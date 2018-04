Práce se nejlépe hledá přes známé

Z výzkumu Šance na trhu práce, provedeného letos v březnu agenturou Dema s účastí Českého svazu žen, vyplývá, že téměř polovina z 1000 dotazovaných osob reprezentujících svou skladbou českou populaci starší 18 let má nejlepší zkušenosti s hledáním práce pomocí kontaktů a doporučení svých přátel. Na druhém místě jsou potom osobní návštěvy firem.

Inzerátem se nabízí málokdo

Podle výzkumu agentury Dema převážná část obyvatelstva Česka nemá žádnou zkušenost s hledáním práce podáním inzerátu. Těch, kteří někdy podali inzerát, je čtvrtina. Každý třetí zkusil odpovědět na inzerát firmy, která hledala zaměstnance. Přes internet sháněl práci každý šestý. Zkušenosti s tištěnými inzeráty jsou převážně špatné; u internetu jsou dobré vyvážené špatnými. Převažující část obyvatelstva České republiky nemá žádnou zkušenost s písemnou korespondencí s předem vybranými firmami. Těch, kteří takto postupovali, je více než čtvrtina. "Muži přitom zkoušejí všechny možnosti hledání práce o něco častěji než ženy a častěji než ony také hodnotí zkušenosti se všemi zmíněnými aktivitami jako dobré," říká Bohumíra Jozífková ze společnosti Dema.

Malé šance: úřady práce a personálky Víte, jaká úskalí na vás číhají při hledání zaměstnání? Přečtěte si tento článek .

Před třemi lety Dema ve výběrovém šetření, probíhajícím stejnou metodou s 1000 osob podobné charakteristiky jako v letošním březnovém výzkumu, zjistila, že s úřadem práce nemělo dobré zkušenosti 30 procent dotázaných. Zkušenosti s agenturami zprostředkujícími práci mělo jen 18 procent dotazovaných, z toho negativní 14 procent, kladné jen čtyři procenta.

"Do několika agentur jsem podala svůj životopis a psala odpovědi na konkrétní inzeráty k volným místům. Je s podivem, že ani renomované agentury, ani zaměstnavatelé se neobtěžují slušně odpovědět - nemáme zájem, nevyhovujete prostě nic," stěžuje si Věra Smrčková z Prahy. Kateřina Jungová z personální agentury AAR Agency říká, že zvláště ve větších agenturách, kde se schází spousta nabídek, jde spíše o kapacitní problém než o zlomyslnost. "Neinformovat uchazeče o tom, co se děje s jeho nabídkou, je ale neetické. V době, kdy lze díky elektronické poště alespoň automaticky odeslat sdělení typu - v případě nabídky se ozveme, zatím pro vás není žádná pracovní příležitost to zbytečně vrhá špatné světlo na všechny personální agentury," dodává Jungová.

Na druhou stranu, pokud uchazeči o místo skutečně jde, neměl by podle ní pasivně rozesílat životopisy na všechny strany, ale zatelefonovat do agentury či zaměstnavateli, nebo je navštívit osobně a poptat se, co se s jeho nabídkou děje.

Výsledky konkurzu jsou neznámé

"Zúčastnit se výběrového řízení přímo u zaměstnavatele mnohdy znamená nedozvědět se o výsledku konkurzu vůbec nic. Navíc požadavky na uchazeče bývají neprůhledné," říká Bohumíra Jozífková z Demy. Podle ní se zvláště ženám nad 45 let stává, že jsou odmítány automaticky bez vysvětlení, nebo s odůvodněním, že nemají dostatečné předpoklady. "Načež je přijatý uchazeč vyslán na vzdělávací kurz, který by ona žena mohla absolvovat také," dodává Jozífková.

A co protekce? Má větší šanci na získání místa úspěšný účastník konkurzu, nebo ten s doporučením? Přímluva opravdu pomáhá, ale i ona má své meze. Závisí na tom, jaký pracovník je doporučen a jaké má za sebou úspěchy a zkušenosti. Záleží také na kvalitách člověka, který dotyčného doporučuje. Opravdu málokterý zaměstnavatel riskuje dát někomu práci čistě jen proto, že je známý jeho dobrého kamaráda.

Zkušenosti při hledání práce dobré špatné žádné s inzeráty - nabídkou ČR 5 20 75 muži 7 19 74 ženy 3 20 77 s inzeráty - poptávkou ČR 10 23 67 muži 13 22 65 ženy 7 24 69 s nabídkou na internetu ČR 9 8 83 muži 12 9 79 ženy 6 7 87 korespondencí ČR 9 20 71 muži 11 19 70 ženy 7 20 73 návštěvami firem ČR 34 22 44 muži 39 20 41 ženy 29 24 47 přes přátele ČR 46 9 45 muži 49 8 43 ženy 43 9 48 zdroj dat: Dema