Siri, najdi mi novou práci. Průzkum zjišťoval, jak dnes hledáme uplatnění

Téměř polovina zaměstnavatelů ve světě uvádí, že má problém najít pracovníky s potřebnými dovednostmi. Nedostatek lidí je na hranici dvanáctiletého maxima. Firmy proto investují do celé řady nástrojů, které jim mají pomoct hledat a vybírat uchazeče.

Jenže i přes využití nejnovějších technologií (například automatizovaná inzerce volných pracovních míst, chatboti či využití umělé inteligence pro rozbor životopisů) se jim to nedaří. Proč? Na to hledal odpověď průzkum Global candidate preferences mezi 18 tisíci uchazeči o práci napříč 24 významnými trhy práce na světě, včetně České republiky.

Budoucnost je v telefonech a na sociálních sítích

Z průzkumu vyplynulo, že na trh přichází skupina uchazečů, kteří využívají k hledání práce hlavně moderní technologie. Jde o mladé lidi žijící ve městě, kteří jsou vysoce mobilní, studují a je mezi nimi stejný počet mužů a žen. Část z nich patří ke generaci Z (lidé ve věku 18 až 21 let) a část ke generaci Y (lidé ve věku 22 až 34 let). Většina z nich je ochotna se přestěhovat do jiného města, regionu nebo státu.

Tito uchazeči, kteří ukazují, kam se bude trh práce posouvat, při hledání práce za posledních šest měsíců využili alespoň tři druhy technologií: například aplikace v chytrých telefonech, inzeráty v sociálních médiích, virtuální veletrh práce, komunikaci prostřednictvím SMS, video pohovor, chat na webových stránkách zaměstnavatele, herní nebo dovednostní test či hlasové vyhledávání s pomocí virtuální asistentky.

Využití těchto nástrojů se však na jednotlivých trzích výrazně liší, upozorňuje průzkum ManpowerGroup. Uchazeči vnímají, přemýšlejí a postupují rozdílně podle svého profilu, kulturních norem, geografického umístění a podmínek na trhu práce.

Například aplikace pro chytré telefony jsou častěji využívané ve Spojených státech, Austrálii, Indii, Polsku a Malajsii. Inzerci v sociálních médiích uživatelé s větší pravděpodobností otevřou v Argentině, Brazílii, Kolumbii, Indii, Mexiku, Peru, Střední Americe, Malajsii a Paraguayi či Uruguayi.

Textování s firmami je oblíbené v Indii, Malajsii a Polsku. Indičtí uchazeči dvakrát častěji, než je celosvětový průměr, využijí chat na stránkách zaměstnavatele a herní nebo dovednostní testy zaměstnavatele.

Virtuální veletrhy práce jsou oblíbené zejména v Kolumbii, Střední Americe a Malajsii, kde může být náročné cestovat za pohovory. Česká republika a další evropské země si uchovávají tradičnější způsoby hledání práce: většina uchazečů používá internetové pracovní portály, hledá práci přes doporučení známých, nebo osobně navštěvují veletrhy práce. Výsledkem je méně významná role technologií.

Když už, tak sociální sítě

Když už u nás technologie k hledání práce využijeme, tak nejvíce fungují inzeráty na sociálních sítích. Celkem 24 % uchazečů v České republice kliklo na inzerát, který se týkal práce, zatímco pouze 9 % využilo k hledání práce aplikaci v chytrém telefonu a jen 8 % se zúčastnilo virtuálního veletrhu práce, textovalo s firmou, nebo chatovalo na webových stránkách zaměstnavatele.

A právě inzeráty na sociálních sítích se stávají klíčovým způsobem, jak oslovit uchazeče. Díky technologiím, jako je site-retargeting (tedy předkládání inzerátů na základě historie surfování uživatele) a kontextuální retargeting (předkládání inzerátů na základě online přečtených článků), jsou prediktivní algoritmy účinnější a výkonnější.

„Uživatelům se cíleně nabízejí inzeráty, které odpovídají jejich dovednostem a zájmům. Tyto technologie také můžou poskytnout firmám data a analýzy, které jim umožní zlepšit strategie náboru,“ píše se v průzkumu.

Pro uchazeče po celém světě je však i nadále velmi důležitá mezilidská interakce a pohovory. Na dotaz, jakou formu náboru upřednostňovali, vybralo 24 % uchazečů osobní pohovory jako nejoblíbenější. Osobní kontakt tedy nadále zůstane důležitou součástí hledání zaměstnání. Při setkání vstupují do hry důležité neverbální informace o zaměstnavateli i uchazeči.