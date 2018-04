Zároveň zodpovídá za vytváření dojmu, jakým se firma prezentuje navenek. Ve spolupráci s marketingovým oddělením poskytuje výše zmíněným subjektům informace nejen o dění ve společnosti, kterou zastupuje, ale také o nových službách, výrobcích, o celém trhu.

Člověk na této pozici velmi úzce spolupracuje s vedením firmy a musí mít přehled o všech změnách, a především o celkové strategii firmy. Pro každou společnost, která má PR manažera, je velmi důležité mít na této pozici člověka, který má následující předpoklady: vysokoškolské vzdělání, které však není podmínkou, kreativita, podnikatelský duch, schopnost vyrovnat se s náhlými změnami a stresem, strategické uvažování. PR manažer musí být komunikativní, spolehlivý, asertivní a schopný organizovat, přesvědčovat a vést tým lidí. V současné době by měl zároveň ovládat slovem i písmem přinejmenším jeden cizí jazyk, nejlépe samozřejmě angličtinu.



