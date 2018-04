Pozor, zda už nehoří!

Na následující otázky odpovězte buď ano, nebo ne. Počet souhlasných odpovědí sečtěte.1. Když si v neděli odpoledne vzpomenete na to, že zítra musíte zase do práce, máte zbytek víkendu pokažený.2. Kdybyste měli možnost odejít do důchodu (předčasného invalidního), uděláte to hned.3. Kolegové v zaměstnání vás popuzují. Ty jejich stále stejné řeči jsou k nevydržení.4. To, jak vás dráždí kolegové, není ještě nic proti tomu, jak vás z míry vyvádějí zákazníci (pacienti, žáci, klienti).5. V průběhu posledních tří měsíců jste odmítli účast na školení, konferenci apod.6. Pro, zákazníky (klienty, žáky) jste si vytvořili hanlivou přezdívku. Třeba "blbečci", kterou alespoň v duchu užíváte.7. Práci ve své profesi zvládáte "levou zadní". Není nic, co by vás v ní mohlo překvapit něčím novým.8. O vaší práci vám těžko může někdo říct něco nového.9. Když si vzpomenete na zaměstnání, máte pocit, že byste nejraději do všeho kopli.2 - 6 bodů: V Izraeli dostávají učitelé každý sedmý rok placenou dovolenou, aby mohli vypnout a studovat. Nejste na jednom místě zaměstnán už více než sedm let?7 - 9 bodů: Je načase uvažovat buď o změně zaměstnání, nebo ještě lépe o změně životního stylu.10 bodů: Stav je velmi vážný.