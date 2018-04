Poradna: Šéf chce, abych pracoval i o dovolené. Musím?

Dovolená má sloužit k odpočinku, jejím hlavním cílem a účelem je načerpání nových sil. Dovolená není pracovní dobou, zaměstnanec tedy v době dovolené není povinen konat práci. Tak by to mělo být.

Vedoucí mi před odchodem na dovolenou řekl, že budu muset i ve svém volnu komunikovat s klienty. Tvrdí, že je nepřípustné, aby to dělal nějaký náhradník, protože klienti jsou na mě zvyklí. Může to po mně chtít?

Během vaší dovolené musí zaměstnavatel zajistit, aby vaši práci, pokud nesnese odkladu, do vašeho návratu vykonával jiný zaměstnanec. K základním povinnostem vedoucích pracovníků, tedy i vašeho nadřízeného, patří totiž co nejlépe organizovat práci, což se týká rozhodně i zajištění plnění úkolů firmy během dovolených zaměstnanců. Plnění svých povinností by tedy rozhodně neměl váš nadřízený řešit způsobem, který popisujete.

Může se hodit Hledáte novou nebo lepší práci? Na jobDNES.cz najdete přes 17 tisíc pracovních nabídek.

Může mě za neuposlechnutí vyhodit?

Zaměstnavatel nemá právo určovat zaměstnanci, jak má dovolenou trávit či co při ní činit, ani mu nemůže nařizovat výkon jakékoliv práce. Neuposlechnutí takového příkazu tedy není porušení pracovněprávních povinností zaměstnance a případná výpověď, kterou by vám zaměstnavatel podal v důsledku neuposlechnutí tohoto příkazu, by byla dle mého názoru neplatná.

A když bych byl během dovolené na příjmu a komunikoval s klienty, mám nárok na nějakou zvláštní odměnu?

Vámi popisovaná situace by se dala posoudit jako pracovní pohotovost. Tu však po vás může zaměstnavatel požadovat, jen jestliže se o tom s vámi dohodne. Za pracovní pohotovost potom přísluší zvláštní odměna a za výkon práce během pohotovosti mzda.

Jenže on nemluvil o pohotovosti, ale o řádné dovolené.

Ale ani pracovní pohotovost nelze držet během dovolené, což vyplývá z jejího účelu. Pokud byste byl nucen mít neustále zapnutý mobil a být připojený k internetu, a dokonce i s klienty komunikovat, nepochybně by se o odpočinku od pracovních povinností nedalo hovořit.