Práce doma? Ne pro každého

Začali jste pracovat doma?

Počítejte s tím, že vaše výkonnost možná prvních pár dní rapidně poklesne. A nenechte se tím znervóznit. Když se budete snažit, za chvíli se vám podaří rizika eliminovat a zbudou vám jen ty klady, pro něž bývá práce z domova označována jako „pracovní benefit budoucnosti“.

Myslíte si, že vy jste disciplinovaní dostatečně?

Věřte, že dokud si práci doma nezkusíte, nebudete přesně vědět, o čem je řeč. Jako například třiatřicetiletá Vendula B., která začala pracovat „na volné noze“ počátkem tohoto měsíce. „Do té doby jsem vždycky pracovala s kolegy někde v kanceláři. Často jsem zůstávala v práci déle. Považuju se za dříče. Takže jsem se nebála, že se něco změní, když začnu pracovat doma.“ Chyba lávky. Vendula najednou zjistila, kolik věcí ji doma rozptyluje, a v prvním týdnu se k práci nutila jen obtížně.

Stanovila si tedy pevný pracovní režim. Podle Martina Voseckého, zakladatele personální a poradenské firmy Catro, udělala nejlepší možnou věc. „Zavedu-li si pracovní dobu klouzavou, mohu velmi snadno sklouznout do opravdického nestíhání,“ varuje Vosecký.

A Vendula to potvrzuje: „To, že jsem si určila neměnnou pracovní dobu, mi obrovsky pomáhá. Bez ní bych měla sklon zabývat se doma tisícem jiných věcí a pak se jen divit, že utekl další den.“

Domácí prostředí je plné nástrah

Ať už v podobě malých dětí, kterým se chcete věnovat, nebo televize, kterou si „jen na chvíli pustíte k obědu“ a najednou zjistíte, že jste u filmů strávili celé odpoledne. Či s kamarády, kteří se domnívají, že máte kdykoli čas a náladu přijímat návštěvy.

Určete pravidla sobě i své rodině

Jediná rada – buďte tvrdí k sobě i k okolí. Vaši blízcí musí pochopit, že mít vás doma je příjemný bonus, ale neznamená to, že se můžete kdykoli od své práce odtrhnout a pomáhat s hlídáním dětí či chodem domácnosti. Ideální je vytvořit z jednoho pokoje pracovnu, do níž v určené hodiny opravdu nikdo nesmí vstoupit. Ze starých knih si jistě vybavíte zmínky o „tatínkově pracovně, která byla pro nás děti zapovězeným územím, dokonce ani maminka nesměla tatínka rušit“.

Přesně tak by to mělo být i dnes, s tím rozdílem, že pracovnu už mohou mít nejen tatínkové, ale i maminky. Přesto to ženy mají pořád ještě těžší – zaklepat na maminku je pro malé dítě mnohem přirozenější než zaklepat na otce. Je proto nutné opravdu všem dospělým i dětským členům rodiny vštípit respekt k vaší práci. Abyste pak nedopadli jako nejmenovaný odborník na IT, který se po bytě stěhuje podle toho, kde zrovna nikomu nepřekáží. A aby se mohl podle potřeby schovat opravdu kamkoli, nechal si celou domácnost pokrýt bezdrátovým připojením k internetu.

Když už vám dispozice bytu neumožňují schovat se do vlastní pracovny, vytvořte si aspoň pracovní kout a nestyďte se od kypícího rodinného života izolovat pomocí sluchátek. Zkrátka – pevná pracovní doba a pevné pracovní místo jsou základem, bez nějž byste o práci z domova ani neměli uvažovat.

Snažte se pracovní dobu pokaždé naplno využít, abyste pak den před odevzdáním úkolu nebyli nerudní.

Ale ani pokud bydlíte sami, nemáte vyhráno

Sice vás nikdo neruší, ale taky nekontroluje. O samotě doma umí pracovat jen opravdu ukáznění lidé s vysokou sebemotivací, orientovaní zejména na výkon.

Pozor na sociální izolaci

„Pro skupinu lidí orientovaných na vztahy se po čase stane práce doma stresující, bude jim chybět povědomí ‚kolečka v týmovém soukolí‘, budou se cítit uzavření mezi čtyřmi stěnami,“ upozorňuje psycholožka Zdeňka Židková. Udržujte proto vztahy ať už s kolegy na vzdáleném pracovišti nebo s kamarády.

Odtržení od kolektivu totiž může škodit nejen vaší kariéře (jste „uklizeni“ někde doma a při povýšení se na vás zapomíná), ale i vaší psychice. Čím déle navíc pracujete sami doma, tím hůř se vám bude po čase vracet zpět. Nezapomeňte do svého plánu zařadit třeba i pracovní oběd.

Obecně si však dejte na jídlo pozor

Dalším rizikem toho, že vás doma nikdo nekontroluje, je totiž plná lednička, popřípadě i bar. Veškeré mlsání, které by vás před kolegy ani nenapadlo, vám ztíží soustředění. O neblahém dopadu na vaše tělo nemluvě.

Rada MF DNES

Abyste i při práci doma byli úspěšní, musíte si vymyslet svá pravidla a pak se jich urputně držet. Jinak začne vám i vašemu pracovnímu výkonu velmi brzy chybět blahodárná role týmu.