Generace Y chce pracovat odkudkoli, firmy na to zatím moc neslyší

Ukázal to průzkum mezi dvěma stovkami HR manažerů z firem ve velkých městech České republiky, který provedla agentura Median pro společnost Microsoft na přelomu září a října letošního roku.

Nastupující generace chce pracovat jinak

To, že se mezi klíčová kritéria pro výběr zaměstnání tak výrazně dostávají faktory spojené s flexibilitou a mobilitou, ukazuje, že nastupující generace zaměstnanců preferuje jiný přístup k práci, než jaký dnes převládá ve většině firem.

Firmy nejsou zatím na tento trend dostatečně připravené. Na otázku, jaké pracovní prostředí ve firmách nyní je, 79 procent HR manažerů odpovědělo, že se pracuje v klasických kancelářích.

Zatím jen třetina firem nabízí svým zaměstnancům práci z domova. Více než 70 procent zaměstnanců přitom pracuje mimo běžnou pracovní dobu. Těmto lidem by možnost práce mimo kancelář, zejména z domova, pomohla lépe skloubit práci s osobním životem.

Možnost pracovat na dálku alespoň několik dní v měsíci letos zaměstnavatelé nabídli u 6,1 procenta z více než 90 tisíc pozic obsazovaných přes kariérní portál Jobs.cz. „Před pěti lety šlo pouze o 1,5 procenta míst, je tedy vidět nezanedbatelný posun. Stále však zůstává velký prostor k rozšíření nabídky flexibility. Zájem ze strany talentovaných uchazečů je výrazný. U pozic s flexibilní úpravou podmínek firmy obvykle obdrží často několikanásobně více relevantních reakcí,“ uvádí analytik portálu Jobs.cz Tomáš Ervín Dombrovský.

Den práce odkudkoli Společnost Microsoft vyhlásila na 7. listopad již druhý ročník Dne práce odkudkoli, který má ukázat, že s využitím dnes dostupných technologií je možné pracovat opravdu odkudkoli.

Letos se ke Dni práce odkudkoli přidávají i společnosti Jobs.cz a Sodexo Benefity, neziskové organizace Byznys pro společnost a EDUin, zapojil se i časopis Marianne.

Firmy, podpořte flexibilní práci

„Češi jsou známí nízkou ochotou stěhovat se či dojíždět za prací. Postoj mladé generace ale ukazuje, že míra flexibility a mobility u ní roste. Naše vlastní zkušenost ukazuje, že možnost pracovat odkudkoli dovoluje plně zapojit i zaměstnance, kteří bydlí i několik stovek kilometrů od sídla firmy či ze zdravotních nebo rodinných důvodů nemohou, nebo nechtějí denně dojíždět,“ říká Dagmar Ševčíková, personální ředitelka Microsoftu, který chce akcí „Den práce odkudkoli“ inspirovat české firmy k tomu, aby podpořily pracovní flexibilitu.

Generální ředitelka Sodexo Benefity Martina Grygar Březinová je přesvědčená, že firmy, které díky flexibilitě pomáhají svým týmům v tom, aby během dne mohly soukromí a práci dobře kombinovat, mají šťastnější a angažovanější zaměstnance.

K průkopníkům využívání lidí s handicapem patří Nadace Charty 77. „Pro člověka se zdravotním omezením je zkrátka skvělé, když může spoustu práce vyřídit z domova, z rehabilitačního ústavu, z lázní. Stejně jako když takhle může pracovat třeba na částečný úvazek tatínek dítěte s postižením a nemusí pryč z domova ani přijít o zaměstnání. A pro starší lidi, pro které má nadace speciální projekt Senzační senioři, je to úplně stejné,“ říká Božena Jirků, výkonná ředitelka Nadace Charty 77.

EDUin je organizace, která funguje do značné míry virtuálně, jako „cloud“. „Lidé, kteří pro naši firmu pracují, žijí na různých místech v České republice a setkávání se často děje doslova ‚při cestě‘ někam jinam. Kupodivu to ale funguje tak, že se za čtyři roky podařilo vygenerovat spoustu zajímavých kampaní i dlouhodobých projektů a zároveň je dostatečně efektivně řídit. Vytváří to nicméně tlak na individuální odpovědnost, bez ní by to nešlo,“ komentuje situaci ředitel společnosti Zdeněk Slejška.

Firmy mohou označit flexibilitu již v nabídce

Společnosti, které nabízejí svým zaměstnancům nějakou alternativní práci, mohou svoji nabídku označit speciálním příznakem například na portálu jobDNES. „Konkrétně sdružujeme nabídky práce pro rodiče s dětmi, kde tradiční pracovní doba bývá zpravidla překážkou,“ říká Jitka Pytlíková z portálu jobDNES.cz a dodává, že flexibilní pracovní doba je často vyhledávaným bodem v nabídkách práce. Výraz domácí práce pravidelně patří mezi top 25 vyhledávaných klíčových slov portálu.

