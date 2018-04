Každý pátý absolvent nemá práci. Jsou ale firmy, kde šance je

Dvaadvacetiletá Barbora hledá práci už deset měsíců. Vyšší odbornou školu ukončila loni, přes léto měla brigádu a pak už nic. "Pořád někam píšu, volám, sleduji internet, ale zatím jsem nic nenašla. Když už se dostanu k pohovoru, tak se mě zeptají na praxi, kterou ale nemám. Ale kde tu praxi mám sehnat, když mě nikdo nechce zaměstnat?" ptá se mladá dívka.

Podobné problémy má řada dalších. Míra nezaměstnanosti mladých lidí do 24 let se u nás pohybuje kolem 20 procent. Vůbec nejhůře jsou na tom ti se základním vzděláním, u nichž nezaměstnanost dosahuje 45 procent. U absolventů středních a vysokých škol bez práce je to podobné, u obou kolem 16 procent. Ve srovnání s průměrem Evropské unie jsme na tom o maličko lépe, tam je celkový průměr 23 procent.

Vstupenkou k pohovoru je kvalitní životopis

Najdou se ale firmy, která dávají mladým lidem šanci. "V náboru absolventů jsme v posledním roce enormně aktivní. Spustili jsme řadu nových programů, které nám umožňují oslovit talentované studenty nebo absolventy a přilákat je na zajímavé pozice do naší společnosti," říká Ctirad Nedbálek ze společnosti Telefónica Czech Republic a dodává, že při výběru vhodných kandidátů hraje velkou roli kvalita životopisu a motivačního dopisu, ale především osobnost uchazeče a vystupování.

Ve společnosti Atlas Copco, která je dodavatelem technologických zařízení pro průmysl a stavebnictví, hledají mladé lidi poměrně často. "Obsazujeme pozice, které jsou přímo určené pro vysokoškoláky. Loni tvořili 25 procent z externích náborů právě absolventi, kteří u nás začali kariéru na pozicích v zákaznickém servisu a IT," říká Blanka Lisa, HR manažerka společnosti. Dodává, že vstupenkou do výběrového řízení je kvalitní strukturovaný a přehledný profesní životopis.

Snaha vede k povýšení

Nábor absolventů se vyplácí i strojírenské společnosti Hestego. "Skoro 40 procent zaměstnanců naší firmy je ve věku do 35 let. Řada z nich u nás začínala jako čerství absolventi vysoké nebo střední školy. Většinou nastupují na nižší pozice a záleží na nich, zda se vypracují. Mladík, který u nás začínal jako programátor CNC laserů je dnes na pozici mistra, což už je při velikosti naší firmy pozice ve středním managementu. Obchodník, který u nás nastoupil po absolvování gymnázia, je dnes ředitelem výrobní divize," říká personální ředitelka Hestego Eva Vavrouchová. Při výběru sledují u uchazečů čtyři věci - produktivitu, motivaci, osobnost a odbornost.

Analýza Podle šetření Národního ústavu pro vzdělávání je uplatnění absolventů středních škol nejhorší za poslední roky. Právě středoškoláků přitom vstupuje na pracovní trh nejvíce. Podle Jiřího Vojtěcha z ústavu pro vzdělávání v minulosti platilo, že počty nezaměstnaných vzrostly s koncem školy v červnu až v září a pak do dubna dalšího roku je pracovní trh postupně absorboval. "V letošním roce však došlo k výraznému zhoršení situace a jen nepatrný počet středoškoláků, konkrétně asi 200, od září 2012 do dubna 2013 našel práci. Jen pro srovnání, v období od září 2011 do dubna 2012 to bylo devět tisíc," říká Jiří Vojtěch k výsledkům posledního šetření. Absolventi podle něj doplatili na nárůst nezaměstnanosti dané zhoršením ekonomické situace.

Své budoucí zaměstnance si na školách vybírají také ve společnosti Precheza. "Spolupracujeme s celou řadou středních i vysokých škol, zapojili jsme se do projektu "partnerství pro chemii" s Univerzitou Pardubice, poskytujeme stáže, konzultace, brigády a absolventské programy. To vše s cílem představit firmu jako kvalitního zaměstnavatele a mnohé ze studentů přijmout do trvalého pracovního poměru," říká personální ředitel Prechezy Tomáš Světnický.

A jaké pracovní pozice jeho firma absolventům nabízí? "Jsou to především pozice technické jako chemický technolog, strojní projektant, elektrotechnický specialista, specialista pro měření a regulace, stavební projektant apod. V menší míře přijímáme i absolventy s humanitním zaměřením na ekonomiku, nákup, prodej nebo logistiku," dodává Tomáš Světnický.

Též Ahold se zaměřuje na mladé: "Vzhledem k vysokému počtu zaměstnanců na prodejnách a distribučních centrech se zaměřujeme na absolventy učebních a maturitních oborů. Díky propracovanému systému mají šance na profesní růst v rámci prodejny či distribučního centra. Ty úspěšné posuneme i na pozice řídicí, a to až na úroveň vyššího vedení společnosti. Začít mohou brigádou, teď v létě stále nabíráme nové lidi," říká Judita Urbánková, ředitelka komunikace Aholdu.

Vysokoškoláci mají šanci se s maloobchodem seznámit zase na takzvaných Ahold Open Day nebo na Summer Intershipech, tedy několikaměsíčních letních programech, během nichž se stávají členy vybraných týmů, spolupracují na projektech a získávají zkušenosti z praxe.

Na absolventa až 24 tisíc korun měsíčně

Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá vážnou situaci řešit dotacemi. Aby získali absolventi tolik žádanou praxi a byli pak na trhu práce atraktivnější, nabízí firmám měsíční příspěvek na nově přijatého mladého zaměstnance z evidence Úřadu práce měsíční až 24 tisíc korun. Ten je možné získat na rok.

Mladí lidé bez práce také mohou využít individuální poradenství a rekvalifikace v regionech v rámci projektu financovaného z OP LZZ s názvem Odborné praxe pro mladé do 30 let. Celkem je na něj až miliarda korun a pomoci má mladým uchazečům o práci, kteří jsou v evidenci Úřadu práce více než čtyři měsíce a mají minimální nebo žádnou pracovní zkušenost.

Fond dalšího vzdělávání zase shromažďuje na webových stránkách www.stazevefirmach.cz nabídku stáží v různých oborech a také informace o tom, jak se ke stáži dostat.