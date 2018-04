Práce a návrat po mateřské dovolené

Rodičovský příspěvek budete pobírat až do čtyř let věku dítěte. Tuto skutečnost mnoho žen zaměňuje s tím, že rodičovská dovolená trvá až do čtyř let věku dítěte, což není pravda.

Zdravotní pojištění v této době bude za vás platit stát a sociální pojištění, v případě, že nebudete mít zdanitelný výdělek, rovněž platit nebudete. Pokud zaměstnavatel nebude mít pro vás zaměstnání ani po dosažení čtvrtého roku vašeho dítěte, může vám nabídnout i jiné pracovní místo.

Ale pouze tehdy, budete-li s tím souhlasit. Jinak by musel s vámi ukončit pracovní poměr pro nadbytečnost podle § 46, odst. 1. písm. c) a v takovém případě by vám musel poskytnout odstupné nejméně ve výši dvou měsíčních průměrných výdělků.

Odstupné by vám byl povinen poskytnout, i kdyby s vámi ukončil pracovní poměr z tohoto důvodu dohodou, ale v takovém případě to musí v takové dohodě výslovně uvést. Kdybyste však vy sama navrhla ukončení pracovního poměru dohodou, pak by zaměstnavatel neměl povinnost vyplatit vám odstupné.