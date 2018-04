Práce a rodina: jde to dohromady?

Zvláště mezi svobodnými vzdělanými lidmi dochází v posledních letech k posunu v postojích k tradičním rolím ve společnosti. Muž a žena vzájemně uznávají rovnoprávnost v budování kariéry i v péči o děti a domácnost. Vyplývá to z průzkumu Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. "Otázka je, jak se tyto postoje změní v praxi, například po narození dítěte," podotýká Alena Křížková ze sociologického ústavu. "Obvykle se vzdává kariéry ten, kdo vydělává méně. Což bývá často žena. A když to tak není, muž musí, pokud odejde na rodičovskou dovolenou nebo pracuje na zkrácený úvazek, bojovat s předsudky okolí i zaměstnavatele," dodává Křížková.



Muži spoléhají na pomoc žen



Skloubit pracovní a rodinné povinnosti se podle dat Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) daří bez větších problémů více než polovině populace, ženám přitom více než mužům. Zároveň jsou méně ochotny upřednostňovat práci před rodin

ou, jejich partnerům to takové potíže nečiní. Co pomáhá skloubit práci a rodinný život? "Jako rozhodující se ukazuje pomoc partnera," uvádí zpráva CVVM. Z průzkumu přitom vyplývá, že muži se více spoléhají na ochotu partnerky převzít na sebe odpovědnost za péči o děti a chod domácnosti. Ženy s pomocí partnera příliš nepočítají. Zvládnutí práce a rodiny do značné míry usnadňují školská zařízení nebo členové širší rodiny. Služby nabízející práce pro domácnost či hlídání dětí cizí osobou využívá velmi málo lidí.Vedle pomoci partnera při skloubení práce a rodiny se lidé snaží podle průzkumuCVVM najít východisko v přizpůsobení pracovní doby jejich potřebám. Nejvíce by uvítali možnost volné pracovní doby či alespoň konkrétní flexibilní úpravy v pracovní činnosti. Ženy se spíše než muži spokojí s prací na zkrácený úvazek či s prací z domova. Narážejí však na minimum příležitostí, a když takovou práci najdou, někdy ji ani nevyužívají, a to z finančních důvodů. Rodiny totiž potřebují celé dva platy. "Problém je, že zkrácený úvazek mnohdy znamená, lidově řečeno, poloviční plat, ale celou práci," říká Alena Křížková. "Pokud zaměstnanec či zaměstnankyně požadují po zaměstnavateli umožnění práce z domova či na zkrácený pracovní úvazek, měli by mít především jasno v tom, co a za jakých podmínek jsou ochotni firmě nabídnout. Mělo by to být oboustranné hledání cesty, to znamená, že zaměstnavatel bude ochoten o těchto věcech jednat a vyjít zaměstnanci vstříc," říká Petr Mutinský, ředitel poradenské společnosti Robert Half International. Podle něho záleží hodně na firemní kultuře dané společnosti či podniku. Zároveň přiznává, že jeho společnost, u níž pracují někteří zaměstnanci na zkrácený úvazek, jiní mají volnější pracovní dobu nebo částečně pracují z domova, má tu výhodu, že je menší a pracovní náplň takové zaměstnávání umožňuje."Každá žena si musí sama rozhodnout, zda zůstane při výchově malých dětí plně vytížená, jako tomu bylo před mateřskou dovolenou. Pokud se vysoce postavená manažerka rozhodne pracovat třeba dvanáct hodin denně, je to její soukromá věc a neměla by být předem diskriminována za to, že je matka, a že tedy pracovní tempo nezvládne," říká Helena Kudláčková, která pracuje po návratu z mateřské dovolené ve společnosti Robert Half na zkrácený úvazek. "Je otázka, zda by žena, která se rozhodla na sebe vzít větší díl péče o své děti, měla chtít stejné pracovní vytížení, jaké mají muži. Je třeba zvážit, jestli toto období v jejím životě nemá jiné priority." Když se paní Kudláčková rozhodovala pro rodinu, opustila velmi náročnou pracovní pozici a snažila se najít zaměstnavatele, který by vyšel jejím budoucím požadavkům ohledně zkráceného pracovního úvazku vstříc. Dohoda o tom, jak bude pracovat po návratu z mateřské dovolené, vznikla ještě před nástupem na ni. Podle Aleny Křížkové budou čeští zaměstnavatelé tlakem evropské legislativy a zvyklostí nuceni vycházet mužům a ženám starajícím se o rodinu více vstříc, než je tomu dnes.Muži by neměli žít jen svou prací, jejich pomoci je třeba i doma. K tomuto závěru došli v jihošpanělském městečku Torredonjimeno. Začátkem října zde mužům začaly povinné čtvrtky v domácnosti. Muži v tento den musí zůstat doma a starat se o domácnost. Starosta malého městečka vydal nařízení, že každý čtvrtek bude dnem žen. Tímto způsobem chce prosadit, aby se ženy a muži dělili o domácí práce poněkud rovnoprávněji a mužům aby bylo dopřáno také trochu té radosti za sporákem a s ratolestmi. Pro muže platí ve čtvrtek zákaz vycházení od devíti hodin večer do dvou do rána. Ženy se v této době volna mají účastnit diskusí o svém postavení ve společnosti.