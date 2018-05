Živnostníků seniorů přibývá. Bez podpory však jejich služby brzy skončí

Nadšená podnikatelská generace 90. let se dostává do důchodového věku. V současnosti statistiky uvádí zhruba 200 tisíc živnostníků seniorů. Naopak tempo přírůstku mladých podnikatelů klesá. A tak už letos je poprvé více podnikatelů starších 61 let než mladších 36 let.

„Za deset let bude živnostníků seniorů dvojnásobek. Jde tedy o velkou skupinu, kterou nesmíme podceňovat. A je třeba jí vytvořit lepší podmínky, protože jinak budeme mít problém všichni. Případný úbytek živnostníků by měl zásadní dopad na obslužnost regionů, neboť jsou základem drobného obchodu, řemesla či malého zemědělství. Udržet seniory v aktivní ekonomické činnosti se musí stát celospolečenským tématem,“ říká Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Dodává, že je nutné především omezit byrokracii, která podnikatelům krade desítky dnů v roce mnohdy nesmyslnými nařízeními. Někteří živnostníci stráví administrativní zátěží i 40 % pracovního času. „Na prvním místě je potřeba koncentrovat všechna data a informace potřebné k podnikání na jedno místo. Zásadní je také to, aby stát uměl pracovat s daty, které podnikatel uvádí a dokázal je sdílet napříč úřady. Důležitých změn je potřeba celá řada včetně úpravy daňového systému,“ dodává Havlíček.

Platforma suplujeme práci státních úředníků

Právě jeho asociace představila celospolečenskou ofenzivu Silver Business, která má motivovat seniory k ekonomické aktivitě. Projekt je vzdělávacím webem, kde si podnikatelé najdou řadu informací ke své činnosti, zároveň je i pracovním portálem. Zaměstnavatelé zde mohou hledat vhodné uchazeče 55+ na volná místa, stejně jako důchodci zde mohou nabízet své služby firmám. „Suplujeme tak roli státu, a to zcela bez dotací,“ popisuje Havlíček.

V rámci spuštění nové platformy zadala asociace ve spolupráci s ČSOB a společnosti Ipsos průzkum, který měl zmapovat situaci na pracovním trhu u osob 55+. Průzkum ukazuje touhu českých seniorů po podnikání i zájem firem o jejich angažmá v pozici zaměstnanců. Jaké jsou výsledky?

Čtvrtina lidí v předdůchodovém věku a 15 % lidí starších 64 let uvažuje o tom, že začnou podnikat. Jejich motivací je mimo finančních zdrojů rovněž snaha být společensky prospěšní a posílit nezávislost.

Lidé ve věku 55 let a více se v průzkumu shodli, že psychická či fyzická aktivita pomáhá prodloužit život a zlepšuje zdraví. Velmi kladně se staví i k práci, která jim podle průzkumu pomáhá nejen pokrývat životní náklady, ale udržuje je ve vztazích se svým okolím a zlepšuje psychickou kondici.

Nejvíce důchodců má malý obchod

Pokud se důchodci pustí do podnikání, pak očekávají podporu od rodiny, ale rovněž nestranné informace o možnostech i povinnostech spojených s malým byznysem. Z pohledu času převládá u seniorů zájem o práci na 5 až 8 hodin denně. Déle pracovat dokážou již podnikající důchodci, oproti těm, co jsou zaměstnaní. Nejpreferovanějším oborem podnikání je malý obchod, administrativa, pedagogika, drobná výroba a poradenství.

Atraktivní jsou senioři i pro zaměstnavatele: 82 % malých a středních firem zaměstnává pracovníky starší 55 let, přičemž se potvrzuje, že podniky dokážou využít jejich zkušeností, neboť ve 45 % jsou nad výkonnostním průměrem. S ohledem na mzdy jsou většinou spíše na podnikovém průměru, shodují se oslovené firmy. Nejvíce si na starších zaměstnancích firmy cení jejich zkušeností, spolehlivosti a zodpovědnosti. Naopak za slabší stránky považuji menší rychlost, vyšší nemocnost a menší schopnost pracovat s novějšími technologiemi.

Firmy si uvědomují, že starší pracovníky neudrží na sliby růstu a komfortu, ale sází na jistotu, osobní vztahy a vzájemný respekt. A pak také na nabídku zkrácených úvazků či zajímavých benefitů.

„Aktivní senior je nejen spokojenější a podle mnohých studií i zdravější a déle žijící, ale též odlehčuje sociální i zdravotní systém. Takže je to takové perpetuum mobile na spokojenost seniorů, podnikatelské sféry i společnosti celkově,“ říká Václav Vojtěch z asociace, která má projekt Silver na starosti.