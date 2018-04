Práce s penězi: Bankovky rozměňovat nemusíte

Kasa je umístěna tak, že všichni zákazníci vidí, kam prodavač ukládá peníze. Ten navíc musí často odcházet do skladu. Odpovídá za ztrátu peněz, i když je nemůže stále hlídat?

Dohoda o odpovědnosti předpokládá, že zaměstnanec může se svěřenými hodnotami po celou dobu osobně nakládat. V tomto případě to bude jen tehdy, půjde-li o uzamykatelnou či jiným způsobem zabezpečenou kasu. Musí být zabezpečena tak, aby k penězům neměl přístup nikdo jiný. Pokud se zaměstnanec musí při plnění pracovních úkolů od kasy vzdálit a došlo by k odcizení peněz, pak se zprostí odpovědnosti, pokud prokáže, že schodek vznikl bez jeho zavinění, třeba právě násilným vniknutím do kasy.

Zaměstnanec může od dohody o odpovědnosti odstoupit, pokud zaměstnavatel ani po písemném upozornění neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami, například nezabezpečí kasu zámkem či kódem.

Může prodavač odmítnout rozměňovat peníze?

Právní předpisy neukládají obchodníkům, živnostníkům ani prodavačům žádnou povinnost rozměňovat lidem peníze. Lze tedy říci, že rozměnění jakýchkoli finančních obnosů je dobrou vůlí každého podnikatele či zaměstnance. Pokud odmítne, neporuší žádný předpis.

Lze v zájmu bezpečnosti odmítnout pětitisícovku za malý nákup v hodnotě několika korun?

Postup při příjmu peněz a nakládání s nimi stanoví vyhláška České národní banky. Platné české bankovky se všude přijímají neomezeně bez ohledu na jejich hodnotu. Pouze bankovky, které jsou poškozené oběhem, mohou fyzické osoby při placení odmítnout. Naopak firmy musí přijímat i bankovky poškozené oběhem, jsou-li celé a celistvé.

Vznikne-li podezření, že peníze nejsou pravé, může je fyzická osoba odmítnout. Právnická osoba (firma) je však musí odebrat a sepsat s platícím potvrzení. Prokáže-li se později pravost bankovek, musí mu vrátit příslušnou hodnotu.

Pokud jde o mince, pouze banky přijímají platbu bez omezení. Všichni ostatní, nejčastěji právě prodavači, mají právo odmítnout přijetí mincí nad 10 kusů téže nominální hodnoty. Platíte-li jen desetikorunami a menšími mincemi, nemusí je prodavač vzít, je-li nákup dražší než 100 Kč. Pokud je dražší než 500 Kč, může odmítnout i mince vyšší hodnoty.

Na co si dát pozor

1. Před přijetím peněz či zboží od zaměstnavatele požádejte o přepočet či inventuru.

2. Peníze si dobře spočítejte také vždy, když vás na pokladně střídá někdo jiný.

3. Pokud firma špatně za bezpečí kasu, trezor či sklad, vyzvěte zaměstnavatele písemně k nápravě. Neodstraníli závady, do 15 dnů můžete odstoupit od smlouvy o hmotné odpovědnosti.