Skončila mi smlouva. Novou nemám, ale stále pracuji, je to legální?

Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou může skončit vedle jiných způsobů rozvázání pracovního poměru předvídaných zákoníkem práce, jako je výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době atd., rovněž uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr uzavřen.

K prodloužení na dobu neurčitou by mělo nejlépe dojít uzavřením dodatku k pracovní smlouvě , kde se doba prodloužení takto nově a výslovně sjedná.

Pokud by mělo dojít k prodloužení ne na dobu neurčitou, ale jen o další časový úsek, sjednání písemného dodatku by bylo dokonce nutné.

Jestliže k uzavření takového dodatku nedojde a zaměstnanec pokračuje v konání práce, pracovní poměr se mění z pracovního poměru na dobu určitou na pracovní poměr na dobu neurčitou. K tomu musí být splněny dvě podmínky:

v pokračování v práci musí dojít po uplynutí sjednané doby,

zaměstnanec musí práci vykonávat v této době s vědomím zaměstnavatele.

Výraz "s vědomím" znamená, že zaměstnavatel o pokračování v práci zaměstnancem ví či byl o něm informován a ve výkonu práce mu nezabránil nebo mu výslovně nesdělil, že v práci pokračovat již nebude. Naopak pokud by mu toto své rozhodnutí sdělil, pracovní poměr by skončil poslední den doby, na kterou byl sjednán.

Roční smlouva mi skončila, ústně jsme sice domluveni na pokračování spolupráce, ale oficiálně mě zaměstnavatel neoslovil. Pracuji tedy v tuto chvíli, kdy nemám podepsanou smlouvu, vůbec v souladu se zákonem?

Váš pracovní poměr nekončí, protože jste se se zaměstnavatelem dohodli, byť ústně, na pokračování ve vaší spolupráci. Bylo by možné tuto ústní dohodu dodatečně ještě stvrdit písemným dodatkem k pracovní smlouvě či uzavřením pracovní smlouvy zcela nové, která by nahradila smlouvu předchozí, ale nutné to není. Nadále budete vykonávat práci na základě pracovní smlouvy, kterou jste před rokem uzavřela s tím, že již půjde o pracovní poměr na dobu neurčitou, byť to v ní výslovně uvedeno nebude. Tím, že jste pokračovala v práci a váš nadřízený s tím souhlasil, byl váš pracovní poměr přímo ze zákona prodloužen na dobu neurčitou. Také není nutné, aby o tom věděl statutární orgán – ředitel či jiný vysoce postavený vedoucí pracovník, postačuje, když o tom ví váš přímý nadřízený.