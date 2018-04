Pozornost lidí se začíná přesouvat ke zlatu, jeho cena stoupá

Zlato v současnosti láká centrální banky, finanční fondy i drobné investory. Investiční poptávka stále tlačí jeho ceny nahoru, a to i přes návrat většiny světových ekonomik na růstovou trajektorii. Cena zlata v březnu stoupla o pět procent, což je nejvyšší měsíční nárůst od listopadu.

Přestože nejvyšší ceny v dolarech dosáhlo na začátku prosince, tak řecká krize poslala v minulém týdnu ceny zlata vyjádřené v eurech, britských librách i českých korunách na rekordy. Současný velký zájem o zlato potvrzují i obchodníci, kteří se na prodej investičního zlata specializují.

Zlato je historická jistota

Stále více lidí nepovažuje za bezpečné mít úspory uložené v papírových penězích, které mohou daleko snáze ztratit hodnotu. Cena zlata může kolísat, ovšem svoji hodnotu si drží už několik tisíc let. Zlato bylo vždy jednou z nejbezpečnějších investic a nejrozšířenějším platidlem historie lidstva, což se s několikasetletou historií papírových měn nedá srovnávat.

Navíc dlouhou dobu byly papírové měny navázány na zlato a k úplnému odloučení došlo až v sedmdesátých letech. Historie papírových měn bez vazby je tak příliš krátká a spolu se současnou oslabenou důvěrou ve finanční sektor začínají lidé čím dál více upřednostňovat jistotu zlata před ostatními investicemi.

Zlato se osvědčilo v průběhu krize

Zvýšený zájem o žlutý kov se projevuje už od začátku krize v roce 2008. Zlato dostálo velmi dobře své pověsti a na rozdíl od ostatních finančních aktiv rostlo. Tak dobře se nevedlo ani ostatním drahým kovům typu platiny či stříbra, které nejsou na zajištění úspor v těžkých časech tak vhodné. Je to dáno především jejich vyšším využitím v průmyslu, kterému v období krize logicky dochází dech a poptávka po těchto kovech upadá.

To se ovšem netýká zlata, jehož průmyslové využití je zanedbatelné. Téměř všechno se spotřebuje ve šperkařství, mincovnictví, a dalších investičních formách. Proto není cena zlata náchylná na ekonomické cykly.

Podmínky pro další růst jsou příznivé

Finanční stimuly centrálních bank v průběhu krize a další zadlužování veřejného sektoru zanechalo nechtěné dědictví ve finančním systému. Problémy Řecka se v současnosti mohou zdát vyřešeny, ale před světovými ekonomikami stojí v následujících letech dlouhá řada těžkých úkolů.

Omezit evropský sociální ekonomický model, který se velkou měrou podílí na současném zadlužení evropských zemí, bude velmi těžké a dluhy států budou i v následujících letech narůstat.

Krize kreditní tak může u řady našich evropských sousedů přerůst v krizi úvěrovou, což by se bezesporu odrazilo na hospodářském růstu a stabilitě měn. Přestože je Česko v současné době v lepší situaci, není imunní proti vnější nákaze a může být rychle vtáhnuto do centra dění. Deprese by se zajisté projevila na hospodářském růstu a prudkých výkyvech české koruny.

Proto je zlato v současnosti tak oblíbené. Nabízí jednu z největších jistot na finančních trzích, a přestože se za normálních okolností nedá počítat s velkým zhodnocením, mnoho lidí začíná preferovat jistotu. V této oblasti je zlato jedničkou.