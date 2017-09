Chtěli prorazit s likéry, nakonec jsou světovými výrobci kloubní výživy

Společnost Orling založila Kateřina Dušková se svým manželem a tatínkem v roce 1992. Trhu nabídli bylinné likéry podle starých lékárenských receptur. „Celkem se chytily, ale pak jsme začali současně vyrábět i kolagenní kloubní výživu Geladrink a už jsme na ně neměli čas. Geladrink měl obrovský úspěch a stále má. Bylinné likéry se tedy zpět do lékáren, kde vznikaly v průběhu minulých staletí, vrátit nepodařilo,“ říká Kateřina Dušková.

K výrobě Geladrinku jste využila výsledky vědecké práce vašeho tatínka, významného revmatologa profesora Milana Adama.

Ano, tatínek se kromě lékařské praxe věnoval také výzkumu kolagenu a pojivových tkání pohybového aparátu lidí. A to už od šedesátých let minulého století. Na jeho poznatky jsme navázali, tatínek s námi firmu zakládal. Navíc jsme ve vývoji našich preparátů využili také medicínské poznatky středověké lékařky a léčitelky Hildegardy z Bingenu, která již v roce 1175 uváděla ve svých lékařských spisech použití kolagenní želatiny pro léčení kožních i kloubních obtíží.

Kateřina Dušková (58) Vystudovala VŠCHT, fakultu potravinářské chemie a biochemie.



Pracovala jako vedoucí laboratoře klinické biochemie, jako výzkumný pracovník v Max Planck Institutu Mnichov, v Ústavu organické chemie biochemie ČSAV Praha, ve Výzkumném ústavu pro biochemii a farmacii Praha.



Pracovala také ve Výzkumném ústavu chorob revmatických, v laboratoři pro výzkum pojiva, kterou vedl její otec, profesor Milan Adam.



Právě s ním založila v roce 1992 firmu Orling, zaměřenou na výzkum, vývoj a výrobu kloubních výživ pro lidi i zvířata.



Je vdaná, má dvě děti a tři vnuky. Jejími koníčky jsou keramika a chov koní.



Jak jste začínali a jaké to bylo?

Začínali jsme nadšeně, obtížně, bez vstupního kapitálu, s úvěry, v pronajaté moštárně od Svazu zahrádkářů, ale krásně. Devadesátá léta byla dobrá doba. Na začátku nás bylo sedm, v práci jsme byli od rána do noci. Později jsme sháněli zaměstnance a šlo to velmi lehce.

A také jste celkem rychle vybudovali svou vlastní továrnu.

Pronajaté prostory moštárny jsme museli vyklidit pokaždé, když zahrádkáři potřebovali zpracovat sklizené ovoce. To nešlo dlouho vydržet. Tak jsme si v roce 1995 koupili vlastní objekt, který jsme dvakrát dostavovali. Zatím nám prostory stačí. Jsem příznivcem rychlejší obrátky, takže spíše nakupujeme výkonnější technologie.

Jak jste budovali prodejní síť?

Zájem byl velký. Geladrink byl první kloubní výživa na trhu a ještě k tomu se skvělým vědeckým zázemím mého otce. Manžel Petr osobně objížděl velkoobchody s lékárenským sortimentem, tehdy jich bylo něco přes třicet (dnes je jich asi jen pět) a náš výrobek jim nabízel. Právě velkoobchody jsou naše prodejní síť.

Kde jste vzali peníze na první investice?

Hned na začátku jsme si půjčili milion a půl od České spořitelny, a to na projekt, technologie a zásoby. Ručili jsme vlastními domky. Já a Petr jsme neměli, jako bývalá pracující inteligence z doby komunistické, prakticky nic.

Co bylo dál?

Během prvních pěti let se výroba a odbyt zpětinásobily. Výzkum a vývoj pokračoval a pokračuje stále. Vedle Geladrinku jsme začali vyrábět další produkty pro psy, koně a další zvířata. Zájem o naše výrobky rostl ze začátku skokově a pak postupně, jak přibývaly produkty a rozbíhal se export. Na začátku jsme vyráběli 6 tun přírodních kolagenních doplňků stravy, loni to bylo už 130 tun.

Kolik nabízíte dnes výrobků a komu jsou určeny?

