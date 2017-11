Tři roky v práci a budu šéfem, myslí si mladí lidé. Jak to chtějí udělat?

Narodili se na přelomu starého a nového tisíciletí, tak se jim říká mileniálové. Většinou mají velké ambice, prahnou po seberozvoji, chtějí více nezávislosti a do několika let ovládnou pracovní trh. Odmítají se podřídit direktivnímu řízení firem a mění desítky let zažité společensko-ekonomické pořádky. Řada firem si stále více uvědomuje, že nástup generace Y je nevyhnutelný. Jak tedy mladí lidé vidí svůj kariérní růst?

Podle jejich názoru obstojí v budoucnu ve vedoucí pozici pouze ten, kdo je schopen týmové práce a efektivní komunikace. A současně je ochoten přijímat názory ostatních spolupracovníků a přizpůsobit se změnám.

Za optimální dobu pro to stát se šéfem považují mileniálové, respektive dotázaní v průzkumu, tři, maximálně čtyři roky od nástupu do práce. Vedle takzvaných měkkých dovedností by měl lídr zítřka disponovat také schopností dobře plánovat a tvořit obchodní strategie.

Mladá generace přitom věří, že do vedení je nejvíce posune především vysoký stupeň emoční inteligence (51 %) a odpovídající pracovní a životní zkušenosti (41 %). V daleko menší míře pak dosažené vzdělání (8 %). Více než hluboké odborné specializace si cení zběhlosti v řadě oblastí napříč učebními obory.

Za pracovní úspěch mladí lidé považují podle šetření Adecco především příležitost podílet se na zlepšení celé společnosti. Naopak finanční výsledky podniku nebo osobní ohodnocení by podle nich neměly sloužit k měření úspěšnosti v zaměstnání.

„Mileniálové vyrůstali jako první ve světě plném moderních technologií, mají jiné hodnoty a specifické sny. V práci pak chtějí být součástí něčeho velkého a mít pozitivní dopad na celou společnost,“ uvádí ředitel Adecco ČR, Ondřej Wysoglad. Dodává, že tato generace je zvyklá na rychlejší vývoj světa, i proto chce rozmanitou kariéru, v níž rychle postupuje vpřed.

Do mezinárodního průzkumu s názvem Lídři budoucnosti se zapojilo přes čtyři tisíce mladých lidí z Evropy, Asie, Jižní a Severní Ameriky a oblasti Středního východu, většinou s vysokoškolským vzděláním. Zároveň se všichni dotázaní zúčastnili soutěže „CEO for one month“. Ta dává mladým lidem příležitost stínovat globálního generálního ředitele Adecco po dobu jednoho měsíce.

„Je to skvělý způsob, jak zapojit mladé do chodu takové společnosti. Stážista se setká na vlastní oči se situacemi, o nichž ve škole doposud neslyšel nebo nepřemýšlel. Získá tak přehled i cenné zkušenosti, které následně využije v budoucí profesi,“ uzavírá Wysoglad. Soutěže se přitom pravidelně účastní také uchazeči z České republiky.

Staň se manažerem

Získat klíčové zkušenosti vedoucích pracovníků od seniorních lídrů umožňuje také nový mentoringový program XY-Transfer, který v těchto dnech spustila Česká manažerská asociace. Jeho cílem je nejen samotné sdílení zkušeností mezi jednotlivými generacemi a překlenutí prvotních manažerských problémů, ale také pomoc při uplatňování moderních trendů v oblasti managementu.

„Víme, že obě skupiny spolu chtějí komunikovat. Generace Y prahne po seberozvoji a stojí o zkušenosti svých seniorních protějšků. Tímto způsobem tak dokážeme oba světy vzájemně lépe přiblížit,“ vysvětluje Vilém Vrba, předseda Klubu mladých manažerů.

Do pilotního projektu se v roli mentorů zapojily například přednosta centra IKEM Jan Pirk nebo generální ředitelé Tomáš Peťovský z UBER, Jaromír Hájek z Lease Plan, Petr Choulík z Linde Gas, předseda představenstva Autocont Jaroslav Biolek nebo členka představenstva Plzeňského Prazdroje Drahomíra Mandíková.

Šestnáct mentorů a šestnáct mentees z řad členů České manažerské asociace a dalších spřízněných firem vybrala odborná komise na základě přijatých přihlášek. Mentoringový program má formu pravidelných setkávání se jednotlivých dvojic. V květnu příštího roku uspořádá asociace závěrečný hodnotící workshop, kde současně vyhlásí druhou vlnu programu.

Konkrétní výsledky průzkumu Adecco mezi mileniály

U některých otázek mohli respondenti vybírat více možností.

1. Jakými dovednostmi musí disponovat budoucí lídr zítřka?

Měkké dovednosti:

81 % Týmová práce a management vztahů



62 % Efektivní komunikace



59 % Zlepšování a schopnost přizpůsobit se změnám



56 % Inovativnost



47 % Strategické plánování a úsudek



39 % Orientace na výsledky



36 % Pružnost v učení



30 % Zodpovědnost a progresivnost



Tvrdé dovednosti:

81 % Plánování / Strategické schopnosti



79 % Manažerské schopnosti



58 % Rozvoj obchodu



44 % Technologie / IT



36 % Obchod / Prodej



34 % Znalost cizích jazyků



31 % Odbornost



24 % Účetnictví / rozpočet



15 % Vysokoškolský titul / vzdělání



2. Která z následujících dovedností nejvíce posune člověka do vedoucí pozice?

51 % Vysoký stupeň emoční inteligence



41 % Odpovídající pracovní a životní zkušenosti



8 % Vysoký stupeň akademické inteligence a vzdělání



3. K jakému názoru ohledně odborného vzdělání a specializace vedoucích pracovníků se spíše přikláníte?

82 % Lídři budoucnosti by měli být raději zběhlí v celé řadě oblastí než se zaměřovat pouze na jednu specializaci



18 % Lídři budoucnosti by se měli specializovat v jedné oblasti a v této oblasti by měli být odborníky



4. Jaký význam pro vás má pracovní úspěch?

76 % Příležitost mít pozitivní dopad na společnost



50 % Přesvědčení, že v budoucnu zvládnu i ambicióznější plány



48 % Dobrý pocit z odvedené práce



43 % Respekt a pochvala od spolupracovníků



39 % Finanční výsledky společnosti a její hodnota



36 % Hrdost na organizaci



32 % Ujištění, že vybraná obchodní strategie je správná



18 % Perspektiva dalšího pracovního postupu a finanční odměna



6 % Obhájení vlastních schopností



5. Co by mělo být prioritou každého člověka, který je ve vedení podniku?

49 % Inovativnost / vývoj produktů



39 % Společenská a ekologická udržitelnost



30 % Využití nových příležitostí na trhu



30 % Udržení a získávání špičkových talentů



29 % Růst obchodu při snižování cen



28 % Využívání nových technologií



23 % Dobrá reputace firmy



13 % Vytváření hodnot pro akcionáře



6. Po jak dlouhé době od nástupu do práce si představujete postup do vedoucí pozice?