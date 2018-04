Práce na živnostenský list má úskalí

Většinou se jedná opráci obchodního nebo regionálního zástupce, různé manažerské funkce, firemní prodejce a podobně. Pro některé zájemce o práci to mnohdy bývá poslední, jediná, ale i lákavá šance, jak získat nějaké zaměstnání. Zvláště když inzeráty slibují také výdělek odpovídající vynaložené práci. Kdo však nezná problematiku tohoto druhu "zaměstnání", může se ošklivě spálit.



Než začnete, dobře přemýšlejte



Nezaměstnaní, kteří jsou evidováni na úřadu práce a mají o zaměstnání v obchodní oblasti zájem, mohou svůj záměr prodiskutovat v informačně-poradenském oddělení daného úřadu práce, případně absolvovat kurz pro začínající podnikatele. Tam se blíže seznámí s problematikou získání živnostenského oprávnění, se sociálním a zdravotním pojištěním, se základy vedení účetnictví a podobně. Na některé činnosti či dobrý podnikatelský záměr lze dokonce získat i státní dotaci. Na to však zřejmě nebude čas, pokud dotyčný dostane pomocí inzerátu práci od "zaměstnavatele" například na základě smlouvy o obchodním zastoupení. V takovém případě je třeba zcela realisticky zhodnotit své možnosti, a to zejména finanční. Zvláště pokud zájemci o nové zaměstnání chybějí ja

kékoli zkušenosti s podnikáním. Mnoho firem totiž ve skutečnosti nenabízí kromě smlouvy o svém zastoupení vůbec nic.

Naopak požaduje vlastní automobil, mobil, živnostenský list atd. Je také dobré mít na paměti, že drtivá většina firem pod slibovaným výdělkem nabízí pouze provize z prodaného zboží a služeb. Všechna rizika spojená s neúspěchem v obchodu tak bude mít na své straně živnostníknováček. Pro někoho to může být zajisté silná motivace, avšak pro zájemce bez patřičné finanční rezervy to bývá počátek bezesných nocí a nejlepší cesta k psychiatrovi.



Boj za rovnocenné partnerství



Zájemce o novou pozici například obchodního zástupce by měl ve vlastním zájmu ke smluvnímu vztahu přistupovat co nejobezřetněji. Tento pracovní vztah totiž může úspěšně fungovat, jen když je od samého počátku založen na rovnoprávném partnerství.

Není možné, aby veškeré náklady a riziko neúspěchů nesla pouze jedna ze smluvních stran. Pokud nějaká společnost nabídne, že se odměna, kterou si dotyčný bude moci fakturovat, skládá pouze z provizí prodaného zboží, je rozhodně důležité trvat na bližším seznámení s produkty nebo službami a s cenami, za které jsou nabízeny a prodávány. Stojí za to, dát si čas na rozmyšlenou a udělat si vlastní průzkum alespoň u deseti možných odběratelů.

Ten leccos napoví a může v budoucnu ušetřit kromě rozčarování a ztráty iluzí také nemalé peníze. Není od věci si o firmě zjistit co nejvíce informací, a to nejen na internetu. I pouhé (nedávné) datum založení hodně napoví. Před vlastním podepsáním smlouvy je dobré vždy trvat na vymezení fakturačního základu, který bude zpočátku pokrývat část nákladů spojených s prodejem. Je možné například požadovat nějakou startovací fixní částku po dobu tří nebo šesti měsíců, a to i za cenu menších provizí z objemu prodaného zboží. Vybudování funkčního trhu se zpětnou vazbou a generování prvních příjmů v podobě provizí ze zaplacených faktur se totiž vždy projevuje s několikaměsíční prodlevou a po celou tuto dobu pak dotyčný v podstatě dotuje činnost z vlastních prostředků včetně sociálních a zdravotních plateb, paliva, telefonních účtů a podobně.



Pozor na misionářství!



Návštěvy firem a veškerá jednání, která obchodní zástupce absolvuje, lze považovat za propagaci obchodní značky a firmy, již zastupuje. Jeho práce je v tomto případě vlastně i průzkum trhu spojený s vytvořením funkční databáze potenciálních klientů a monitoring aktivit konkurence včetně cenového srovnání a srovnání komplexnosti služeb.

I za to si zaslouží přiměřenou odměnu. Vyplatí se tedy poptat, jakým způsobem podporuje firma vlastní prodej. Zda věnuje peníze na propagaci a reklamu, pořádá prezentační akce, nabízí poprodejní servis. Pokud dotyčný zjistí pouze mlhavé náznaky těchto aktivit a nekonkrétní přísliby do budoucna, raději by s takovou firmou neměl nic podepisovat. Z jeho prodejní činnosti by se totiž rázem mohla stát činnost misionářská, kdy místo vlastního prodeje výrobku či služby by většinu času na jednáních u potenciálních zákazníků strávil vysvětlováním, koho to vlastně zastupuje a proč by měl dostat jejich důvěru, i když jeho ani zastupovanou firmu vůbec neznají.