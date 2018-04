Jak to chodí na pohovorech: děkuji, práci nechci, dělám totiž načerno

Společnost McROY Czech hledá v průměru stovky lidí měsíčně na volná pracovní místa. Mimo jiné je inzeruje na úřadech práce, které jí pak posílají nezaměstnané na pohovory. Těm je potřeba vyplnit „doporučenku“, tedy dokument, který si uchazeč o práci nechává potvrzovat ve firmách jako důkaz toho, že zaměstnání skutečně aktivně hledá.

Může se hodit Sáhněte po jistotě. Najděte si práci na plný úvazek a využívejte při tom zaměstnaneckých výhod. Aktuální volné pracovní nabídky na jobDNES.cz.

„Často bývá už na první pohled jasné, že daný člověk chce doporučenku pouze potvrdit a o nabízenou práci se vůbec nezajímá,“ říká Romana Rašková. Chomutov, kde právě tato personalistka působí, přitom patří mezi regiony s největší nezaměstnaností v Česku. Tak tomu je i v případě pana Josefa, který se jen sháněl po razítku.

„Nevzdala jsem to a zajímala se, co má pan Josef za praxi, jestli má nějaká zdravotní omezení a zda může pracovat na směny. Následovala sprška výmluv,“ říká Romana Rašková. Ukázalo se, že pan Josef:

nemůže pracovat na směny kvůli dětem a dojíždění

nemůže u práce stát

má zdravotní problémy

dvanáctihodinové směny nezvládne v žádném případě

Jinými slovy, vše, co inzerát po uchazeči požadoval, muž nesplňoval. Jenže pan Josef měl tak trochu smůlu, protože se v nabídce personální agentury zrovna objevila nová pozice: lehká manuální práce vsedě, pouze na ranní směny od 7 do 15.30 hodin. Firma navíc sídlila v místě bydliště pana Josefa. Zdálo se, že to pro uchazeče bude práce snů.

„Čekala jsem nadšení a zájem, ale na panu Josefovi jsem viděla zděšení, údiv. Posléze na mě začal házet otrávené pohledy,“ uvádí personalistka. Po chvilce vyzvídání z něj vypadlo, že je už třetím rokem na úřadu práce a je to pro něj vlastně velmi výhodné. Pobírá sociální dávky, k nimž si občas přibere na přilepšenou nějakou brigádu, samozřejmě načerno.

Výdělek 11 tisíc čistého měsíčně a navíc sociální dávky

„Snažím se tedy obvykle takového uchazeče nalákat na vyšší výdělek v podobě práce na hlavní pracovní poměr,“ popisuje další kroky Romana Rašková. Pan Josef se ještě chvilku vymlouval a poté přiznal, že tu „občasnou brigádu načerno“ vykonává již dva roky každý den.

Na dotaz, proč je lepší pracovat načerno než legálně, muž odpověděl, že práce načerno vyjde finančně mnohem lépe. To, co pan Josef jinde dostane v hrubé mzdě (a kolikrát se musí ještě hodně snažit, protože poměrnou část mzdy tvoří v mnoha firmách bonusová složka), to mu současný zaměstnavatel dává na ruku. A nemusí z toho platit sociální, zdravotní pojištění ani daně, protože to vše za něj platí stát.

„Brigáda“ navíc není jediným zdrojem příjmů pana Josefa. Kromě peněz na ruku ještě dostává sociální dávky. „Dohromady mu to udělá zajímavou finanční částku,“ říká Romana Rašková. Na nabízené pozici by si vydělal po zapracování 16 500 tisíc korun hrubého. Načerno ovšem získá 11 tisíc čistého a k tomu ještě dostane sociální dávky.

Lidé si přitom v takové situaci často neuvědomují, že se jedná o krátkozraké rozhodnutí. „V konečném důsledku jsou na tom hůře, než kdyby se nechali zaměstnat. Jelikož neplatí sociální pojištění, budou mít jednou nízký důchod. Kdyby onemocněli, nezaplatí jim nikdo nemocenskou. V případě žen se nevýhody projeví, když chtějí nastoupit na mateřskou a rodičovskou dovolenou,“ upozorňuje personalistka Rašková.

Většina zaměstnavatelů navíc svým pracovníkům nabízí různé benefity jako třeba stravenky, příspěvek na dopravu, třináctý plat nebo pololetní odměny. To zaměstnavatelé, u kterého pan Josef a další lidé pracují bez pracovní smlouvy, samozřejmě nenabízejí. Odborníci z personálně-poradenské společnosti McROY Czech odhadují, že celkové náklady pro státní kasu spojené s touto částí šedé ekonomiky dosahují až 50 miliard korun ročně.

Vzali byste i práci načerno?