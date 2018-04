Práce na zkoušku. Čím se řídí?

V zákoníku práce totiž existuje institut zkušební doby, který dává nejen zaměstnanci, ale i zaměstnavateli možnost, aby se na začátku pracovněprávního vztahu vzájemně otestovali. Pokud jeden z nich usoudí, že mu podmínky nevyhovují, zákoník práce umožňuje velmi snadné a jednoduché skončení pracovního poměru. Zpravidla se doporučuje zaměstnavateli (či zaměstnanci) oznámit úmysl skončit pracovní poměr ve zkušební době alespoň tři dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit. Není to však zákonná podmínka. Často se můžete v praxi setkat s tím, že ráno svému nadřízenému řeknete, že chcete odejít ve zkušební době, v poledne se dostavíte na personální oddělení a odpoledne jste již nezaměstnaní.

Aby zaměstnanec či zaměstnavatel mohl pracovní poměr ve zkušební době ukončit, je nezbytné, aby zkušební doba byla sjednána platně a aby v době skončení pracovního poměru ještě trvala.

Zkušební dobu je nutné sjednat písemně, v pracovní smlouvě, a to v její první podepsané verzi. Zkušební doba by nebyla platná, pokud byste se o jejím sjednání dohodli na zvláštním dokumentu, například nazvaném „dohoda o zkušební době“. Stejně tak by nebyla platná zkušební doba sjednána v dodatku k pracovní smlouvě.

Zkušební doba musí být sjednána nejpozději v den nástupu do práce, tedy v den vzniku pracovního poměru. Pokud by například zaměstnanec do práce nastoupil 1. dubna, ale zaměstnavatel by mu pracovní smlouvu se sjednanou zkušební dobou předložil k podpisu až 3. dubna, pak by zkušební doba byla neplatná a pracovní poměr by byl sjednán bez ní.

Zkušební dobu nelze sjednat v průběhu pracovního poměru, a to ani v případě, že se mění pracovní náplň zaměstnance a jeho pracovní podmínky. Je proto například vyloučené sjednání zkušební doby v případě, že zaměstnavatel zaměstnance převádí na jinou práci či na nové pracoviště.

Zkušební dobu může šéf s pracovníkem sjednat nejvýše na dobu tří měsíců. Pokud by byla sjednána doba delší, stejně skončí uplynutím tří měsíců. Je-li sjednána, pak platí, že se nesmí dodatečně prodlužovat.