Práce mezi kostýmy je krásná a náročná, plat je však sotva průměrný

Přestože kostýmy z nejoblíbenější české pohádky Tři oříšky pro Popelku teď obdivují návštěvníci výstavy v německém Moritzburgu, ty plesové na Barrandově mají, a to včetně pláštěnky. "Tyto šaty se pro natáčení šily dvoje. Kdyby se něco stalo, aby byly náhradní v záloze a mohlo se pokračovat v práci. Těchto kostýmů si velmi považujeme a jen tak je z ruky nedáváme," doplňuje Věra Krátká.

Není to sklad, je to pohádka

Procházet se po barrandovském Fundusu kostýmů je jako splnit si dětský sen – tamhle visí šaty princezny Krasomily, o kousek dál kostým Arabely a vedle jsou na krejčovské panně modrobílé šaty Večernice. Obdivuhodná je útlost představitelek princezen.

Podle pracovnic Fundusu mají dnešní dívky problém se do starších kostýmů dostat, protože mají úplně jinou postavu. "Někdy si výtvarník vybere kostým, ale herečce nesedí. V některých případech se dá upravit, povolit a podobně. Jindy si ale musí vybrat jiný," vysvětluje ředitelka Fundusu.

Kromě šatů z pohádek visí na ramínkách i kostýmy z Amadea nebo z historické série Tudorovci, stovky košil, spodniček, kalhot a kabátců, v policích leží tisíce párů bot. Fundus skrývá celkem 240 tisíc kostýmů. Jsou řazeny podle historické doby a každá součást má své evidenční číslo. "Jsme jeden z mála skladů kostýmů v Evropě, který je takhle evidovaný, jinde používají popis, ale tohle je mnohem přehlednější a snadno se to kontroluje," říká Věra Krátká.

Pracovníci se musí vyznat nejen v historii

Pracovnice ve Fundusu musí mít přehled o každém kousku oblečení, občas také objeví, komu patřily jednotlivé součásti kostýmu. "Takhle jsme náhodou našli košili z pohádky Třetí princ nebo vestičku z Pyšné princezny," podotýká ředitelka Fundusu.

Z pohádky Pyšná princezna Kostýmy z pohádky Arabela

Nezbytná je znalost historických slohů a materiálů. Základem je vědět, co se v které době nosilo, co se dá s čím zkombinovat. "Ale neznamená to, že naše pracovnice jen půjčují kostýmy. Také připravují zakázky pro zahraniční zákazníky, to obnáší vybrat a zkompletovat podle dispozic výtvarníka kostýmy a nafotit je. Zařizují servis kolem prohlídek, které pořádáme, případně mohou provádět. Musí umět pracovat s počítačem a domluvit se anglicky. Kostýmy se také musí prohlížet, opravovat a čistit, a to včetně těch, které se tak často nepůjčují," vysvětluje Krátká. Přitom plat je hlavně u řemeslných profesí průměrný až podprůměrný.

Za poničený kostým následuje pokuta

Pokud zákazník kostým poničí, musí zaplatit nemalé penále. "Záleží na tom, jak výjimečný ten kostým byl a kdo ho v minulosti nosil. Některé jsou nenahraditelné. Důležité také je, jestli pochází z uceleného souboru, jako je sestava z Tudorovců, pak tratí celá kolekce a pokuta tomu odpovídá. A takový rokokový kostým, to je sto hodin práce," podotýká ředitelka Fundusu.

Půjčovné se kromě kategorie exkluzivních kostýmů pohybuje ve stovkách až tisících korun, zákazník složí kauci, z níž se případné opravy uhradí. "Náhrada za zničený kostým se může pohybovat například u rokokových šatů řádově kolem 30 tisíc korun i více, záleží na konkrétním typu," říká Krátká.

Krejčovna Úprava paruk

Někdy se lidé snaží ušetřit a dají kostým vyčistit, následky však bývají katastrofální. Šaty se často srazí nebo jinak poškodí. "Máme na to speciální čistírnu. Některé kostýmy se ale nedají prát vcelku. Takové naše krejčové zčásti rozpárají a po vyčištění zase dají dohromady. Je to i restaurátorská práce," doplňuje Krátká.

Některé kostýmy, jako například z muzikálu Noc na Karlštejně, z Tří veteránů a podobně, se ale nepůjčují. "Zhruba tři sta kostýmů má status firemního dědictví a tři desítky z nich jsou dokonce zařazeny do sbírky kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR, na ty platí jiná pravidla," zdůrazňuje Věra Krátká.

Některé kostýmy půjčí jen prověřeným

Zvláštní pravidla platí i u půjčování policejních nebo vojenských uniforem. "Půjčujeme je jen prověřeným produkcím, aby nedošlo k jejich zneužití. Policejní uniformy jsou totiž originály," vysvětluje pracovnice Fundusu.

Nepříliš dobré zkušenosti mají také s některými komparzisty. "Odpárávají knoflíky a různé nášivky z nacistických uniforem, a to hlavně z těch skutečných, a prodávají je," popisuje.

Kostýmy se objevují i na výstavách

V krejčovských dílnách se kostýmy nejen opravují, ale také šijí nové. I když to nebývá už tak často jako dřív, protože je to drahé. A hlavně u historických kostýmů je práce náročná. "Někdy je těžké kostýmním výtvarníkům vyhovět, už jsme zažili, že klobouky lítaly po chodbě," vzpomíná s úsměvem jedna z modistek. Práce v dílnách není vůbec snadná. Šaty pro dobové filmy se z větší části šijí ručně, digitální kamera je neúprosná a často není možné, aby byly vidět stehy.

Z pohádky S čerty nejsou žerty Kostýmy z filmu Amadeus

"K této práci musíte mít fantazii a umět si pomoct při vyhledávání materiálů, třeba živůtek se může ušít ze starého závěsu," doplňuje Věra Krátká. Pracovat ve Fundusu je podle ní krásné, ale také těžké, vydrží jen ti, které to opravdu baví.

Kostýmy z Barrandova se objevují i na výstavách. "To je celkem nová záležitost, začali jsme s tím loni, stejně jako s exkurzemi pro veřejnost, které se konají každý měsíc," podotýká ředitelka.

A z čeho mají v barrandovském Fundusu největší radost? "Když si kostymér vybere z naší nabídky víc věcí, případně celou kolekci a tu pak oblečou hlavní postavy, jako to bylo u Tudorovců," dodává Krátká.