jediný fond IKS Dividendový, u nějž obchody (opět firemních investorů) snížily majetek fondu o 181 mil. Kč. Absolutní prodeje podílových listů dosáhly minimální výše 1,27 mld. Kč. Pro srovnání minulý rok činily prodeje 2,1 mld. Kč ve 30. i 31. týdnu.

Nejlépe se dařilo akciovým fondům, které v průměru nasbíraly 2,6 % oproti dluhopisovým, u kterých byla průměrná výkonnost za týden dokonce záporná (-0,02 %). Akciové trhy se pohybovaly víceméně na stejných hodnotách celý týden (index S&P 500: -0,84 %), nicméně evropským akciím (Eurostoxx50: 3,18 %) a českým blue chips (PX-D: +4,06 %) se dařilo o trochu lépe. Proto také akciové fondy se zaměřením na světové trhy skončily na spodních místech žebříčku, když dvě poslední místa tentokrát zůstaly na sektorové fondy ČP-Investu. Nejlepšího výsledku – téměř dvakrát vyšší výkonnosti - dosáhl ISČS Sporotrend. V ročním horizontu je výnos tohoto fondu již 22 % (druhý ČPI Fond nové ekonomiky vzrostl o 15,6 %). Zdá se, že začíná růst konkurent pro dosud „neporazitelný“ korunový ING Český akciový fond (viz dále).

U dluhopisových fondů byla sice situace jednoznačná, o to však zajímavější byl vývoj na dluhopisovém trhu a predikce jeho následného trendu. Český trh byl zpočátku týdne (netušíc, jaké překvapení přinese rozhodnutí ČNB) ve vleku zahraničních trhů. Jak v USA, tak v Evropě totiž dále rostly výnosy dluhopisů a padaly jejich ceny. Ceny 10-letých vládních dluhopisů USA poklesly od poloviny června o 10 %, což je největší propad od roku 1980, z úrovně 3,6 %, o které jsme psali před několika týdny je výnos již na 4,25 %. V USA se růst cen dluhopisů nepřepokládá vzhledem k lepším číslům o HDP americké ekonomiky. I když v Evropě nejsou dobré vyhlídky na oživení, ceny dluhopisů rovněž ztrácely. Česká výnosová křivka tak sledovala vývoj v zahraničí a posunula se nahoru na celé délce. (Rovněž se s převisem poptávky doprodala emise vládních dluhopisů, kterou se ojediněle nepodařilo umístnit při první nabídce - více v tomto článku.)

Nicméně poté přišlo snížení úrokové sazby ČNB na 2 %, stejnou úroveň jako v eurozóně. To znamenalo šok pro korunu, která vystoupila až na 32,38 Kč za euro (z 31,90 Kč za euro ve středu), ale také pozitivní zprávu pro ceny dluhopisů. V součtu pak týden s růstem cen zakončily jenom dluhopisy s kratší splatností, dlouhý konec výnosové křivky zůstal podle zahraničí výše (pokles cen).

Dluhopisové fondy tak kromě tří skončily v červených číslech. První a druhé místo si pouze prohodily fondy ISČS Trendbond (+0,7 %) a IKS Plus Bondový (0,8 %), třetí skončil malý fond ČSOB nadační. Druhý týden zůstal na poslední příčce ISČS Bondinvest, nicméně v delším ročním horizontu si drží čtvrtou příčku (po IKS Plus bondový, ISČS Trendbondu a ČPI korporátních dluhopisů). Nejnižší roční výkonnost vykazuje fond Živnobanka obligační fond s 2,6 %.

Nízké výnosy můžeme očekávat od fondů peněžního trhu. Další snížení úrokových sazeb bude i pro tyto fondy znamenat pokles výkonnosti. Již teď je roční výnos u většiny fondů pod třemi procenty, nejlépe si vedou fondy J&T AM Perspektiva – P (+3,3 %) a ČSOB český peněžní trh (+2,97 %). Oba tyto fondy však zmizí ze seznamu fondů, neboť ve skupinách J&T i ČSOB/PIAS dochází ke slučování, oba fondy tak skončí ve fondech s jiným zaměřením (smíšený, resp. dluhopisový fond). Smíšené fondy zůstaly prakticky beze změny, s průměrným výnosem 0,2 % za týden.

Novinky od zahraničních správců

K novinkám zahraničních správců (nabízejících však i fondy denominované v Kč) patří nový fond zajištěný fond ČSOB Světový Click+ 3, jehož upisovací období začalo 21. července a potrvá osm týdnů. Je to již třináctý fond v České republice od skupiny ČSOB/KBC. Fond nabízí minimální návratnost vložených peněz plus 4 % navíc. Maximální výnos je omezen na 36 % za investiční období (5 let a 4 měsíce).

Dobrou zprávou pro domácí investory je snížení minimálních investice u korunových fondů ESPA nabízených v ČR. Z 50 tis. Kč na polovinu.

Poslední zprávou je výplata dividend u korunových fondů ING (k 31. červenci). Dividendová forma fondu ING Český akciový fond přinesla pro podílníky výplatu 124,07 Kč na akcii. ING Český akciový fond patří k nejvýkonnějším korunovým fondům. I přes pokles na akciových trzích si udržel kladnou výkonnost (v letech 2000 a 2002 - více např. v článku: Sázka na nejlepší se nemusí vyplatit) a představuje již několik let nejvýnosnější alternativu pro korunové investice do fondů.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS Sporotrend 4,38% ČPI Fond farmacie a biotec -0,82% IKS fond světových indexů 2,30% ČPI Fond ropného a energet -0,29% J&T AM Perspektiva A 1,79% AKRO SVĚT 0,00% Dluhopisové IKS Plus bondový 0,79% ČSOB český dluhopisový -0,16% ISČS Trendbond 0,65% 1.IN Dluhopisový fond -0,19% ČSOB nadační 0,17% ISČS Bondinvest -0,30% Fondy fondů IKS fond fondů 2,04% ISČS Globaltrend 0,19% 1.IN Fond fondů -0,03% Peněžního trhu 1.IN Fond pen. trhu 0,09% AKRO Obligace -0,65% ISČS Merkur 0,09% ČSOB český peněžní trh -0,03% ISČS Sporoinvest 0,08% Živnobanka Sporokonto -0,03% Smíšené IKS balancovaný 2,72% 1.IN Výnosový fond -0,28% 1.IN Středoevrop. fond 2,14% 1.IN PIF -0,24% ISČS Sporomix 5 1,13% 1.IN Fond bohatství -0,21% Čisté prodeje mil. Kč ČSOB výnosový 553,3 IKS Dividendový -181,0 ISČS Sporoinvest 32,6 IKS peněžní trh -19,5 ISČS SPOROBOND 31,7 Živnobanka obligační fond -12,2

