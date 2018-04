Chcete jít pracovat do zahraničí? Co nabízejí agentury

V devadesátých letech byly hodně populární au pair pobyty, kdy většinou dívky jezdily do ciziny hlídat děti. Funguje to ještě dnes?

Ano, nejzajímavější a aupairkami dlouhodobě nejlépe hodnocený je au pair pobyt v USA. Tam má totiž dívka na starost pouze děti. Zatímco například ve Velké Británii se musí postarat i o domácnost.

Kdo se může au pair programu zúčastnit a kolik to stojí?

U nás jsou to slečny od 18 do 26 let, které se dobře domluví anglicky, jsou ochotné ve Spojených státech strávit minimálně rok a mají alespoň 200 hodin praxe s dětmi. Tu je potřeba dokázat referencemi. Existují i agentury, kde se mohou na hlídání dětí přihlásit i chlapci, ale spíš v minimálním měřítku. Počáteční náklady, to znamená úhrada daného programu a základní pojištění, vás vyjdou přibližně na 10 tisíc korun. Zajištěnou máte zpáteční letenku, dopravu k rodině a také školení.

Program je dobré začít vyřizovat přibližně tři měsíce před předpokládaným odjezdem. Nejprve je potřeba absolvovat vstupní interview, na kterém zjistíme úroveň angličtiny a jestli splňuje všechny požadavky pro přijetí do programu, interview se koná v naší kanceláři v Praze, Brně, Plzni, nebo Liberci.

Kolik si taková „hlídačka“ vydělá?

Za rok je to necelých 11 tisíc dolarů, což je v přepočtu více než 19 tisíc korun měsíčně. Výdělek dostávají formou kapesného, daně se z agenturního programu neodvádějí. Hlavní náklady, jako je doprava, strava a ubytování, hradí rodina, takže je většina dívek schopných si i dost peněz ušetřit.

Jaké další programy v USA existují?

Klasikou je program Work and Travel, který je pouze pro studenty vysokých a vyšších odborných škol. Účastníci mohou pracovat tři až čtyři měsíce a poté cestovat po dobu nejdéle 30 dnů. Je to však v období jejich letních prázdnin, čili v období mezi 1. červnem a 15. říjnem.

Takový program vyřídíte pouze přes agentury, které spolupracují s takzvanými US sponzory, tedy organizacemi, které mohou tento typ programu organizovat. Pracovní nabídky můžete hledat na Job Fairu, nebo si vybrat z nabídky agentury. Je dobré si práci najít do konce roku, čím později zájemce začne program vyřizovat, z tím užší nabídky zaměstnání poté vybírá.

A práce je v takovém případě jaká?

Účastníci programu získají J-1 vízum, na jehož základě mohou v USA vykonávat prakticky jakékoli zaměstnání. Většina nabízených zaměstnání je v oblasti služeb (hotely, restaurace, obchodní domy, kancelářské práce, provizní prodej, národní a zábavní parky, rekreační oblasti atd.).

Výdělek se pohybuje od osmi do deseti dolarů na hodinu hrubého. Ubytování zajistí nebo poradí zaměstnavatel, ale hradí si ho účastník programu sám.

A co když jsem starší, nebo nechci hlídat děti. Jaké mám možnosti?

Mezi nejpopulárnější programy, určenými všem s věkem do 35 let, jsou programy v Kanadě a na Novém Zélandu. Jsou to země, se kterými má Česká republika zavedena takzvaná Working Holiday Visa, čili víza, která umožňují mladým Čechům v dané zemi žít, pracovat a cestovat. Programy se otevírají pro Kanadu vždy začátkem ledna a pro Nový Zéland začátkem března. Protože je počet víz omezený (pro Kanadu na tisíc a Nový Zéland na 1 200), je nutné sledovat weby imigračních úřadů obou zemí, abyste zahájení a otevření programu pro daný rok nepropásli. Přihlásit se do pracovního programu pak můžete s již vyřízeným vízem později.

Existují také nějaké pracovní nabídky, kde se zároveň učím jazyk?

Zajímavou kombinaci studia jazyka s prací nabízí Austrálie. Mezi hlavní důvody, proč sem jezdí mnoho mladých, patří kvalitní vzdělávací systém s kvalifikacemi uznávanými po celém světě, víza s pracovním povolením a široká pracovní nabídka. Pracovat můžete na nejrůznějších pozicích, nejčastěji v pohostinství, ale i v supermarketu nebo zdravotnictví. Výdělky jsou v průměru 20 australských dolarů za hodinu, tedy téměř dvojnásobné ve srovnání se Spojenými státy. Přestože je to daleko, zavítá sem ročně asi 500 Čechů.

Studijní pracovní pobyty v Austrálii mají tu výhodu, že nejsou věkově omezené. Pobyt doporučujeme začít vyřizovat nejpozději tři měsíce před plánovaným odjezdem.