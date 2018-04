Práce přesčas a pracovní pohotovost

Podle novely zákoníku práce nelze sčítat hodiny práce přesčas a hodiny pracovní pohotovosti. Novela pouze upřesňuje rozlišení pracovní pohotovosti a stanoví limit pro pracovní pohotovost na pracovišti. To znamená, že zaměstnavatel není limitován při nařizování pracovní pohotovosti zaměstnance doma nebo na dohodnutém místě, ale má stanoven limit 400 hodin pro rozsah pracovní pohotovosti nařizované na pracovišti. Kdyby se jednalo o práci konanou v rozsahu převyšujícím stanovenou týdenní pracovní dobu, započítávaly by se tyto odpracované hodiny do limitu práce přesčas a zaměstnanec by měl nárok na příplatek za práci přesčas, pokud by za ni nečerpal náhradní volno. Zaměstnavatel nemusí rozlišovat mezi hodinami přesčasové práce, která byla pracovníkovi zaměstnavatelem nařízena, a hodinami, k nimž dal zaměstnanec souhlas. V praxi je však vhodné, aby zaměstnavatel evidoval hodiny nařízené práce přesčas, aby nedošlo k překročení jejich limitu.