Portfolio našich produktů je dnes široké, bude jich více než dvě stě. Jsou určeny lidem, psům, kočkám, koním, ale také žirafám, nosorožcům či slonům. A také třeba dostihovým velbloudům nebo i plemenným kancům, kteří mají velké problémy s klouby.

A na jaké nemoci vaše produkty pomáhají?

O nemocech nemluvme, protože jako výrobci doplňků stravy to nesmíme. Naše přírodní výrobky, výjimečné zejména vysokým obsahem účinných kolagenních peptidů, jsou ze 70 procent určené lidem. Zbylá část výrobků potom napomáhá ochraně a výživě kloubů a pohybového aparátu zvířat.

Každý zájemce si je může naordinovat sám. Pokud se potřebuje zákazník poradit, máme bezplatnou on-line i telefonickou poradnu. Naše kloubní výživy jsou určené lidem se zatěžovanými opotřebovanými klouby. Zátěží rozumíme vrozené vadné postavení kloubů, nohy do X nebo do O, luxaci kyčelních kloubů, nadváhu, nošení těžkých břemen, fyzickou aktivitu, sport, nedostatek pohybu, stáří, ale i růst.

Je třeba více dbát o prevenci onemocnění pohybového aparátu, které patří mezi nejčastější příčiny pracovní neschopnosti a invalidity. Obtíže spojené s degenerací kloubních tkání se budou s prodlužující délkou života a oddalováním odchodu do důchodu jen zhoršovat.

Za loňský rok jste prodali výrobky za více než 70 milionů korun. Polovinu z tržeb zajišťuje export. Bylo náročné získat odběratele za hranicemi?

Ano, bylo hodně náročné vybudovat exklusivní zastoupení firmy v mnoha státech světa. Jak jsme postupovali, je předmětem know-how firmy. Máme zastoupení například na Slovensku, v Polsku, Srbsku, Chorvatsku, Bulharsku, Rusku, ale třeba i ve Vietnamu a dalších zemích.

Kolik máte dnes zaměstnanců, na jakých pozicích. Jak náročné je pro vás sehnat lidi? A jaké jim nabízíte benefity?

Zaměstnanců máme nyní 35, více než 60 % z nich je u nás déle než 10 let. Máme stabilní, kvalifikovaný a zkušený personál. Zvyšování výrobní kapacity řešíme výkonnější strojní technologií spíše než nabíráním nových lidí. A když u hledáme nové kolegy, přijímáme je z okruhu rodinných příslušníků stávajících zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců je 32 500 korun. Mezi nefinanční benefity patří slušné přátelské zacházení, při možnostech a potřebě volná pracovní doba, zkrácené úvazky, práce na rodičovské, mateřské dovolené, home-office v možných případech, příspěvek na stravování.

Podnikáte 25 let, byly doby, kdy jste to třeba chtěla vzdát?

Vzdát jsme to nechtěli nikdy. Štvou nás nerovné podmínky, ke kterým přispívají dotace, konexe, korupce. My jsme nikdy neusilovali o jakékoliv dotace a spoléhali se vždy jen na své schopnosti a možnosti. Svoboda, kterou jsme tím získali, má pro nás mnohem vyšší cenu.

Co vás na podnikání baví?

Těší mě spokojení zákazníci, kteří řeknou, že po mnoha letech se konečně vyspali bez bolestí, žena, která si zase sama může zapnout podprsenku, muž, který se raduje z toho, že může hrát fotbal s vnoučaty nebo s nimi jet na lyže. Chápu tyto obyčejné radosti lidí, protože já sama je mít nemůžu. Klouby mě nebolí, ale mám roztroušenou sklerózu, která mi pohyb komplikuje. Proto vím, že k lidské radosti stačí velmi málo, a každý den je potom skvělým darem.

Jste rodinná firma, kolik lidí z rodiny v ní dnes pracuje? A nehádáte se?

V naší firmě pracuje nyní šest příslušníků naší pokrevní rodiny. Nehádáme se, je to zbytečná ztráta energie, proto se všichni raději domluvíme. I naši zaměstnanci, kteří s námi žijí již dlouho, patří do okruhu nám blízkých lidí a sdílíme s nimi jejich rodinné problémy. Jsme opravdová rodinná firma, nakonec, všichni jsme děti Boží, tedy sourozenci.

Jaké máte plány do budoucna?

Člověk míní, Pán Bůh mění. Plány a kvaltování toliko pro hovada dobrá jsou. Těšíme se z každého slunného dne a z každé kapky vody.