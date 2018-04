Práce mimo náplň smlouvy

M.Těžká, Praha



Zaměstnavatel je podle § 35 zákoníku práce povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy a platit mu mzdu za vykonanou práci. Naopak zaměstnanec podle pokynů zaměstnavatele koná práce podle znění pracovní smlouvy. Z toho vyplývá, že zaměstnavatel nebo jím pověřený vedoucí pracovník je oprávněn přidělovat zaměstnanci práci podle znění pracovní smlouvy. V uvedeném případě je chyba v nesprávně sjednaném druhu práce.

Zaměstnavatel v pracovní smlouvě chybně uvedl jako druh práce "dělník", což vyjadřuje skupinu různých zaměstnání. Pokud se jedná o práce, k nimž není třeba vyučení, měl být v pracovní smlouvě uveden jako druh práce "pomocný dělník". Jestliže je náplní vaší práce výroba komponentů a lepených konstrukcí a v pracovní smlouvě nebyla jako další činnost sjednána práce uklízečky, pak mistr nemůže nařídit další pracovní činnosti, které nesouvisejí s prací, pro niž jste byla přijata.

A to ani v takovém případě, že byste měla v pracovní smlouvě sjednanou doložku znění "... a zaměstnanec je povinen konat další činnosti podle příkazu nadřízeného". Taková doložka by byla totiž právně neplatná, protože by se nevztahovala ke konkrétní pracovní činnosti.