Práce i rodina mají být v rovnováze

Ano. I proto, že péče o rodinu je z větší míry na nich. Práce i rodina mají být pro spokojený život v rovnováze, ale častěji ženy než muži podřizují kariéru potřebám rodiny. Zvažují, zda mohou jezdit daleko do práce, protože musí vyzvednout děti ze školy a školky. Pak udělají nákup a možná ještě vyperou a uvaří. Při tom všem mohou pracovat nejvýš osm hodin denně -děti nikdo nepohlídá. Je možné, aby žena za těchto podmínek našla práci, v níž bude spokojená, ne frustrovaná, a která přinese dostatek peněz do rodinné pokladny, protože z mužova platu rodina nevyjde? Je to spíše vynucená volba, že žena vezme méně kvalifikovanou a hůře placenou práci, než kterou by mohla dělat.