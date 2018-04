Práce při nemoci

R. Čermák, Brno



Pracovní neschopnost je překážkou ve výkonu práce na straně zaměstnance, kterou je zaměstnavatel ze zákona povinen omluvit. Pokud lékař zjistí a uzná, že zaměstnanec je práce neschopný, je to závazné i pro zaměstnavatele.

Takže v žádném případě není oprávněn zaměstnance jakkoliv úkolovat během jeho pracovní neschopnosti. Pokud by zaměstnavatel od nemocného takovou činnost vyžadoval, měl by mu zaměstnanec sdělit, že práci po dobu své pracovní neschopnosti prostě vykonávat nebude.

Důvodem je, že by to mělo špatný vliv i na léčebný proces, protože kdyby byla nemoc tak málo závažná, že ji lze léčit i při zaměstnání, nenechával by lékař zaměstnance v pracovní neschopnosti.

Jak se můžete bránit? Zaměstnanec v pracovní neschopnosti, kterého zaměstnavatel nutí pracovat, je oprávněn obrátit se s tímto problémem na Inspekci bezpečnosti práce, popřípadě na příslušnou správu sociálního zabezpečení.

Je vcelku pochopitelné, že se zaměstnanec často zalekne zaměstnavatelových výhrůžek, například - pokud zadanou práci nevykoná, bude po návratu do pracovního procesu propuštěn pro nadbytečnost. Tyto vyhrůžky jsou však ze strany zaměstnavatele zcela neoprávněné a zaměstnanec by se jimi neměl nechat zastrašit.