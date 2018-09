Navrhuje šperky, které mají úspěch v zahraničí. Češku inspiruje Praha

K navrhování šperků s drahými kameny se Daniela původně dostala i díky manželovi, který pracuje jako gemolog s drahými kameny. „Občas jsem pro něj navrhovala modely, které v jeho kolekcích chyběly. Díky tomu jsem získala spoustu praktických zkušeností,“ vzpomíná na začátky úspěšná designérka.„Miluji přírodní kameny, baví mě je zkoumat a netradičně fasovat do šperků.“

Daniela Komatović Designérka, grafička, malířka a fotografka. Narodila se v Praze, kde taky vystudovala grafický design.



Spolupracovala s řadou známých značek. V roce 2015 představila svou vlastní řadu šperků, která později získala ocenění v soutěži A’Design Award & Competition.



Je vdaná, žije v Praze a Bělehradě. Hojně se také angažuje v charitativních projektech.



Ze zlata, kamení a perel tvoří atypické extravagantní kusy, což v této cenové kategorii materiálu není zas tak běžné. „Navrhuji pro milovníky designu, ale třeba i pro ty, kteří jsou už znudění masovou výrobou světových značek. Samozřejmě mi ale stejně lichotí, když můj prsten zaujme své místo vedle prstenu známé značky, to nepopírám,“ říká autorka.

Rodinné zlato

S drahými surovinami pracuje rodina Daniely Komatović, původně Krákorové, odjakživa. Šperky se pak mohou dědit z generace na generaci. „Drahé kameny a pravé perly, které jsou hlavním prvkem v mých kolekcích, si pro svou hodnotu ani jiný materiál než zlato nezaslouží. Kromě platiny a paladia, samozřejmě,“ konstatuje šperkařka. „A v neposlední řadě je málo designérů, kteří své kolekce dělají pouze ze zlata. Tím se má značka výrazně liší od ostatních.“

Mladá designérka postupně proniká na mezinárodní trh, kde si buduje silné jméno. Pohybuje se hlavně mezi Prahou a Bělehradem. Během svých českých pobytů je patriotka čtvrti Podbaba. „I když už je to v podstatě periferie, má skvělou polohu a dostupnost. Pěšky jsem v centru za půl hodiny,“ vypočítává výhody. Za důležitou považuje taky zeleň, pro kterou je Praha 6 známá. „Bydlíme blízko Vltavy, která protéká hned pod námi. Podél řeky se krásnou procházkou dostanu přímo do Stromovky.“

Čtvrť mého dětství

V blízkosti své oblíbené čtvrti se narodila i vyrůstala. „Nejraději mám proto především místa, která znám už z dětství,“ přiznává Komatović. Atmosféra Podbaby pochopitelně inspiruje její práci. Z obývacího pokoje, který je zároveň pracovnou, má výhled na Osadu Svazu československého díla na nedalekém vrchu Baba. Jde o unikátní funkcionalistickou vilovou čtvrť, která vznikla převážně v první polovině třicátých let.

„Čistota a účelnost tehdejšího stylu, to je něco, co mám hluboko v sobě, co uznávám a obdivuji,“ dodává Daniela. Směrem k vilové čtvrti, která inspiruje její umění, by se taky vydala s návštěvou, jíž by chtěla svoje bydliště ukázat v nejlepším světle.

„Vzala bych je na zmrzlinu na Hanspaulku, do hospůdky Na staré faře, která tam byla už v době mého dětství. Pokračovali bychom ke kostelíku svatého Matěje a nakonec bychom došli ke zřícenině letohrádku Na Babě,“ plánuje patriotka.

Do Bělehradu se dostala před asi deseti lety s manželem, který je původem Srb. „Praha je určitě hezčí a architektonicky zajímavější město, ale Bělehrad oplývá živelnou nezapomenutelnou atmosférou a energií,“ popisuje designérka, proč jí přirostla k srdci obě města.

„První, co mě na Bělehradě upoutalo coby řidičku auta, je výborná dostupnost do všech částí města. Dopravní zácpy tam prakticky nezažijete, a když to na silnicích začne houstnout, hned se objeví policista, který začne dopravu řídit.“ K bydlení si navíc vybrala podobné místo, jako je Podbaba nebo Hanspaulka. „Klidná čtvrť se spoustou zeleně je něco, co vyhledávám, ať bydlím kdekoliv,“ doplňuje Daniela Komatović.