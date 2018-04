Práce na dálku se stále více zamlouvá zaměstnancům i firmám

Úplnou práci z domova umožňuje zatím jen pár procent firem. Výrazně vyšší je ale podíl kombinované formy, kdy zaměstnanec pracuje z domova jen jeden dva dny v týdnu, ukázal průzkum společnosti LMC.

"Zavedení práce na dálku se nehodí pro všechny firmy. Nelze stát na dálku například u pásu, stavět dům nebo obsluhovat zákazníky v supermarketu. Ovšem pro většinu nemanuálních činností lze nástroje pro práci na dálku s úspěchem využít. Kromě klasické komunikace pomocí telefonu, e-mailu, chatu nebo videokonference patří mezi hlavní podpůrné nástroje tak zvaná on-line kancelář. Zjednodušeně řečeno jde o komplexní balík programů umožňujících přístup k firemním datům kdykoliv a odkudkoliv s možností jejich snadné úpravy," přibližuje Michal Martoch z Workline.cz, specialista na práci na dálku.

Jak dodává, práce mimo kanceláře funguje dobře u profesí jako webový vývojář, telefonní operátor, novinář, pracovník v oblasti marketingu nebo služeb a dalších oborech, které nevyžadují osobní přítomnost.

Lze pracovat i z postele, záleží na výsledku

Jednou z firem, která nabízí svým zaměstnancům teleworking (práce na dálku), je nakladatelství Jan Melvil Publishing. "Máme desítky externích spolupracovníků a je nám naprosto jedno, odkud pracují, jestli z domova, z kavárny, či z postele. K řízení a koordinaci práce používáme interní systém, který funguje jako jakýsi Facebook pro uzavřenou skupinu lidí. Sdílejí se přes něj soubory a má také jednoduchý způsob zadávání a evidence úkolů," vysvětluje ředitel nakladatelství Tomáš Baránek. Doplňuje, že takto mohou manažeři sledovat dění zdálky, aniž by museli do projektů detailně zasahovat – pokud tedy nejsou vyloženě požádáni o nějaký vstup či názor.

Práci na dálku podle Baránka pracovníci nezneužívají. "Všichni jsou rádi, že takto pracují, a my jsme rádi, že pracují zrovna pro nás. Jsme firma orientovaná projektově, a tedy výsledkově. Produkci knihy nejde nijak ošidit."

Také u firmy Atlas Copco, která dodává technologie do stavebnictví, zaměstnanci teleworking běžně využívají. "Zvláště lidi z administrativy, z IT, z personálního oddělení a z komunikace. Stoprocentní práci z domova pak mají dvě účetní, o které jsme nechtěli přijít a které se odstěhovaly mimo Prahu, a pak jedna manažerka, která má malé dítě," říká Hana Štefanová z Atlas Copco, podle níž jsou flexibilní úvazky součástí firemní kultury.

A zkušenosti s nimi jsou vesměs pozitivní. "Na začátku jsme museli investovat do systému, který propojil zaměstnance s kanceláří. Můžeme přes něj zjistit, co kdo přesně dělá. Máme tak své lidi pod kontrolou. Za tento benefit získala firma vyšší pracovní výkon lidí a jejich loajalitu," říká Hana Štefanová.

Než nabídnete práci na dálku Pořiďte notebooky, tablety nebo chytré telefony.

Zajistěte vysokorychlostní internet.

Zabezpečte si svá zařízení proti neoprávněnému přístupu.

Zpřístupněte firemní data na dálku zavedením on-line kanceláře.

Využívejte telekonference, videokonference a chat. I na dálku lze vyřešit vše. Navíc ušetříte tisíce.

Zaveďte pro školení na dálku e-learning nebo webináře.

Důvěřujte pracovníkům a zároveň je prověřujte. Zavedením vhodného softwaru můžete mít všechny pod kontrolou, i když jsou doma.

Při práci se stará o dítě

Z dalšího průzkumu LMC vyplynulo, že pro 18 procent uchazečů je práce na dálku a další flexibilní formy práce hlavním kritériem při volbě práce. U 46 procent lidí pak zvyšuje zájem o danou pozici.

"Od začátku března pracuji v marketingu jedné společnosti, a to částečně i z domova. Jsem schopna takto na dálku vyřídit většinu pracovních úkolů. Do kanceláře jezdím na jednaní, která jsou předem naplánovaná, a potom flexibilně, jak se potřebuji potkávat s kolegy. Jako obrovský benefit vidím to, že se můžu starat o svého pětiměsíčního syna a současně dělat práci, která mě baví a v níž se realizuji," říká Jana Vyhlídalová, která je navíc ředitelkou projektu plenkyvpraci. cz, který se snaží mimo jiné flexibilní formy práce prosazovat.

Vyžaduje to dávku vůle

Práce na dálku ale není vhodná pro každého. Vyžaduje velkou dávku vůle a ochotu dodržovat pracovní režim i v domácím prostředí. Určitá nevýhoda je i izolovanost od kolektivu. Pro zaměstnavatele pak představuje riziko zákoník práce, kdy například úraz v době výkonu práce doma je hodnocen jako pracovní úraz a odpovědnost tak leží na zaměstnavateli.