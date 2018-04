Práce pohlcuje volný čas stále více

Nezdá se, že by Češi vědomě směřovali k workoholismu. Většina z nich má přesto pocit, že jim práce nepřiměřeně ukrajuje z času na soukromý život. Práce i volný čas jsou pro mne stejně důležité - tak se vyjádřilo v anketě na serveru prace.cz 59 procent z 1595 hlasujících. Volný čas stojí na prvním místě pro 23 procent lidí (vydělávají si naopak práci staví na piedestal 16 procent. Zbytek svou situaci neuměl posoudit.



Opravdu Češi drží rovnováhu?



Nabízí se otázka, zda čeští zaměstnanci své mínění o zastoupení práce v životě uplatňují také v praxi. Necelých 30 procent hlasujících ve výše zmíněné anketě přiznalo, že zaměstnáním tráví téměř 80 procent času denně. Na serveru jobs.cz tuto převahu pracovních povinností nad volným časem uvedlo dokonce 55 procent lid

Co byste dělal/a, kdybyste nemusel/a pracovat? (v %) * 33 % Konečně bych měl/a čas na své koníčky.

* 31 % Bez práce si život nedokážu představit.

* 22 % Studoval/a bych.

* 9 % Věnoval/a bych se rodině.

* 5 % Nic, jen samý odpočinek.

* Celkem 828 hlasujících

Anketa

www.zamestnani.idnes.cz Máte pocit, že čas strávený v práci vám nepřiměřeně ukrajuje z času na soukromý život?

ano ............................546

ne ..............................106

í. "Je třeba podotknout, že tento server navštěvují více vysokoškoláci, lidé z kreativních povolání, technických oborů či financí, obchodu a marketingu. Na portálu prace.cz mají zase převahu pracovníci z oblasti administrativy, obchodu a státní správy. Je tam také větší zastoupení lidí vykonávajících odbornou manuální, řemeslnou práci," vysvětluje rozdíly v hlasování na stejnou otázku Alena Kořínková ze společnosti LMC, která provozuje oba servery. Svým zálibám se přitom věnuje alespoň jednou týdně 41 procent lidí, téměř 30 procent si na ně udělá čas alespoň dvakrát za měsíc, 22 procent dokonce každý den."Pracovali jsme na novém vzhledu katalogu jedné cestovní kanceláře, a když jsem věděla, že budu z práce každý den odcházet v nočních hodinách, vydržela jsem to, abych tam nemusela jít o víkendu. Na ten si sáhnout nenechám. Ale někdy není vyhnutí," přiznává grafička Iva Janáková z Prahy. Víkend chce skutečně obětovat málokdo a nejmenší šance na uhájení dvou volných dnů mají opět pracovníci s vyšší kvalifikací, vykonávající tvůrčí a vývojovou činnost. V únorové anketě na jobs.cz třetina hlasujících přiznala, že tráví v zaměstnání každý víkend, 22 procent uvedlo, že si na víkend nenechá sahat. Je třeba ty, kteří tráví i jediné dva volné dny v týdnu v práci, litovat? "Záleží především na tom, jaký má dotyčný ke své práci vztah. Pokud se v ní plně seberealizuje, má tam přátele, tak mu čas strávený prací ubíhá, ani neví jak," říká psycholog Vladimír Täubner. Na druhé straně takový člověk opomíjí budování mimopracovních vztahů nebo šidí rodinu a děti. "Nezáleží na tom, kolik času člověk s rodinou stráví, ale jak intenzivně jej umí využít. Někteří rodiče jsou s dětmi celý večer a jako by s nimi nebyli - dívají se na televizi, otec odejde do hospody," podotýká Täubner. Podle něho je pro psychiku člověka nejméně únosné, když jej práce nebaví a dělá ji jen pro peníze. Zvlášť když tuto situaci nevyváží nějakým koníčkem, jenž mu nahradí chybějící seberealizaci v zaměstnání. Pak u takových lidí nastupuje únava, mají sklony k depresím nebo agresi, kterou přenášejí na rodinu i na kolegy v práci.Práce zůstává hlavní součástí života lidí. To je výsledek nedávného výzkumu provedeného společností GfK Ad Hoc Research Worldwide ve spolupráci s deníke

m The Wall Street Journal Europe v 21 zemích světa včetně USA. Téměř jeden ze dvou občanů Evropy si myslí, že věnuje více energie své práci než volnému času. Poměr mezi prací a volným časem v životě lidí se však v jednotlivých zemích výrazně liší. "Zatímco lidé v Portugalsku a Turecku uvádějí, že práce pohlcuje většinu jejich energie, mají občané Velké Británie k práci poněkud ležérnější vztah, kdy jeden ze tří přiznává, že investuje více energie do svého volného času," uvádí se ve zprávě společnosti GfK. Podle výzkumu nejvíce úsilí své práci věnují Američané. Rozdíly se ukazují i mezi pohlavími, a to bez ohledu na národnost. Zhruba 50 procent mužů věří, že jejich práce je důležitější než volný čas. Stejný názor sdílí pouze 40 procent žen.