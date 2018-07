Šéfe, odjíždím k moři. Co nevíte o dovolených a chtěli jste se zeptat

Letní teploty lákaly na dovolenou už od května, a tak se skladnice Markéta Klimešová dlouho nerozmýšlela. Do dvou dnů se sbalila a ten třetí už čekala i s celou rodinou v hale vídeňského letiště na let do Egypta. V polovině července ji zvou známí na vodu, ale tentokrát to u šéfa neprojde.

„Na začátku června nebyl problém vzít si narychlo dovolenou, nikdo neměl nic zamluvené. Od 2. července mají dovolenou tři kolegové. Přes léto se musíme zkrátka střídat,“ pokrčí rameny.

Děti na rozdíl od dospělých mají jasno, letní prázdniny trvají od začátku července do konce srpna. Zaměstnaní rodiče musí o dovolenou požádat. „Pokud zaměstnanec plánuje odjet na dovolenou, je vhodné, aby svého nadřízeného požádal o schválení dovolené, neboť dovolenou určuje zaměstnavatel. Pokud tedy pracovník požádá o dovolenou a nadřízený mu dovolenou neschválí, zaměstnanec na dovolenou odjet nemůže,“ shrnuje Irena Valíčková z advokátní kanceláře Valíček & Valíčková.

Nabitý je přelom prázdnin

Pokud si tedy chcete ještě teď narychlo zajistit volno z práce, štěstí můžete mít po svátcích. „Lidé přijíždějí ve velkém hned první prázdninový týden, protože si stačí vzít jen tři dny dovolené a mají volný celý týden. Druhý týden to opadne a další už najíždí sezona. Ta trvá do poloviny srpna. Pak už lidi začínají řešit školy, kupují sešity a zájem pomalu opadá,“ má vypozorováno Jiří Brožovský, majitel jednoho z penzionů na Lipenské přehradě.



Bez ohledu na to, zda je v penzionech plno, nebo prázdno, vám zaměstnavatel může dovolenou i nařídit. Když letní provoz vázne, může se majitel rozhodnout, že pracoviště na týden či dva uzavře a vyhlásí podnikovou dovolenou. V tom případě vám však musí dát minimálně 14 dní dopředu vědět. „Firemní volno máme každoročně první týden v srpnu. Je to zavedené už několik let a zvykli jsme si na to,“ říká nástrojař Jiří z brněnského strojírenského podniku.

Nárok máte i ve zkušební době

Váháte, jestli vzít nové místo od srpna, když na konci prázdnin chcete jet k moři? Třeba vám tak dobrou práci v září už nikdo nenabídne. Obecně sice platí, že nárok na volno máte až po 60 odpracovaných dnech, ale domluvte se s novým zaměstnavatelem dopředu a můžete jet už v době, kdy jste odpracovali sotva dva tři týdny.

„Zákon umožňuje požádat zaměstnavatele o dovolenou, i když právo ještě nevzniklo, například z důvodu nástupu do nového zaměstnání v letních měsících před dovolenou. Pokud zaměstnavatel dovolenou schválí, může si ji zaměstnanec takto předčerpat,“ upřesňuje advokátka Valíčková.

Ale pozor, pokud by skončil pracovní poměr dříve, než zaměstnanci nárok na tuto „předčerpanou“ dovolenou vznikl. „Zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat vrácení již vyplacené náhrady mzdy za dobu čerpání dovolené,“ dodává Irena Valíčková.

Ale ani když vám zaměstnavatel dovolenou povolí a vy na ni odjedete, nemusí trvat tak dlouho, jak jste si představovali. Zaměstnavatel vás může nejen na dovolenou poslat, ale taky vás z ní odvolat.

„Zákon toto umožňuje. V takovém případě však zaměstnanci musí zaplatit náklady, které zaměstnanec vynaložil například na již zaplacenou dovolenou,“ upřesňuje advokátka a dodává: „K odvolání zaměstnance z tohoto důvodu dochází zřídka.“



Dohodnout se dá skoro na všem

I když má obecně dovolená v zákoníku práce jasné vymezení a pevně stanovená jsou práva i povinnosti obou stran, v praxi často záleží na osobní dohodě. Například pracovník, který má ve smlouvě právo na čtyři týdny dovolené, může po dohodě se zaměstnavatelem další dovolenou čerpat třeba z náhradního volna.

„Na dovolenou může čerpat náhradní volno za případné přesčasy, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli, že mu bude poskytnuto namísto příplatku. Opět je to pouze ale na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,“ podotýká advokátka Irena Valíčková. Nástrojař Jiří to vnímá jako benefit, který se hodí. „Když je dost práce v zimě, chodím na sobotní šichty. A v létě si můžu prodloužit o pár dní dovolenou,“ pochvaluje si.

Ti, kteří nemohou čerpat delší dovolenou, mají ještě jednu možnost - požádat si o neplacené volno. Může trvat několik dnů či měsíců. I tady záleží na dobrých vztazích obou stran.

„Pokud však není u zaměstnance nějaká zákonem daná překážka a zaměstnanec chce čerpat neplacené volno například z důvodu, že nemá nárok na dovolenou, jelikož si ji třeba již vyčerpal, pak bude záležet na vůli zaměstnavatele, zda mu neplacené volno schválí, či nikoli,“ podotýká advokátka.