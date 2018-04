Práce v cizině: neváhejte

Toužíte poznat nové kraje, jiné prostředí, zdokonalit se v cizím jazyce a ještě si vydělat peníze? Jeďte na brigádu do zahraničí. Ve Španělsku a Itálii dostanete za pomocné práce v hotelích a restauracích od 700 eur měsíčně, v Británii se pohybuje hodinová mzda kolem pěti liber.

S rozhodnutím byste však neměli otálet. „Momentálně nabízíme jen několik míst pro studenty na pomocné práce do hotelů v Řecku či sběr jahod ve Velké Británii,“ říká Jan Vybíhal ze zprostředkovatelské agentury AJOB v Brně. Připravte se na to, že budete muset odjet okamžitě, aktuální nabídky jsou ve formě takzvaných last minute. Zahraniční zaměstnavatelé chtějí obsadit uvolněné místo po někom, kdo na poslední chvíli vypadl.

„Nedělejte si příliš velké iluze, že najdete brigádu na 14 dní nebo na jeden měsíc. Přednostně se berou lidi na celou sezonu, tedy na tři až šest měsíců. Spíše doporučujeme počítat s celými prázdninami. Navíc se díky nákladům na dopravu ani krátká doba nevyplatí,“ upozorňuje Jan Vybíhal.

K moři do hotelů, na farmy česat ovoce

Kromě zemědělství jsou studenti žádaní v turistických oblastech, kdy pracují v hotelích, restauracích a barech, rychlém občerstvení, zábavních parcích nebo jako sportovní instruktoři na plážích.

Na jablka a víno je nejlepším obdobím září až říjen, na třešně, jahody a dětský tábor se jezdí v červnu a červenci, do hotelů od jara do podzimu. Mezi nejoblíbenější země, kam Češi jezdí za sezonními pracemi, patří Velká Británie, Rakousko, Španělsko, Nizozemsko, Itálie, Irsko a Řecko.

Obecně platí, že by vám mělo být více než 18 let. Mladší brigádníky zaměstnají v cizině jen výjimečně. Pro středoškoláky jsou vhodnější a dostupnější dobrovolnické kempy nebo výměnné školní programy. Za práci sice nejsou placeni, ale získají zde mnoho zkušeností a procvičí se ve znalostech cizího jazyka.

Schopnost domluvit se – nejčastěji v angličtině – je velice důležitá. Jaký stupeň znalosti po vás zaměstnavatel bude chtít, se dozvíte buď u agentury, v inzerátu, případně přímo na pohovoru, který probíhá nejčastěji telefonicky.

CESTOVÁNÍ

nikdy nebylo levnější

Kde hledat informace

Nejsnáze najdete podrobné informace na internetu. Jsou zde jak nabídky zprostředkovatelských agentur, tak i možnost oslovit svého budoucího zaměstnavatele přímo. Poptejte se také známých, kteří na nějaké brigádě už byli, osobní zkušenosti jsou k nezaplacení.

Pokud se chystáte za prací do ciziny poprvé, zvolte raději vyjednávání přes zprostředkovatelskou agenturu či se informujte u některého poradce sítě EURES, jejich seznam najdete na internetu http:// portal.mpsv.cz/eures/kontakty.

„Získat práci na vlastní pěst až na místě je také možné, chce to ale trpělivost a velice dobré jazykové znalosti. Musíte také počítat s tím, že budete muset třeba vzít zavděk prací, která vám nemusí zrovna vyhovovat,“ upozorňuje David Chlupáček, EURES poradce z Jihlavy.

Pokud hledáte práci sami až na místě, vsaďte na osobní kontakt. To platí například na farmách. Prohlédněte si místo a zjistěte, co přesně budete dělat, a teprve pak se rozhodněte. Nemá-li pro vás zemědělec práci, třeba vám doporučí někoho v okolí.

Když budete mít trpělivost, tak brigádu alespoň na kratší dobu seženete. Zvláště při sběru ovoce se najdou volná místa, protože farmáři leckdy dopředu netuší, jaká bude úroda a kolik lidí budou potřebovat, takže je hledají až na poslední chvíli.

Pracovní doba a ubytování

Délka pracovní doby v zahraničí je různá, ale neliší se příliš od České republiky. Brigádníci zpravidla pracují 35 až 42 hodin týdně, někde na ranní či odpolední směny, pět až šest dní v týdnu. Vše však záleží na dohodě se zaměstnavatelem, přesná pracovní doba, hodinová či úkolová mzda by měla být písemně uvedena v pracovní smlouvě.

Pokud tedy podepíšete smlouvu, kde po vás budou požadovat denně 12 hodin práce sedm dní v týdnu, nedivte se, že tuto práci po vás bude zaměstnavatel vyžadovat. Máte však právo ve zkušební době, která trvá minimálně tři měsíce, od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu.

„Podrobnosti o pracovních podmínkách v jednotlivých zemích najdete na internetových stránkách http://eures.europa.eu v sekci Život a práce,“ doporučuje poradce EURES z Českých Budějovic Libor Šimánek.

Během sezonních prací je obvyklé, že vám zaměstnavatel poskytne ubytování, náklady potom odečte ze mzdy. „Je to tak při sběru ovoce a zeleniny na farmách prakticky v celé Evropě, ve městech záleží na konkrétním zaměstnavateli,“ říká David Chlupáček. „Cena ubytování se pohybuje kolem 25 procent příjmu, na venkově méně, ale například v Londýně stojí pronájem třípokojového bytu od 70 do 150 liber týdně,“ doplňuje Libor Šimánek.

„Některé hotely v přímořských oblastech poskytují ubytování i veškeré jídlo pro brigádníky zdarma, ale ti musí počítat s nižší mzdou. Například v Řecku pak pracují za necelých 400 eur měsíčně,“ dodává Jan Vybíhal.