Pozor, zaměstnavatel vás sleduje!

Už několik měsíců vidíme na televizních obrazovkách život skupinky mladých lidí ve vile. Jen těžko si však dokážeme představit, že by náš zaměstnavatel sledoval podobným způsobem veškerou činnost, kterou vykonáváme v průběhu pracovní doby. Co všechno si tedy může dovolit?

Některá pracoviště musí být sledována například z důvodu bezpečnosti nebo ochrany majetku. Bohužel, platná legislativa používání kamerových systémů na pracovišti nijak zvlášť neupravuje. Jaké podmínky musí zaměstnavatel splnit při sledování pracovišť kamerovým systémem?

V některých případech je možné se řídit zákonem o ochraně osobních údajů, ale pouze tehdy, když použitím kamery vzniká záznam a údaje jsou uchovávány. Nikoli tedy při pouhém monitorování místa.

O kamerách byste měli vědět

Vedoucí pracovníci kontrolují práci zaměstnanců a jejich pracovní výsledky. Zaměstnavatelé mají také povinnost sledovat bezpečnost práce. Nicméně zákoník práce nikde nestanoví, jakým způsobem a jakými konkrétními metodami má zaměstnavatel takové kontroly provádět. "Lze pouze dovodit, že by při kontrole neměla být snižována lidská důstojnost, výkon práv a povinností by měl probíhat v souladu s dobrými mravy," vysvětluje tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Beránková. Proto také mají být všichni zaměstnanci informováni o tom, že jejich pracoviště je sledované kamerami. "Kromě toho by měl zaměstnavatel předem stanovit dobu uchování záznamu a zabezpečit jej proti zneužití," doplňuje mluvčí Úřadu na ochranu osobních údajů Hana Štěpánková. V žádném případě nelze sledovat místa, jako jsou toalety či šatny.

Bezpečnost především

Pokud jsou šatny monitorovány třeba kvůli ochraně majetku zaměstnanců, měl by být v místnosti vymezen prostor mimo dosah kamery, kde je možné se převléknout. Mnohé společnosti kamerový systém využívají kvůli bezpečnosti nebo ochraně majetku. Stejně je tomu i v objektech Řízení letového provozu, kde jsou umístěny kamery pouze u vstupních prostor do jednotlivých bezpečnostních zón. "Jednotlivá pracoviště nebo činnost zaměstnanců monitorovány nejsou," prohlašuje Richard Klíma, mluvčí Řízení letového provozu. Naopak na přítomnost kamer jsou zvyklí zaměstnanci společnosti Tesco Stores. Zatímco centrální kancelář letňanského hypermarketu sledována není, ruch na prodejní ploše objektiv přístroje v pravidelných intervalech pozoruje. "Je to z toho důvodu, abychom zajistili bezpečnost zákazníků i zaměstnanců. Dalším důvodem je ochrana majetku," prozrazuje tisková mluvčí Jana Matoušková.

Jak se bránit

Pokud má pracovník podezření, že jej zaměstnavatel sleduje kamerami, aniž ho na to předem upozornil, může podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

"Úřad situaci prověří, a když zjistí, že je obvinění oprávněné, rozhodne o postihu zaměstnavatele a způsobu nápravy," říká mluvčí úřadu Hana Štěpánková. *

Zaměstnavatel

může používat kamerové systémy na pracovištích, ale musí o tom zaměstnance předem informovat

musí stanovit, k jakému pčesu záznamy pořizuje

musí stanovit, k jakému účelu záznamy uchovánány

musí zajistit, aby záznamy nebyly zneužity

nemusí sledovat místa určená k soukromým účelům ( šatny, toalety)

musí monitorovavaná místa zřetelně označit

Zaměstnanec

může podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zaměstnavatel nepostupuje v souladu se zákonem

Zdroj: www.uoou.cz